Intim fotókat osztott meg Selena Gomez: így telt a nagy napja a fogadalomírástól az esküvő végéig

Szeptember 27-én mondta ki egymásnak a boldogító igent Selena Gomez és Benny Blanco Santa Barbarában. A színésznő a nagy nap kulisszái mögé is beengedte most a követőit: számos képet töltött fel az Instagramra egy lapozós posztban.

Selena Gomez megmutatta, hogyan írta meg esküvői fogadalmát Benny Blancónak

Forrás: Disney General Entertainment Con

Selena Gomez exkluzív pillanatokról posztolt

Selena Gomez intim pillanatokat osztott meg követőivel az Instagramon arról, hogyan készült az esküvőjére, és hogyan vetette papírra fogadalmát. A színésznő egy fotóalbumot tett közzé arról, hogyan zajlottak az előkészületek. Az egyik képen rózsaszín szaténköntösben, tollal és papírral a kezében ül az ágyon, és írja az esküvői fogadalmát.: „Attól kezdve, hogy megírtam a fogadalmamat, odáig, hogy egy kicsit korábban távoztam az esküvőmről, mint a legtöbben…” − kommentálta a képeket Gomez, aki azt is megmutatta, ahogy Bennyvel friss házasokként kézen fogva és egymást átölelve ünnepelték szerelmüket, és közeli felvételeket osztott meg virágcsokráról és jegygyűrűikről is.

A-listás sztárok körében ünnepeltek

Az esküvőnek egy magánluxusbirtok adott otthont, ahol a pár közeli családtagjai és barátai, köztük Taylor Swift, Ed Sheeran, és a Gyilkos a házban-beli színésztársai, Martin Short és Steve Martin is jelen voltak. A pár mindkét tagja Ralph Lauren-ruhában állt az oltár elé: Gomez pánt nélküli, hímzett szaténruhát, míg Blanco klasszikus fekete szmokingot és csokornyakkendőt viselt. Az esküvő Gomez legjobb barátnője, Taylor Swift is beszédet mondott: az énekesnő a friss házasokat tökéletes párként jellemezte, és megjegyezte: „amióta ismeri Selenát, még soha nem látta őt ennyire boldognak.”