Szoktál gyúrni a szemhéjadra? 5 legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat, ami 30 felett kötelező

A megereszkedett szemhéj nemcsak esztétikailag zavaró, de idővel a látás minőségét is befolyásolja. Az alábbiakban a legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatok helyes kivitelezéséről olvashatsz. Mindegyik gyakorlat előtt végezz bemelegítést, vagy helyezz 1-2 percre meleg borogatást a szemeidre. Javítja a vérkeringést, ellazítja a szemizmaidat, és javul az idegi válaszreakció is, vagyis a gyakorlatok hatékonyabbak lesznek.

Neki jól áll, na és neked? Olvass tovább a legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatokért!

Forrás: Shutterstock

Az 5 legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat

Első lépésként tiszta kézzel finoman masszírozd át apró körkörös mozdulatokkal a szemhéjakat.

1. Könnyű összeszorítós szemhéjfeszesítő gyakorlat

Ez a rövid tréning javítja a szem körüli vérkeringést és tónusosabbá teszi a szemhéjemelő izmokat.

A legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatok egyike: szorítsd össze, majd nyisd finoman ki Forrás: Shutterstock

Ülj egyenesen.

Csukd be a szemed szorosan kb. 5 másodpercre.

Érezd, ahogy a szem körüli izmok megfeszülnek.

Nyisd ki a szemed a lehető legszélesebbre további 5 másodpercre.

Ismételd meg a gyakorlatot 10–20 alkalommal.

2. Szemhéjellenállás-gyakorlat a szemhéj fesességéért

Ülj nyugodtan, csukd be a szemed, majd helyezd először az egyik, utána a másik mutatóujjadat a szemed külső sarkaihoz.

Finoman próbáld kinyitni a szemed, miközben az ujjaid ellenállnak a felnyitásnak.

Tartsd ezt a pozíciót néhány másodpercig, majd csináld újra, 10-15 ismétléssel.

3. Szemhéjfeszesítő gyakorlat szemöldökemeléssel

Ez a gyakorlat az egyik legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlat a megereszkedett szemhéj kezelésére. Egyaránt edzi a szemöldök és a szemhéj izmait.

A legjobb szemhéjfeszesítő gyakorlatok lényege, hogy napi szinten végezd őket Forrás: Shutterstock

Helyezd a mutatóujjadat közvetlenül a szemöldök alá, és finoman nyomd felfelé vele a bőrt.

Tartsd néhány másodpercig, majd engedd el.

Ismételd 10–15 alkalommal.

4. Trataka jógagyakorlat – Tudatos bámulás megereszkedett szemhéj ellen

A traktaka jelentése nézni, bámulni. Lehet, hogy most azt mondod, bámulni máskor is szoktál, vagy hogy időpocsékolás, de hidd el, a tudatos bámulás teljesen más, ráadásul sok előnye van a szemhéjtonizálást illetően.

A tudatos bámulás művészete, avagy mindent a szemhéj feszességéért Forrás: Shutterstock

Ülj egyenesen és szegezd a tekinteted egy fix pontra szemmagasságban.

Próbáld meg ezt a pontot pislogás nélkül nézni, ameddig csak tudod.

Lassan fordítsd a tekinteted a jobb vállad felé, majd középre, aztán balra.

Mindig térj vissza a kiinduló ponthoz, majd kezdd elölről a jógagyakorlatot, ahányszor csak szeretnéd.

5. Szemfedő gyakorlat petyhüdt szemhéj ellen

Ne ijedj meg, most nem a ravatalhoz szoktató gyakorlat következik, de szemfedő kelleni fog hozzá. A gyakorlat a gyengébb szemhéjat dolgoztatja meg.