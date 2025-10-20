Sorsfordító pillanatok a Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában: senki sem gondolta, hogy neki kell távoznia

Hatalmas meglepetést okozott, hogy a Sztárban Sztár All Stars újabb kiesője Vastag Csaba lett. A népszerű énekes ezúttal Presser Gábor Rozsdás szög című dalát adta elő, saját bevallása szerint teljes szívvel – mégis neki kellett távoznia a közönségszavazás után. Különösen megható volt, ahogy barátja, Mészáros Árpád Zsolt a könnyeivel küszködött a hír hallatán.

Sztárban Sztár All Stars: Mészáros Árpád Zsolt könnyek között fogadta Vastag Csaba kiesését

Forrás: TV2

Hatalmas elismerést zsebelt be Dér Heni: Christina Aguilera egyik slágerét énekelve nemcsak elképesztő hangját, de színpadi jelenlétét is megvillantotta. A zsűri tízpontos értékeléssel jutalmazta az előadását, a közönség pedig állva tapsolt.

Szintén emlékezetes produkcióval állt elő Veréb Tamás, aki a Hair musical egyik legismertebb dalát, az I Got Life-ot vitte színpadra, a zsűri őt is maximális pontszámmal jutalmazta.

Sztárban Sztár All Stars: az est győztese Vavra Bence lett

Vavra Bence is nagyot alakított, Tommy Cash Espresso Macchiato című dalát adta elő. A karakterrel való teljes azonosulás lenyűgözte a zsűrit, ő lett a nap győztese.

A pontverseny élmezőnyében végzett még Nótár Mary is, aki a hatvanas évek táncdalfesztiváljait idézte meg Mari Zsuzsi Mama című slágerével, valamint Péterffy Lili, aki a Papa Roach metálhangzású dalával lépett ki teljesen a komfortzónájából.