2025. okt. 8., szerda

szemhéjcsüngés

Szoktál gyúrni a szemhéjadra? 5 legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat, ami 30 felett kötelező

legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat
Shutterstock - fast-stock
szemhéjcsüngés feszes bőr szemhéj
Jónás Ágnes
2025.10.08.
Most őszintén, szeretnél úgy kinézni, mint egy bassett hound? Ha a válaszod nem, akkor olvass tovább, mert elhoztuk neked az 5 legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatot, amelyek fokozatosan tonizálják a szem körüli izmokat, és amelyeket Sylvester Stallone is naponta végzett volna, ha tudott volna létezésükről.

A megereszkedett szemhéj nemcsak esztétikailag zavaró, de idővel a látás minőségét is befolyásolja. Az alábbiakban a legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatok helyes kivitelezéséről olvashatsz. Mindegyik gyakorlat előtt végezz bemelegítést, vagy helyezz 1-2 percre meleg borogatást a szemeidre. Javítja a vérkeringést, ellazítja a szemizmaidat, és javul az idegi válaszreakció is, vagyis a gyakorlatok hatékonyabbak lesznek.

legjobb szemhéjfeszesítő
Neki jól áll, na és neked? Olvass tovább a legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatokért! 
Forrás: Shutterstock

Az 5 legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat 

Első lépésként tiszta kézzel finoman masszírozd át apró körkörös mozdulatokkal a szemhéjakat.

1. Könnyű összeszorítós szemhéjfeszesítő gyakorlat 

Ez a rövid tréning javítja a szem körüli vérkeringést és tónusosabbá teszi a szemhéjemelő izmokat.

legjobb szemhéjfeszesítő
A legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatok egyike: szorítsd össze, majd nyisd finoman ki Forrás: Shutterstock
  • Ülj egyenesen.
  • Csukd be a szemed szorosan kb. 5 másodpercre.
  • Érezd, ahogy a szem körüli izmok megfeszülnek.
  • Nyisd ki a szemed a lehető legszélesebbre további 5 másodpercre.
  • Ismételd meg a gyakorlatot 10–20 alkalommal. 

2. Szemhéjellenállás-gyakorlat a szemhéj fesességéért

  • Ülj nyugodtan, csukd be a szemed, majd helyezd először az egyik, utána a másik mutatóujjadat a szemed külső sarkaihoz. 
  • Finoman próbáld kinyitni a szemed, miközben az ujjaid ellenállnak a felnyitásnak. 
  • Tartsd ezt a pozíciót néhány másodpercig, majd csináld újra, 10-15 ismétléssel.

3. Szemhéjfeszesítő gyakorlat szemöldökemeléssel

Ez a gyakorlat az egyik legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat a megereszkedett szemhéj kezelésére. Egyaránt edzi a szemöldök és a szemhéj izmait.

legjobb szemhéjfeszesítő
A legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatok lényege, hogy napi szinten végezd őket  Forrás: Shutterstock
  • Helyezd a mutatóujjadat közvetlenül a szemöldök alá, és finoman nyomd felfelé vele a bőrt.
  • Tartsd néhány másodpercig, majd engedd el.
  • Ismételd 10–15 alkalommal.

4. Trataka jógagyakorlat – Tudatos bámulás megereszkedett szemhéj ellen

A traktaka jelentése nézni, bámulni. Lehet, hogy most azt mondod, bámulni máskor is szoktál, vagy hogy időpocsékolás, de hidd el, a tudatos bámulás teljesen más, ráadásul sok előnye van a szemhéjtonizálást illetően.

legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat
A tudatos bámulás művészete, avagy mindent a szemhéj feszességéért Forrás: Shutterstock
  • Ülj egyenesen és szegezd a tekinteted egy fix pontra szemmagasságban.
  • Próbáld meg ezt a pontot pislogás nélkül nézni, ameddig csak tudod.
  • Lassan fordítsd a tekinteted a jobb vállad felé, majd középre, aztán balra.
  • Mindig térj vissza a kiinduló ponthoz, majd kezdd elölről a jógagyakorlatot, ahányszor csak szeretnéd.

5. Szemfedő gyakorlat petyhüdt szemhéj ellen

Ne ijedj meg, most nem a ravatalhoz szoktató gyakorlat következik, de szemfedő kelleni fog hozzá. A gyakorlat a gyengébb szemhéjat dolgoztatja meg. 

legjobb szemhéjfeszesítő
Legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatok, amihez csak az egyik kezed vagy egy szemfedő szükséges  Forrás: Shutterstock
  • Az erősebb, fittebb szemedet fedd le szemfedővel, a másikat hagyd aktívan.
  • Végezz olyan tevékenységeket, amiket otthon egyébként is szoktál. Nézz tévét, telefonozz, vagy festegess, egyszóval tedd, ami jólesik. 
  • 10-15 perc után vedd csak le a szemfedőt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
