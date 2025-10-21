Stallone lányai: Sophia, Sistine és Scarlet – Bemutatjuk a legendás akciósztár gyönyörű és sokoldalú gyerekeit

Sylvester Stallone lányai, Sophia, Sistine és Scarlet igazi modern ikonok. A modellkedéstől a podcastolásig mindenben kipróbálják magukat – és egyre nagyobb figyelmet kapnak Hollywoodban.

Sylvester Stallone lányai: Sophia, Sistine és Scarlet Stallone

Forrás: NBCUniversal

Tulsa és három lány büszke királya: Sylvester Stallone lányai 2025-ben

Ha valaki azt hinné, hogy Sylvester Stallone otthon is katonai fegyelemmel vezeti a háztartást, az bizony téved. A legendás akciósztár – aki a Rocky, a Rambo és legutóbb a Tulsa királya című sorozat főhőseként vált ikonná – három csodaszép, magabiztos és hihetetlenül különböző lánnyal él egy fedél alatt.

És úgy tűnik, Stallone lányai éppoly keményen törnek előre a saját útjukon, mint apjuk a filmvásznon.

Sophia Rose Stallone: a podcasthercegnő és „szókimondó filozófus”

A legidősebb lány, Sophia Rose Stallone nem a reflektorfény, hanem a mikrofon előtt érzi magát a legjobban. Ő az Unwaxed című podcast egyik házigazdája, ahol húgával, Sistine-nel együtt a randizás, a karrier és az „élet huszonévesként Hollywood árnyékában” témáit boncolgatja – rengeteg humorral és némi kis öniróniával. Legjobb példa erre, mikor az egyik interjújukban az apjukkal beszélgetnek.

Sophia rajong az irodalomért, és gyakran emlegeti, hogy apja helyett inkább Jane Austen és Oscar Wilde inspirálja. De ha valaki azt hinné, hogy csak beszélni tud, téved: korábban A kifutó egyik epizódjában is feltűnt, és nem kizárt, hogy hamarosan saját márkát is indít.

Sistine Rose Stallone: a modell, aki nem fél a mélyvíztől

A középső lány, Sistine Rose Stallone, az igazi hollywoodi it-girl. Modellként dolgozott már olyan nagy márkákkal, mint a Chanel vagy a Dolce & Gabbana, de nem elégszik meg a kifutóval: 2019-ben a 47 méter mélyen 2. című filmben is szerepelt. Nem rossz teljesítmény valakitől, aki elvileg csak „Rocky lánya”, ugye?

Sistine saját bevallása szerint apjától tanulta meg, hogy a kitartás szexi, és most épp forgatókönyvírást tanul. Lehet, hogy hamarosan ő írja a következő Stallone-filmet, csak ezúttal női főhőssel?

Scarlet Rose Stallone: a legfiatalabb, de már most a legmerészebb

A trió legfiatalabb tagja, Scarlet Rose Stallone, most épp a filmvilágban bontogatja a szárnyait. 2025-ben érkezik az első komoly szerepe a Gunslingers című akciófilmben, ahol nem kisebb feladat vár rá, mint bebizonyítani, hogy a tehetség is örökletes lehet a Stallone családban. Egy interjúban az apja elmondta, hogy borzasztó büszke a lányára, és örül neki, hogy átveszi a stafétát.