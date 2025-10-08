Szoktál gyúrni a szemhéjadra? 5 legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat, ami 30 felett kötelező

Most őszintén, szeretnél úgy kinézni, mint egy bassett hound? Ha a válaszod nem, akkor olvass tovább, mert elhoztuk neked az 5 legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatot, amelyek fokozatosan tonizálják a szem körüli izmokat, és amelyeket Sylvester Stallone is naponta végzett volna, ha tudott volna létezésükről.
A megereszkedett szemhéj nemcsak esztétikailag zavaró, de idővel a látás minőségét is befolyásolja. Az alábbiakban a legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatok helyes kivitelezéséről olvashatsz. Mindegyik gyakorlat előtt végezz bemelegítést, vagy helyezz 1-2 percre meleg borogatást a szemeidre. Javítja a vérkeringést, ellazítja a szemizmaidat, és javul az idegi válaszreakció is, vagyis a gyakorlatok hatékonyabbak lesznek.
Az 5 legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat
Első lépésként tiszta kézzel finoman masszírozd át apró körkörös mozdulatokkal a szemhéjakat.
1. Könnyű összeszorítós szemhéjfeszesítő gyakorlat
Helyezd a mutatóujjadat közvetlenül a szemöldök alá, és finoman nyomd felfelé vele a bőrt.
Tartsd néhány másodpercig, majd engedd el.
Ismételd 10–15 alkalommal.
4. Trataka jógagyakorlat – Tudatos bámulás megereszkedett szemhéj ellen
A traktaka jelentése nézni, bámulni. Lehet, hogy most azt mondod, bámulni máskor is szoktál, vagy hogy időpocsékolás, de hidd el, a tudatos bámulás teljesen más, ráadásul sok előnye van a szemhéjtonizálást illetően.
Ülj egyenesen és szegezd a tekinteted egy fix pontra szemmagasságban.
Próbáld meg ezt a pontot pislogás nélkül nézni, ameddig csak tudod.
Lassan fordítsd a tekinteted a jobb vállad felé, majd középre, aztán balra.
Mindig térj vissza a kiinduló ponthoz, majd kezdd elölről a jógagyakorlatot, ahányszor csak szeretnéd.
5. Szemfedő gyakorlat petyhüdt szemhéj ellen
Ne ijedj meg, most nem a ravatalhoz szoktató gyakorlat következik, de szemfedő kelleni fog hozzá. A gyakorlat a gyengébb szemhéjat dolgoztatja meg.
Az erősebb, fittebb szemedet fedd le szemfedővel, a másikat hagyd aktívan.
Végezz olyan tevékenységeket, amiket otthon egyébként is szoktál. Nézz tévét, telefonozz, vagy festegess, egyszóval tedd, ami jólesik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.