Kiderült az igazság: ezért nem volt ott Nicola Peltz Selena Gomez esküvőjén

Ahogy már írtunk róla, egy ideje arról szólnak a pletykák, hogy véget ért Nicola Peltz, Brooklyn Beckham és Selena Gomez legendás barátsága. Ezt az is bizonyítja, hogy nem jelennek meg egymás mérföldkőnek számító eseményein. Selena nem ment el Brooklynék eskümegújító ünnepségére, most pedig se ő, se Nicola nem volt ott Gomezék esküvőjén. Nicola Peltz ismerőse szerint azonban a színésznő távollétének oka sokkal prózaibb, mint amit az úgynevezett jólértesültek beszélnek.
Bár a legtöbben azt várták, hogy Selena Gomez és Benny Blanco szombati esküvőjén mégiscsak feltűnik Brooklyn Beckham és Nicola Peltz, de ők nem érkeztek meg. A 170 fős vendégseregben ott volt Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton és Ed Sheeran is, a Peltz–Beckham páros azonban nem ment el. A hiányuk azért is keltett különös feltűnést, mert Selena sem vett részt a hónap elején barátai fogadalommegújításán, Nicola pedig nem volt ott Gomez lánybúcsúján sem. Többen gyanúsnak találták azt is, hogy a Brooklyn és a Beckham szülők közötti viszályban egyértelműen Victoria és David mellé álló Gordon Ramsay a közösségi médiában gratulált Selenának és Bennynek, amit nem biztos, hogy megtett volna, Gomezék és Nicoláék még mindig jobab lennének. „Nagyon örülök mindkettőtöknek. Gratulálok! Gx” – írta. Ezzel egyidőben bennfentesek magyarázni kezdték, Nicola és Brooklyn miért maradt távol.
„Nicola szigorú időbeosztással készül egy új szerepre, de és Brooklyn a legjobbakat kívánják Selenának és Bennynek”– nyilatkozta a Daily Mailnek.
A sajtóban azonban nem először merült a Beckham-Peltz házaspár és Gomez barátságának megromlása. Azt beszélik, hogy Selena és Benny megunták, hogy Nicola úgy viselkedik, mint egy díva. Az elhidegülést támasztotta alá Gomezék távolmaradása a Peltz–Beckham páros augusztusi eskümegújításáról. „Selena és Benny nem veszekedtek össze Nicolával vagy Brooklynnal. Még mindig barátok. Ami a házassági fogadalmuk megújítását illeti, Selena külön szervezett nekik egy kis fogadást. Úgy érzi, nem kell a közösségi médiában bizonygatnia, hogy jóban vannak” – nyilatkozta egy bennfentes. Ez a nyilatkozat azonban azért sántít, mert egykor szinte minden közös programról posztoltak.
A három sztár kapcsolata a közösségi médiában is látványosan átalakult. Míg korábban Gomez profilja tele volt közös fotókkal a luxusnyaralásokról, csajos estékről és születésnapi köszöntőkről, az utolsó posztját, amin Nicola is szerepel, egy decemberi visszaemlékezős fotógyűjteményben osztotta meg. Nicola legutóbb 2024 márciusában, Benny születésnapi partiján posztolt közös képet az énekesnővel. Az elmúlt hónapokban Gomez nem is reagált Peltz bejegyzéseire, például nagymamája, Naunni halálának évfordulójára és Brooklynék harmadik házassági évfordulós üzenetére sem írt semmit. Ugyanakkor Nicola és Brooklyn szinte Selena minden posztját továbbra is lájkoltak.
A három híresség 2023 szilveszterét együtt töltötte Mexikóban, ahol egy jachton pihentek Cabo San Lucas partjainál. Selena Gomez az Instagramon osztott meg közös fotókat, köztük egyet, amelyen hárman összebújva láthatók. A barátságot erősítette az is, hogy Brooklyn és Nicola egy időben Selena encinói otthonába költöztek. Egy bennfentes akkor így nyilatkozott: „Brooklyn és Nicola néhány héttel karácsony előtt költöztek be Selena encinói birtokára, és azt játszották, hogy ők egy boldog család. Még azon is viccelődtek, hogy Selena neve bekerül a házassági anyakönyvi kivonatba.” A forrás szerint a pár akkoriban új házat keresett, és átmenetileg Nicola szűkös Los Angeles-i lakásában éltek. „Amikor Selena azt javasolta, hogy költözzenek be a hatalmas hátsó udvarral rendelkező, tágas otthonába, imádták az ötletet, és egyetértettek abban, hogy mivel még olyan fiatalok, egy barátjukkal élni tökéletes módja lenne annak, hogy mindkét világból a legjobbat kapják” – vélekedtek.
