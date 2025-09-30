Kiderült az igazság: ezért nem volt ott Nicola Peltz Selena Gomez esküvőjén

Ahogy már írtunk róla, egy ideje arról szólnak a pletykák, hogy véget ért Nicola Peltz, Brooklyn Beckham és Selena Gomez legendás barátsága. Ezt az is bizonyítja, hogy nem jelennek meg egymás mérföldkőnek számító eseményein. Selena nem ment el Brooklynék eskümegújító ünnepségére, most pedig se ő, se Nicola nem volt ott Gomezék esküvőjén. Nicola Peltz ismerőse szerint azonban a színésznő távollétének oka sokkal prózaibb, mint amit az úgynevezett jólértesültek beszélnek.

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham és Selena Gomez nagy barátságban voltak egymással

Forrás: Getty Images North America

Nicola Peltz tényleg a munka miatt maradt távol?

Bár a legtöbben azt várták, hogy Selena Gomez és Benny Blanco szombati esküvőjén mégiscsak feltűnik Brooklyn Beckham és Nicola Peltz, de ők nem érkeztek meg. A 170 fős vendégseregben ott volt Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton és Ed Sheeran is, a Peltz–Beckham páros azonban nem ment el. A hiányuk azért is keltett különös feltűnést, mert Selena sem vett részt a hónap elején barátai fogadalommegújításán, Nicola pedig nem volt ott Gomez lánybúcsúján sem. Többen gyanúsnak találták azt is, hogy a Brooklyn és a Beckham szülők közötti viszályban egyértelműen Victoria és David mellé álló Gordon Ramsay a közösségi médiában gratulált Selenának és Bennynek, amit nem biztos, hogy megtett volna, Gomezék és Nicoláék még mindig jobab lennének. „Nagyon örülök mindkettőtöknek. Gratulálok! Gx” – írta. Ezzel egyidőben bennfentesek magyarázni kezdték, Nicola és Brooklyn miért maradt távol.

„Nicola szigorú időbeosztással készül egy új szerepre, de és Brooklyn a legjobbakat kívánják Selenának és Bennynek”– nyilatkozta a Daily Mailnek.

Megromlott a legendás barátság?

A sajtóban azonban nem először merült a Beckham-Peltz házaspár és Gomez barátságának megromlása. Azt beszélik, hogy Selena és Benny megunták, hogy Nicola úgy viselkedik, mint egy díva. Az elhidegülést támasztotta alá Gomezék távolmaradása a Peltz–Beckham páros augusztusi eskümegújításáról. „Selena és Benny nem veszekedtek össze Nicolával vagy Brooklynnal. Még mindig barátok. Ami a házassági fogadalmuk megújítását illeti, Selena külön szervezett nekik egy kis fogadást. Úgy érzi, nem kell a közösségi médiában bizonygatnia, hogy jóban vannak” – nyilatkozta egy bennfentes. Ez a nyilatkozat azonban azért sántít, mert egykor szinte minden közös programról posztoltak.