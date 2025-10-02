A nyár, amikor megszépültem: véget ért a sikersorozat – Spoileres kritika

Jenny Han még 2009-ben adta ki A nyár, amikor megszépültem című könyvét, amiből 13 évvel később a Prime Video adaptációt készített, hogy mindenki megismerhesse a Fisher fivérek történetét. A sorozat 3 évada igazi érzelmi hullámvasút volt és sosem tudtuk kinek szurkoljunk igazán, de most eljött a vége, azonban még így sem zárhatjuk le igazán kedvenceink élettörténetét, hiszen hamarosan érkezik a film is belőle.
Bátran merjük állítani, hogy az első évad, volt talán a leghűbb a könyvekhez, de még így is hagyott maga után némi kivetnivalót, pedig három extra részt is kaptunk, hogy még többet láthassunk Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) és Jeremiah (Gavin Casalegno) életéből. Az alaptörténetben a lány és a fiúk édesanyja legjobb barátnők, akik minden nyarat egy tengerparti házban töltenek, Cousinsban. Belly már egészen kicsi korától tudta, hogy szerelmes az idősebb fivérbe, Conradba, de ahogy telik az idő és tinédzserek lesznek már nemcsak ő az egyetlen Fisher fiú, aki felkelti az érdeklődését és itt kezdődnek el igazán a bonyodalmak.
A második évadban Jeremiah és Belly egymásba szeretnek, miután Contad a sulis bálon elhagyja Bellyt, ezt a szálat folytatja tovább az utolsó, befejező évad, ami egy időugrással kezdődik, ahol Belly és Jeremiah még mindig egy párt alkotnak, míg Conrad Kaliforniában próbál teljesen egyedül boldogulni, távol a családjától és a barátaitól, közben pedig folyamatosan Belly miatt szenved. Az évad eleje tökéletesen hozza az egyetemi atmoszférát, néhány új szereplővel kiegészülve, azonban természetesen Taylor (Rain Spencer) és Steven (Sean Kauffman) sem tűnnek el teljesen. Szinte azonnal belecsapnak a közepébe és az első három rész tele van jobbnál jobb történésekkel, amelyek könnyedén fenntartják a nézők figyelmét. Sajnos a következő epizódokról ez már kevésbé mondható el, mivel egy sokkal lassabb tempóra váltanak, amelynek köszönhetően sokszor hihetjük azt, hogy olyan, mintha semmi sem történne és minden csak időhúzás lenne a csattanóig.
Spoileres kritika – Ha még nem láttad, innentől ne olvasd tovább!
Ahogy már korábban említettük, az évad első része Belly és Jeremiah kapcsolatára koncentrál, akik a második évad legvégén jöttek össze. Boldogok együtt, egyetemre járnak és felnőttnek érzik magukat… csakhogy nem azok. Hamar kibukik a szög a zsákból és kiderül, hogy a kapcsolatuk nem is áll olyan stabil lábakon, mint ahogy ők azt gondolták: a tavaszi szünetben Jeremiah kétszer is megcsalta Bellyt, míg ők mosolyszüneten voltak. Ahelyett, hogy ezt próbálnák megbeszélni, Belly azonnal elhatárolódik a fiútól, aki utolsó kétségbeesésében megkéri a lány kezét és a plusz poén, hogy még gyűrűt sem szerzett neki. Mi ez, ha nem meggondolatlanság? A következő részekben pedig főképp azzal foglalkoznak, hogy megszervezzék az esküvőt, ami valljuk be:
már a kezdetektől halálra volt ítélve.
A végkifejlet egyértelműen a Conrad rajongóknak kedvezett, azonban az egész évadban mindössze két részt szenteltek neki: az utolsót és az ötödik epizódot, ami rendhagyó módon a srác szemszögéből készült. Sokkal kevesebbet szerepelt, mint az előző évadokban és sajnos, amikor képernyőidőt kapott, akkor is inkább a szenvedését követhettük nyomon. Azonban a Conrad fanoknak biztosan felüdülés lehetett a végkifejlet, hiszen aki évek óta szurkolt a párosuknak, most megkapta azt, amit szeretett volna, még ha nem is úgy, ahogyan azt mindenki képzelte.
Úgy gondoljuk, hogy ez az évad igazán sem a Conrad, sem a Jeremiah rajongóknak nem kedvezett. A fiatalabb fiú karakterét sokak számára teljesen elrontották a megcsalós történetszállal és a hirtelen jött esküvő ötletével, míg az idősebb annyira kevés alkalommal került képernyőre, hogy szinte semmit sem tudtunk meg róla azon kívül, hogy még mindig odáig van Bellyért, akivel egyébként egy rövid ideig egy párt is alkotott. Miután felbontották az eljegyzést, Belly egyből Párizsba rohant, ahol új életet kezdett, ezúttal ténylegesen felnőtt és új barátokat szerzett és még egy teljesen új párkapcsolata is lett. Conrad az utolsó részben érkezik meg Franciaországba, hogy a lány szülinapját vele tölthesse és ez az a pont, amikor elkezdődik minden:
összejönnek, de csak az utolsó rész legeslegvégén, addig is tovább feszítették a készítők a drámát.
Mire elérünk idáig, a többi szereplő már megkapta a saját happy endjét: Steven és Taylor együtt költöznek Kaliforniába, míg Jeremiah összejön Denise-szel, Steven és Jeremiah kollégájával, akiről eddig csak annyit tudtunk, hogy egy igazi belevaló, kemény csaj, aki nem fél bevállalni a véleményét –teljesen Belly ellentéte. Ez a románc sok rajongónál kiverte a biztosítékot, mivel ennek a szerelmi szálnak semmi előzménye nem volt, néhány bizalmas összenézést és kanapén beszélgetést leszámítva.
A befejező részben végül mindenki boldog, megkapja az áhított happy endet, az pedig már a rajongókra van bízva, ki örül annak, hogy végül Conrad nyerte el Belly szívét.
Ha megjött a kedved a sorozathoz, akkor nézd meg a 3. évad előzetesét:
Értékelés: 10/7 – Az események lehettek volna kicsit gyorsabbak és jobban felépíthették volna a végkifejletet.
