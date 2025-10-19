Titkok a múltból: Vilmos herceg és Katalin hercegné rajongott Meghanért, amíg nem ismerték

Sokan azt gondolják, hogy Meghan Markle kezdettől fogva fekete bárányként volt kezelve a királyi családban, ám ez nem így van. Kezdetben Károly király, Vilmos herceg, és Katalin hercegné is kedvelte a színésznőt, és végül hosszú évek botrányai kellettek ahhoz, hogy rideggé váljon közöttük a viszony. Most nyilvánosságra került, hogy Harry herceg hogyan hozta a családtagjai tudtára az új barátnője kilétét, és az is, hogy Vilmos herceg hogyan reagált a nem mindennapi szerelemre.

Katalin hercegné és Vilmos herceg kezdetben rajongott Meghanért, és azért, hogy Harry herceggel jár

Katalin hercegné és Vilmos herceg már évek óta ismerték Meghant

A Mirror számolt be róla, hogy Harry herceg a botránykönyvében a Maradékban (Spare) számolt be róla, hogy hónapok óta randizgatott már Meghannel, mire eljutott arra a pontra, hogy elárulja ezt a családtagjainak is. Elsőként a testvérének Vilmos hercegnek és a feleségének hozta a tudtára a dolgokat, amikor egy közös vacsorapartijuk alkalmával hatszemközt tudtak beszélgetni. A tékozló herceg így emlékezett vissza a memoárjában erre az estére:

Vilmos tudta, hogy van valami, amit el akarok mondani. Miután ágyba bújtatták Györgyöt és Saroltát, leültünk hárman beszélgetni, ekkor mondtam el nekik, hogy Meghannel járok, aki a Suits színésznője. Tátva maradt a szájuk! Willy felém fordult és azt mondta: „A francba!" Kiderült, hogy imádják a Suits című sorozatot, és évek óta ismerik Meghant

- írja a herceg. Harry herceg egy későbbi fejezetben arra is kitért, hogy az első találkozás a barátnője és Vilmosék között meglepően kedélyesre sikeredett, ugyanis a testvére öleléssel köszönt Meghannek, ami a királyi családban egyáltalán nem volt megszokott gesztus. A lap szerint még szomorúbbá teszi a jelenlegi helyzetet az, hogy az elején mennyire pozitívan állt Katalin hercegné és Vilmos herceg Harry herceg új barátnőjéhez.