Egy emberként támadták a közösségimédia-felhasználók András herceg volt feleségét. Sarah Ferguson ugyanis a pénteki bejelentést követően napokig nem távolította el a York hercegnéje titulust a közösségi oldalairól.

Noha pénteken volt férje, András herceg közleménye után Sarah Ferguson hivatalosan lemondott York hercegnéje címéről, közösségimédia-profilján napokig ezen a néven szerepelt, ami komoly felháborodást váltott ki a királyi család rajongóiból. Azóta, köszönhetően a rá nehezedő nyomásnak vagy a királyi család figyelmeztetésének, Fergie már sem az Instagramján, se az X-en nem használja ezt a nevet.

Sarah Ferguson a pénteki bejelentést követően napokig nem távolította el a York hercegnéje titulust a közösségi oldalairól
Forrás: Getty Images

Sarah Ferguson megtört a nyomás alatt

Több nappal azután, hogy András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson bejelentették, hogy feladják királyi titulusaikat, az internetezők kiszúrták, hogy Sarah Ferguson még mindig nem távolította el a hercegné megnevezést az X-en, tehát SarahTheDuchess maradt. Ez azért is érintette különösen érzékenyen a közvéleményt, mert időközben nem csak András hercegről derült ki egyre több botrányos dolog, hanem napvilágot látott Fergie és a szexkereskedelemmel és pedofíliával vádolt Epstein levelezése is. 

Ferguson azóta az X-ről és az Instagramról is törölte már a királyi titulust és a követezőképpen jellemzi magát: anya, nagymama, bestseller író, kreatív vállalkozó.

Fergie 1996-os válása óta viselte a hercegné címet

András herceg múlt héten jelentette be, hogy lemond York hercege címéről, amit bátyjával, a nagybeteg III. Károly királlyal közösen döntöttek el. Ezzel egy időben volt felesége, Sarah Ferguson is úgy határozott, többé nem használja a York hercegnéje titulust.  Fergie 1996-os válása óta viselte a hercegné címet, amelyet közel harminc éve használ hivatalosan. Most azonban, amikor a brit királyi család több tagja is igyekszik elhatárolódni András herceg körüli botrányoktól, a cím megtartása felháborodást váltott ki − írja a Mirror

A közösségi média nem kímélte

Egy felhasználó közvetlenül Fergusonhoz szólt: „Ideje elhagynod a hercegné címet X-ről, Sarah Ferguson. Te és a férjed szégyentelenek vagytok.” Egy másikuk ironikusan így fogalmazott: „Két nappal a hír megjelenése után, András herceg továbbra is York hercegeként szerepel a királyi weboldalon, Sarah pedig továbbra is a hercegnő titulust használja az X-en... de igen, oké, megfosztották őket a címeiktől.” 

A Buckingham-palota azóta eltávolította András herceg hivatalos címeit a királyi család weboldaláról, és a jövőben egyszerűen András hercegként emlegetik és hivatalos funkciót azonban többé nem tölthet be.

