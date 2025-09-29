Összeházasodott Selena Gomez és Benny Blanco

Ahogy megírtuk, a ceremónia a legnagyobb titokban zajlott le Kaliforniában olyan A-listás vendégekkel, mint Taylor Swift, Paul Rudd, Paris Hilton, Ed Sheeran és Steve Martin. A pár az Instagramon is megosztotta örömét: Selena Gomez megható fotósorozattal mutatta meg, milyen volt életük legszebb napja.

Selena Gomez és Benny Blanco szeptember 27-én házasodtak össze

Forrás: GC Images

Selena Gomez Ralph Lauren-ruhát viselt

A menyasszony egy egyedi, szatén Ralph Lauren esküvői ruhát viselt a hozzá illő platina-gyémánt Tiffany fülbevalókkal. A sellőfazonú ruha tökéletesen kiemelte Selena gyönyörű alakját, a frizurája pedig egy laza hullámos bob volt. Benny Blanco elegáns szmokingot választott és tőle nem meglepő módon mezítláb jelent meg az esküvői fotózáson.

Luxushotelben laktak a vendégek

A pár a vendégeket az El Encanto hotelben szállásolta el: az egész násznép ott lakott, kivéve Taylor Swift, aki egy apartmant bérelt magának. A meghívottak nem tudták előre, hol kerül pontosan sor a ceremóniára, a szállodából vitték oda őket.