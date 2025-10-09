Azt beszélik, Selena Gomez vesedonorja kiakadhatott: az énekesnő esküvőjén se vett részt

Selena Gomez 2017-ben az Instagramon tette közzé, hogy lupusa miatt vesegyulladása lett, majd veseátültetésen esett át. A szervet barátnője, Francia Raisa adta neki, később azonban felröppentek a pletykák, hogy a két nő viszonya többek között Gomez önpusztító életmódja miatt megromlott.
A két híresség legendás barátságáról sokat lehetett hallani, amikor Raisa 2017-ben felajánlotta egyik veséjét a lupusszal küzdő Gomeznek. „A legnagyobb ajándékot adta nekem és hatalmas áldozatot hozott értem ” – nyilatkozta akkor Selena, aki állítólag majdnem belehalt a műtétbe. Az elmúlt években azonban többször is felmerültek pletykák arról, hogy a köztük lévő viszony megromlott. Most Raisa, Selena és Benny Blanco esküvője előtt egy interjúban reagált a szóbeszédre, amlyek szerint Raisa „dühös” és „undorodik” amiatt, hogy Gomez a veseátültetés után dohányzik. „Ostobaság, ami megjelent a médiában. Soha nem mondtam semmit, csak a lapokból tudtam meg, hogy dühös vagyok. Se Selena, se én nem foglalkozunk a pletykákkal, majd talán egy napon visszatérünk rá” – mondta idézi Raisát a Page Six.
Selena és Raisa barátságáról már 2022-ben azt lehetett olvasni, megromlott, ugyanis Gomez egy interjúban Taylor Swiftet nevezte „egyetlen iparági barátjának”. Raisa akkor az ominózus Instagram-bejegyzés alá annyit kommentelt: „Érdekes.” A megjegyzést később törölte. 2023 márciusában Gomez ismét „a legjobb barátnőjének” nevezte Raisát, ami arra utalt, hogy a két nő kibékülhetett. Az énekesnő egy interjúban elmondta, „Soha, de soha fog tartozik senkinek annyival, mint Franciának.” A pletykák azonban új életre keltek, amikor Raisa apja, Renán Almendárez Coello 2022 novemberében egy műsorban azt állította: lánya összetűzésbe került Gomezzel, mert az ivott a műtét után. „Francia azt mondta Selenának, hogy nem azért adta neki a vesét, hogy hogy igyon” – jelentette ki Raisa apja.
Azt, hogy mi igaz a pletykákból és mi nem, nem tudni, annyi azonban biztos, hogy Francia Raisa nem volt ott szeptember 27-én Santa Barbarában Selena és Benny Blanco esküvőjén. „Nagyon örülök Selena házasságának. Szépe élete van, milliárdos, és örülök, hogy ezt megtehettem érte.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.