Sorsfordító pillanatok a Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában: senki sem gondolta, hogy neki kell távoznia

Life.hu
2025.10.20.
Látványos és érzelmekben gazdag estét hozott a Sztárban Sztár All Stars legújabb élő show-ja, ahol a versenyzők ismét világsztárok bőrébe bújva álltak színpadra. Bár több előadás is lehengerelte a zsűrit és a közönséget, a végén ezúttal is valakinek búcsúznia kellett.

Hatalmas meglepetést okozott, hogy a Sztárban Sztár All Stars újabb kiesője Vastag Csaba lett. A népszerű énekes ezúttal Presser Gábor Rozsdás szög című dalát adta elő, saját bevallása szerint teljes szívvel – mégis neki kellett távoznia a közönségszavazás után. Különösen megható volt, ahogy barátja, Mészáros Árpád Zsolt a könnyeivel küszködött a hír hallatán.

Forrás: TV2

Hatalmas elismerést zsebelt be Dér Heni: Christina Aguilera egyik slágerét énekelve nemcsak elképesztő hangját, de színpadi jelenlétét is megvillantotta. A zsűri tízpontos értékeléssel jutalmazta az előadását, a közönség pedig állva tapsolt. 

 

Szintén emlékezetes produkcióval állt elő Veréb Tamás, aki a Hair musical egyik legismertebb dalát, az I Got Life-ot vitte színpadra, a zsűri őt is maximális pontszámmal jutalmazta. 

 

Sztárban Sztár All Stars: az est győztese Vavra Bence lett

Vavra Bence is nagyot alakított, Tommy Cash Espresso Macchiato című dalát adta elő. A karakterrel való teljes azonosulás lenyűgözte a zsűrit, ő lett a nap győztese. 

 

A pontverseny élmezőnyében végzett még Nótár Mary is, aki a hatvanas évek táncdalfesztiváljait idézte meg Mari Zsuzsi Mama című slágerével, valamint Péterffy Lili, aki a Papa Roach metálhangzású dalával lépett ki teljesen a komfortzónájából.

Jennifer Lopez exférje azt állítja, hogy az énekesnő megcsalta őt a házasságuk alatt

A világhírű énekesnő és Ojani Noa 1997-ben házasodott össze, ám egy évvel később benyújtották a válókeresetet.

Dua Lipa vőlegénye kikotyogta: ekkora tervezik az esküvőjüket

Callum Turner és a világhírű énekesnő kapcsolata a tavalyi évben vált igazán komollyá, amikor a sármos színész megkérte a szerelme kezét.

Titkok a múltból: Vilmos herceg és Katalin hercegné rajongott Meghanért, amíg nem ismerték

Nemrég került nyilvánosságra, hogy Harry herceg hogyan hozta a testvére és sógornője tudtára, hogy ő és Meghan Markle egy párt alkot.

 

