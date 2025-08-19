Nem fogod elhinni, ki lesz az új fiatal Rambo! Leáldozóban a régi nagy színészeknek?

Már az is megdöbbentő, ha arról hallunk, hogy egy klasszikus akcióhős új köntöst ölt, de hogy egy Netflix-pasi vegye át Sylvester Stallone helyét? Hát, ez már szinte sci-fi! A hír azonban már nem csak egy pletyka. Rambo új bőrben tér vissza!
A Millennium Media stúdió elkötelezettnek tűnik, hogy egy tiszteletteljes előzménysztorit adjon a Rambo-legendához. A forgatás Thaiföldön veszi majd kezdetét 2026-ban - írja a Decider. A rendező Jalmari Helander (Sisu), a forgatókönyvet pedig Rory Haines (Black Adam) és Sohrab Noshirvani (A mauritániai) írja - azért mindez már önmagában is pörgős konstelláció. És hogy ki lesz a dzsungel friss gyilkológépe?
Noah Centineo lesz az új fiatal Rambo!
A szívdöglesztő rom-kom hős, aki a A fiúknak, akiket valaha szerettem-ből vált világsztárrá, most egy bérkatonát formál meg – igen, azt a vietnámi háborús harcost, aki még mindig inkább gránátokat szór, mint szíveket.
Stallone már ötven éve ott van a listák tetején. Igen, öregszik, de pont ez az, ami miatt még mindig vágjuk a filmjeit: mert tudjuk, hogy ha nagyon rosszul sül el, legalább látjuk, ahogy a legendás arc kapaszkodik a botjával. És valljuk be, egy kis nosztalgia több száz millió dollárt ér.
Ráadásul Stallone sem maradt teljesen lemaradva. Értesítve lett a projektről, de maga nem vesz részt benne. Ez egyfajta átadás. Nem szó szerint az ostort, de a legendás csizmát talán igen. Szóval, valóban leáldozóban vannak a régi nagyok? Nem feltétlenül, csak épp nyitunk a következő generáció felé – afféle „boldog átadás a hálás rajongóknak”. És ha az előzmény tényleg üt, lehet, hogy a következő akciópókerben Noah Centineo lesz az új ikon, aki a zsebéből húzza ki a gránátot… és egy egész világot lepipál vele.
És persze ne legyünk álszentek. Mindenki tudja, hogy Hollywood imádja az „újracsomagolt legendákat". Az új Rambo-film nem azért készül, mert kifogytunk az ötletekből, hanem mert a közönségben él egy kollektív adrenalin-éhség a régi hősök iránt. Ezt a nosztalgia-koktélt pedig könnyebb eladni, mint egy új, ismeretlen figurát.
Mert ha bejön, mindenkinek jó, ha meg nem, akkor legalább röhöghetünk azon, hogy a Netflix szépfiúja próbál 60 kilós gépfegyvert cipelni.
Az is érdekes, hogy Centineo eddigi karrierje elég messze állt a lövészárkoktól. A főként romantikus vígjátékokból és könnyed sorozatokból ismert színész most valószínűleg hónapokat fog izzadni az edzőteremben, hogy hitelesen nézzen ki úgy, mintha tényleg képes lenne egy helikoptert puszta tekintetével felrobbantani. Hollywoodban pedig ez már egy fél siker. A másik fele a jó vágás és a látványos robbanások.
Aztán persze ott van a rajongói kockázat. Ha a film gyenge, azonnal jön a „meggyalázták a legendát” felkiáltás. De ha jó, akkor meg mindenki úgy tesz, mintha eleve támogatta volna az ötletet. Ez Hollywood egyik kedvenc játszmája - a múlt és a jelen összeeresztése, kicsit több CGI-jal és kicsit kevesebb cigarettafüsttel, mint a ’80-as években.
Egy dolog viszont biztos. Amikor a mozikban felcsendül majd Jerry Goldsmith ikonikus zenéje, és a vásznon egy fiatal Rambo bújik ki a dzsungel árnyékából, mindannyiunkban felébred az a tinédszer, aki először látta Stallonét kést fenni a Holdfényben. Talán pont ezért fogjuk megnézni ezt a filmet - akár tetszik, akár nem.
Ha kíváncsi vagy ebben a videóban meglesheted, hogy szuperált Noah Centineo a Black Adam című filmben:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.