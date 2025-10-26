Véletlen lenne? Sophie Turner új kapcsolatának hírére Joe Jonas is belevágott a csajozásba

Joe Jonas újra a pályán! Szombat este lencsevégre kapták a fiatal világsztárt, miközben egy titokzatos hölgy társaságát élvezte a Gekko bárban Miamiban. A szemtanúk szerint az énekes rendkívül jól érezte magát a randipartnere társaságában, később pedig együtt távoztak az étteremből. A randevú valószínűleg nem kavart volna akkora hullámokat a médiában, ha nem egy nappal azután történik, hogy nyilvánosságra került, hogy Sophie Turner és Chris Martin egy párt alkot.

Sophie Turner és Joe Jonas a tavalyi évben véglegesítették a válásukat

Forrás: Getty Images North America

Sophie Turner és Joe Jonas is továbblépett a jelek szerint

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a 29 éves Turner és Jonas 2024 szeptemberében véglegesítették a válásukat, azonban a mai napig jó viszonyt tartanak fenn a két közös kislányuk miatt. Ezért is lepődtek meg a rajongók azon, hogy mennyire összeidőzítette a két sztár az új kapcsolatainak felvállalását.

Sophie Turnerről mindössze pénteken derült ki, hogy hetek óta randizgat a Coldplay frontemberével, mióta egy londoni koncert során megismerkedtek. Másnap 7127 kilométerrel arréb véletlenül úgy dönt Joe Jonas, hogy több hónapnyi csend után pont most indul egy nyilvános randira.

#JoeJonas arrives at Mandolin restaurant in Miami with a mystery woman 24.10.2025https://t.co/xgOE9JdMe1 pic.twitter.com/EYjTtNuVzc — HQCelebCorner (@Pawe66862800) October 26, 2025

További érdekesség Joe Jona magánéletéről, hogy a legutóbbi interjújában úgy fogalmazott, hogy egyáltalán nincsen ideje az ismerkedésre a turnézások miatt, ezért most nem is foglalkozik a szerelemmel. Azt viszont elismerte, hogy a közösségi médiában gyakran válaszol a neki író hölgyeknek, így előfordulhat, hogy a randipartnerét is az interneten keresztül ismerte meg - számolt be róla a PageSIX.