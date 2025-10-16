Tom Cruise és Ana de Armas szakítottak – kilenc hónap után ért véget a románc

„Már nem járnak, de továbbra is jóban vannak. Rájöttek, hogy nem fog működni a kapcsolatuk, és jobb, ha barátok maradnak” – fogalmazott a bennfentes. Hozzátette: „A szikra kialudt, de szeretnek együtt lenni, felnőtt módon viselkednek. Ana már megkapta a szerepet Tom Cruise egyik közelgő filmjében, így továbbra is együtt fognak dolgozni.”

Tom Cruise és Ana de Armas szakítottak

Forrás: Profimedia

A szakítás híre nem sokkal azután érkezett, hogy Ana de Armast Santa Monicában látták, amint együtt edz Miles Teller színésszel. A színésznőt és Tellert – aki egyébként házas – hétfőn kapták lencsevégre, amint elhagyják az edzőtermet.

Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolata nem volt hosszú

Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolatáról februárban kezdtek pletykálni, amikor együtt látták őket sétálgatni egy festői amerikai kisváros utcáin. A románcot nem sokkal később fel is vállalták: júliusban kéz a kézben fotózták őket Woodstockban, Vermont államban. Aztán együtt mentek az Oasis-koncertre a Wembley Stadionba, majd májusban együtt jelentek meg David Beckham 50. születésnapi partiján is. „Nagyon diszkréten kezelték a dolgot, és még korai szakaszban volt a kapcsolat” – árulta el akkoriban egy informátor.

Tom Cruise állítólag rendszeresen ajándékokkal halmozta el Anát: kedvenc virágai, könyvek, ékszerek, designer ruhák és utazások is voltak a meglepetések között. „Olyan dolgokat adott neki, amiről sok nő csak álmodozhat” – mondta egy forrás.

A közeljövőben a két sztár újra együtt dolgozik majd a Deeper című természetfeletti thrillerben, amely az óceán mélyére kalauzolja a nézőket.