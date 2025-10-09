Azt beszélik, Selena Gomez vesedonorja kiakadhatott: az énekesnő esküvőjén se vett részt

Selena Gomez 2017-ben az Instagramon tette közzé, hogy lupusa miatt vesegyulladása lett, majd veseátültetésen esett át. A szervet barátnője, Francia Raisa adta neki, később azonban felröppentek a pletykák, hogy a két nő viszonya többek között Gomez önpusztító életmódja miatt megromlott.

Selena Gomez azt állítja, örökre hálás lesz Franciának

Forrás: Patrick McMullan

Selena Gomez vesedonorja megszólalt

A két híresség legendás barátságáról sokat lehetett hallani, amikor Raisa 2017-ben felajánlotta egyik veséjét a lupusszal küzdő Gomeznek. „A legnagyobb ajándékot adta nekem és hatalmas áldozatot hozott értem ” – nyilatkozta akkor Selena, aki állítólag majdnem belehalt a műtétbe. Az elmúlt években azonban többször is felmerültek pletykák arról, hogy a köztük lévő viszony megromlott. Most Raisa, Selena és Benny Blanco esküvője előtt egy interjúban reagált a szóbeszédre, amlyek szerint Raisa „dühös” és „undorodik” amiatt, hogy Gomez a veseátültetés után dohányzik. „Ostobaság, ami megjelent a médiában. Soha nem mondtam semmit, csak a lapokból tudtam meg, hogy dühös vagyok. Se Selena, se én nem foglalkozunk a pletykákkal, majd talán egy napon visszatérünk rá” – mondta idézi Raisát a Page Six.

Már korábban is azt beszélték, valami nincs rendben a két nő között

Selena és Raisa barátságáról már 2022-ben azt lehetett olvasni, megromlott, ugyanis Gomez egy interjúban Taylor Swiftet nevezte „egyetlen iparági barátjának”. Raisa akkor az ominózus Instagram-bejegyzés alá annyit kommentelt: „Érdekes.” A megjegyzést később törölte. 2023 márciusában Gomez ismét „a legjobb barátnőjének” nevezte Raisát, ami arra utalt, hogy a két nő kibékülhetett. Az énekesnő egy interjúban elmondta, „Soha, de soha fog tartozik senkinek annyival, mint Franciának.” A pletykák azonban új életre keltek, amikor Raisa apja, Renán Almendárez Coello 2022 novemberében egy műsorban azt állította: lánya összetűzésbe került Gomezzel, mert az ivott a műtét után. „Francia azt mondta Selenának, hogy nem azért adta neki a vesét, hogy hogy igyon” – jelentette ki Raisa apja.

Francia nem volt ott Selena esküvőjén

Azt, hogy mi igaz a pletykákból és mi nem, nem tudni, annyi azonban biztos, hogy Francia Raisa nem volt ott szeptember 27-én Santa Barbarában Selena és Benny Blanco esküvőjén. „Nagyon örülök Selena házasságának. Szépe élete van, milliárdos, és örülök, hogy ezt megtehettem érte.”