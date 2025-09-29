Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Összeházasodott Selena Gomez és Benny Blanco

esküvő Selena Gomez Benny Blanco
2025.09.29.
Lezajlott az idei év egyik legjobban várt esküvője. Selena Gomez és Benny Blanco egy év jegyesség után hivatalosan is összekötötték az életüket.

Ahogy megírtuk, a ceremónia a legnagyobb titokban zajlott le Kaliforniában olyan A-listás vendégekkel, mint Taylor Swift, Paul Rudd, Paris Hilton, Ed Sheeran és Steve Martin. A pár az Instagramon is megosztotta örömét: Selena Gomez megható fotósorozattal mutatta meg, milyen volt életük legszebb napja.

Selena Gomez és Benny Blanco szeptember 27-én házasodtak össze
Forrás: GC Images

Selena Gomez Ralph Lauren-ruhát viselt

A menyasszony egy egyedi, szatén Ralph Lauren esküvői ruhát viselt a hozzá illő platina-gyémánt Tiffany fülbevalókkal. A sellőfazonú ruha tökéletesen kiemelte Selena gyönyörű alakját, a frizurája pedig egy laza hullámos bob volt. Benny Blanco elegáns szmokingot választott és tőle nem meglepő módon mezítláb jelent meg az esküvői fotózáson.

Luxushotelben laktak a vendégek

A pár a vendégeket az El Encanto hotelben szállásolta el: az egész násznép ott lakott, kivéve Taylor Swift, aki egy apartmant bérelt magának. A meghívottak nem tudták előre, hol kerül pontosan sor a ceremóniára, a szállodából vitték oda őket. 

@life.hu_official

Összeházasodott Selena Gomez és Benny Blanco A hétvégén lezajlott az idei év egyik legjobban várt esküvője. #life #SelenaGomez #SelenaGomezEsküvő #BennyBlanco #esküvő

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

