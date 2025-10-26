Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Fény derült a titokra: Sophie Turner és a Coldplay frontembere, Chris Martin egy párt alkotnak

Rideg Léna
2025.10.26.
Úgy tudni, Sophie Turner és a Coldplay frontembere titokban randizgatnak. Chris Martin londoni koncertje után találkozott a színésznővel.

Sophie Turner állítólag a Coldplay sztárjával, Chris Martinnal jár, miután szakított arisztokrata barátjával, Peregrine Pearsonnal. Úgy tudni, a Trónok harca színésznője nemrég egy visszafogott randin vett részt az énekessel, de kapcsolatukat titokban tartják.

Chris Martin, a Coldplay szexi frontembere és a Trónok harca színésznője titokban randizgatnak.
Chris Martin, a Coldplay szexi frontembere és a Trónok harca színésznője titokban randizgatnak.
A Coldplay frontembere, Chris Martin már nem szingli?

A 48 éves Chris már néhány hónapja egyedülálló. Az énekes és Dakota Johnson nyolc évig alkottak egy párt, kapcsolatuk júniusban ért véget. A 29 éves Sophie és Peregrine a nyár folyamán hol együtt voltak, hol külön, majd szeptember végén hivatalossá vált, hogy szétváltak útjaik. Azt beszélik, a szakítás után alig telt el egy hét, Sophie Turner máris Chrisszel randizott, miuán a Coldplay épp Londonban koncertezett -írja a Mirror.  A lap információi szerint Peregrine is továbblépett, a múlt héten egy londoni éjszakai klubban látták kézen fogva egy szőke hölggyel, aki mellesleg kiköpött hasonmása Turnernek.

Így jutott el egymáshoz Sophie Turner és Chris Martin

Sophie négy évig volt Joe Jonas felesége, két közös kislányuk született, a négyéves Willa és a kétéves Delphine. A sztárpár  2024 szeptemberében véglegesítette a válást, alig több mint egy évvel azután, hogy Joe benyújtotta a papírokat.

Chris és Dakota 2017-ben kezdtek randizni, miután az énekes 2015-ben elvált Gwyneth Paltrow hollywoodi sztártól, akivel két közös gyermekük van, a 21 éves Apple és a 19 éves Moses. Ha igazak a hírek, igazi sztárpár van születőben, izgatottan várjuk az új fejleményeket. 

