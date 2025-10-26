Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Véletlen lenne? Sophie Turner új kapcsolatának hírére Joe Jonas is belevágott a csajozásba

ismerkedés Chris Martin Joe Jonas Sophie Turner
Komáromi Bence
2025.10.26.
Mindössze néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy a színésznő és a Coldplay frontembere Chris Martin egy párt alkot. Sophie Turner új kapcsolatának híre eljutott az exférjéhez Joe Jonashoz is, aki hosszú hónapok után pont most érezte úgy, hogy el kellene kezdenie randizgatni.

Joe Jonas újra a pályán! Szombat este lencsevégre kapták a fiatal világsztárt, miközben egy titokzatos hölgy társaságát élvezte a Gekko bárban Miamiban. A szemtanúk szerint az énekes rendkívül jól érezte magát a randipartnere társaságában, később pedig együtt távoztak az étteremből. A randevú valószínűleg nem kavart volna akkora hullámokat a médiában, ha nem egy nappal azután történik, hogy nyilvánosságra került, hogy Sophie Turner és Chris Martin egy párt alkot.

Sophie Turner és Joe Jonas a tavalyi évben véglegesítették a válásukat
Forrás: Getty Images North America

Sophie Turner és Joe Jonas is továbblépett a jelek szerint

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a 29 éves Turner és Jonas 2024 szeptemberében véglegesítették a válásukat, azonban a mai napig jó viszonyt tartanak fenn a két közös kislányuk miatt. Ezért is lepődtek meg a rajongók azon, hogy mennyire összeidőzítette a két sztár az új kapcsolatainak felvállalását.

Sophie Turnerről mindössze pénteken derült ki, hogy hetek óta randizgat a Coldplay frontemberével, mióta egy londoni koncert során megismerkedtek. Másnap 7127 kilométerrel arréb véletlenül úgy dönt Joe Jonas, hogy több hónapnyi csend után pont most indul egy nyilvános randira.

További érdekesség Joe Jona magánéletéről, hogy a legutóbbi interjújában úgy fogalmazott, hogy egyáltalán nincsen ideje az ismerkedésre a turnézások miatt, ezért most nem is foglalkozik a szerelemmel. Azt viszont elismerte, hogy a közösségi médiában gyakran válaszol a neki író hölgyeknek, így előfordulhat, hogy a randipartnerét is az interneten keresztül ismerte meg - számolt be róla a PageSIX.

Fény derült a titokra: Sophie Turner és a Coldplay frontembere, Chris Martin egy párt alkotnak

Úgy tudni, Sophie Turner és a Coldplay frontembere titokban randizgatnak. Chris Martin londoni koncertje után találkozott a színésznővel.

Sophie Turner vallomása: a válása után küzdött az egyedülálló anyasággal

Sophie Turnernek és Joe Jonasnak két lánya van, akiket a pár válását követően a színésznő nevel, egyedül. A sztár új filmje kapcsán beszélt arról, hogy ez nem mindig egyszerű

Sophie Turner visszaköltözött Angliába: a színésznő Amerikában úgy érezte, szünetel az élete

A Trónok harca sztárja sosem érezte otthon magát az Egyesült Államokban, ráadásul válása Joe Jonastól nagyn megviselte, így jobbnak látta, ha hat év után hazaköltözik Londonba. Sophie Turner boldog, hogy újra a családjával és a barátaival lehet.

 

