Nem fogod elhinni, ki lesz az új fiatal Rambo! Leáldozóban a régi nagy színészeknek?

Már az is megdöbbentő, ha arról hallunk, hogy egy klasszikus akcióhős új köntöst ölt, de hogy egy Netflix-pasi vegye át Sylvester Stallone helyét? Hát, ez már szinte sci-fi! A hír azonban már nem csak egy pletyka. Rambo új bőrben tér vissza!

Sylvester Stallone eddig még nem reagált az új Rambo-filmre.

Forrás: LightRocket

Fiatalabb és keményebb: ki lesz az új John Rambo?

A Millennium Media stúdió elkötelezettnek tűnik, hogy egy tiszteletteljes előzménysztorit adjon a Rambo-legendához. A forgatás Thaiföldön veszi majd kezdetét 2026-ban - írja a Decider. A rendező Jalmari Helander (Sisu), a forgatókönyvet pedig Rory Haines (Black Adam) és Sohrab Noshirvani (A mauritániai) írja - azért mindez már önmagában is pörgős konstelláció. És hogy ki lesz a dzsungel friss gyilkológépe?

Noah Centineo lesz az új fiatal Rambo!

Centineo eddig kizárólag csak a Black Adamben akciózgatott egy kicsit.

Forrás: FilmMagic

A szívdöglesztő rom-kom hős, aki a A fiúknak, akiket valaha szerettem-ből vált világsztárrá, most egy bérkatonát formál meg – igen, azt a vietnámi háborús harcost, aki még mindig inkább gránátokat szór, mint szíveket.

De most komolyan, miért is ragaszkodunk a régi nagy színészekhez?

Stallone már ötven éve ott van a listák tetején. Igen, öregszik, de pont ez az, ami miatt még mindig vágjuk a filmjeit: mert tudjuk, hogy ha nagyon rosszul sül el, legalább látjuk, ahogy a legendás arc kapaszkodik a botjával. És valljuk be, egy kis nosztalgia több száz millió dollárt ér.

Ráadásul Stallone sem maradt teljesen lemaradva. Értesítve lett a projektről, de maga nem vesz részt benne. Ez egyfajta átadás. Nem szó szerint az ostort, de a legendás csizmát talán igen. Szóval, valóban leáldozóban vannak a régi nagyok? Nem feltétlenül, csak épp nyitunk a következő generáció felé – afféle „boldog átadás a hálás rajongóknak”. És ha az előzmény tényleg üt, lehet, hogy a következő akciópókerben Noah Centineo lesz az új ikon, aki a zsebéből húzza ki a gránátot… és egy egész világot lepipál vele.

És persze ne legyünk álszentek. Mindenki tudja, hogy Hollywood imádja az „újracsomagolt legendákat". Az új Rambo-film nem azért készül, mert kifogytunk az ötletekből, hanem mert a közönségben él egy kollektív adrenalin-éhség a régi hősök iránt. Ezt a nosztalgia-koktélt pedig könnyebb eladni, mint egy új, ismeretlen figurát.

Mert ha bejön, mindenkinek jó, ha meg nem, akkor legalább röhöghetünk azon, hogy a Netflix szépfiúja próbál 60 kilós gépfegyvert cipelni.

Az is érdekes, hogy Centineo eddigi karrierje elég messze állt a lövészárkoktól. A főként romantikus vígjátékokból és könnyed sorozatokból ismert színész most valószínűleg hónapokat fog izzadni az edzőteremben, hogy hitelesen nézzen ki úgy, mintha tényleg képes lenne egy helikoptert puszta tekintetével felrobbantani. Hollywoodban pedig ez már egy fél siker. A másik fele a jó vágás és a látványos robbanások.