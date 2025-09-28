Selena Gomez férjhez ment Benny Blancohoz – Itt vannak esküvői fotók!

„🤍 9.27.25 🤍” – ennyit írt a képekhez Selena Gomez, amelyeken boldog menyasszonyként látható újdonsült férjével, Benny Blancóval. Minden apró részletett megmutattak, a csodás gyöngyvirágcsokrot és a ragyogó gyűrűt is.

Selena Gomez gyönyörű menyasszony volt

Forrás: Instagram

A menyasszony és a vőlegény is Ralph Lauren ruhában állt oltár elé: Selena Gomez magasnyakú, csipkés, drámai hátkivágással rendelkező darabot viselt, Blanco pedig klasszikus fekete szmokingot húzott a nagy naprra.

Selena Gomez és Benny Blanco mint menyasszony és vőlegény

Forrás: Instagram

Az esküvő előtt mindketten külön ünnepeltek: Selena Gomez még augusztusban a barátnőivel Cabo San Lucasban, egy jachton búcsúztatta lánykorát, Benny Blanco pedig Las Vegasban tartotta legénybúcsúját. Klubokban szórakoztak, kaviárt ettek, pezsgőt ittak. Gomez a lánybúcsúról is posztolt: egy „Mrs Levin” feliratú transzparenssel pózolt – utalva férje eredeti nevére: Benjamin Joseph Levinre.

Selena Gomez esküvőjén nem volt hiány sztárvendégekben

A vendéglista tele volt világsztárokkal. Taylor Swift már az eljegyzés után bejelentette: koszorúslány lesz, és Ed Sheeran is kijelentette már korábban, hogy biztosan ott lesz. Martin Short pedig – Selena Gomez sorozatbeli partnere – pedig a gyűrűhordozó szerepét vállalta.

A pár korábban már beszélt arról, hogy laza esküvőt szeretnének. Az énekesnő azt is elárulta, hogy nem terveznek hagyományos első táncot, viszont egy különleges pillanatban szívesen táncolna nagyapjával. Benny Blancónak at ételeket illetően voltak fix elképzelései: ragaszkodott hozzá, hogy legyen savanyúság az asztalon, és a menüsorból nem maradhatott ki a zsidó challah kenyér, amelyet barátjuk, Jake Cohen készített. A desszert sem volt mindennapi: Gomez szerint a tökéletes választás a nagymamája legendás sütije és mártása – szerinte ez az igazi édesség.

A páros 2023 júniusában kezdett randizni, négy évvel azután, hogy együtt dolgoztak az I Can’t Get Enough című számon. Nyilvánosan csak fél évvel később vállalták kapcsolatukat, amikor Selena Gomez az Instagramon vallotta be: „Ő az én szívem, a mindenem.”

2024 decemberében, piknikezés közben kérte meg Benny Blanco Selena Gomez kezét, Taco Bell-lel és gyémántgyűrűvel. „Az örökkévalóság most kezdődik...” – írta akkor az énekesnő.