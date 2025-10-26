Véletlen lenne? Sophie Turner új kapcsolatának hírére Joe Jonas is belevágott a csajozásba

Joe Jonas újra a pályán! Szombat este lencsevégre kapták a fiatal világsztárt, miközben egy titokzatos hölgy társaságát élvezte a Gekko bárban Miamiban. A szemtanúk szerint az énekes rendkívül jól érezte magát a randipartnere társaságában, később pedig együtt távoztak az étteremből. A randevú valószínűleg nem kavart volna akkora hullámokat a médiában, ha nem egy nappal azután történik, hogy nyilvánosságra került, hogy Sophie Turner és Chris Martin egy párt alkot.
Sophie Turner és Joe Jonas is továbblépett a jelek szerint
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a 29 éves Turner és Jonas 2024 szeptemberében véglegesítették a válásukat, azonban a mai napig jó viszonyt tartanak fenn a két közös kislányuk miatt. Ezért is lepődtek meg a rajongók azon, hogy mennyire összeidőzítette a két sztár az új kapcsolatainak felvállalását.
További érdekesség Joe Jona magánéletéről, hogy a legutóbbi interjújában úgy fogalmazott, hogy egyáltalán nincsen ideje az ismerkedésre a turnézások miatt, ezért most nem is foglalkozik a szerelemmel. Azt viszont elismerte, hogy a közösségi médiában gyakran válaszol a neki író hölgyeknek, így előfordulhat, hogy a randipartnerét is az interneten keresztül ismerte meg - számolt be róla a PageSIX.