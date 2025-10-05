Intim fotókat osztott meg Selena Gomez: így telt a nagy napja a fogadalomírástól az esküvő végéig

Szeptember 27-én mondta ki egymásnak a boldogító igent Selena Gomez és Benny Blanco Santa Barbarában. A színésznő a nagy nap kulisszái mögé is beengedte most a követőit: számos képet töltött fel az Instagramra egy lapozós posztban.
Selena Gomez intim pillanatokat osztott meg követőivel az Instagramon arról, hogyan készült az esküvőjére, és hogyan vetette papírra fogadalmát. A színésznő egy fotóalbumot tett közzé arról, hogyan zajlottak az előkészületek. Az egyik képen rózsaszín szaténköntösben, tollal és papírral a kezében ül az ágyon, és írja az esküvői fogadalmát.: „Attól kezdve, hogy megírtam a fogadalmamat, odáig, hogy egy kicsit korábban távoztam az esküvőmről, mint a legtöbben…” − kommentálta a képeket Gomez, aki azt is megmutatta, ahogy Bennyvel friss házasokként kézen fogva és egymást átölelve ünnepelték szerelmüket, és közeli felvételeket osztott meg virágcsokráról és jegygyűrűikről is.
Az esküvőnek egy magánluxusbirtok adott otthont, ahol a pár közeli családtagjai és barátai, köztük Taylor Swift, Ed Sheeran, és a Gyilkos a házban-beli színésztársai, Martin Short és Steve Martin is jelen voltak. A pár mindkét tagja Ralph Lauren-ruhában állt az oltár elé: Gomez pánt nélküli, hímzett szaténruhát, míg Blanco klasszikus fekete szmokingot és csokornyakkendőt viselt. Az esküvő Gomez legjobb barátnője, Taylor Swift is beszédet mondott: az énekesnő a friss házasokat tökéletes párként jellemezte, és megjegyezte: „amióta ismeri Selenát, még soha nem látta őt ennyire boldognak.”
Bár már évek óta ismerték egymást, Benny és Selena 2023-ban jöttek össze, 2024-ben pedig eljegyezték egymást. „Az örökkévalóság most kezdődik” − írta a fotóhoz Selena, amikor megmutatta gyűrűjét az Instagramon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.