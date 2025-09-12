Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nicole Kidman és Katie Holmes árnyékában él Tom Cruise új szerelme, Ana de Armas: a színésznő nem lát a féltékenységtől

Nehezen él együtt Ana de Armas a világsztár múltjával. Tom Cruise exeinek emléke megkeseríti a színésznő életét.

Hónapokig tartó találgatások után júliusban Tom Cruise és Ana de Armas felvállalták, hogy együtt járnak. A két színészt akkor kézen fogva kapták lencsevégre egy vermonti kiruccanáson és mindenki arról beszélt, hogy odavannak egymásért. A bennfentesek már akkor azt suttogták, hogy Tom Cruise új kapcsolata hamarosan zátonyra futhat, méghozzá ugyanazért, amiért korábban Katie Holmesszal és Nicole Kidmannel és szétmentek, ez pedig a szcientológia. Egyelőre azonban egészen más probléma ütötte fel a fejét: úgy tudni, Ana de Armas rettenetesen féltékeny. 

Tom Cruise és Ana de Armas júliusban vállalták fel a kapcsolatukat
Forrás: Northfoto

Tom Cruise barátnője, Ana de Armas féltékeny

Barátaik szerint a 63 éves Tom Cruise őrülten szerelmes, de hiába, Ana de Armas nehezen tud együtt élni a színész múltjával. „Ana boldog, hogy Tommal lehet, de nem tud menekülni Nicole és Katie árnyéka elől. Valahányszor szóba kerül a nevük, kiborul. Állandóan hozzájuk hasonlítják, és ez elbizonytalanítja. Amitől a legjobban fél, az az, hogy csak egy újabb trófea Tom számára” – idézi a pár egyik barátját a Radaronline.  Egy másik bennfentes szerint a helyzetet csak súlyosbította, amikor a rajongók észrevették, hogy Ana júliusban lájkolt egy posztot, amelyben Nicole Kidman külsejét gúnyolták. „Ragaszkodott hozzá, hogy véletlen volt, de ezt senki nem hiszi el neki” – tette hozzá a forrás. „Ami a legjobban nyugtalanította őket, az az volt, hogy Katie-nek tetszett egy bejegyzés Tom és Ana románcáról. Ana és Tom is hátborzongatónak találta ezt – úgy érezték, mintha Katie folyamatosan a kapcsolatuk alakulását figyelné. Ez feszültté tette Anát, és csak táplálta a féltékenységét” – nyilatkozta egy harmadik ismerősük. 

Nicole Kidmant gyalázó posztot lájkolt Ana de Armas — A kommentelők porig alázták Tom Cruise új szerelmét

Nemtetszést váltott ki a kommentelőkből, hogy Ana de Armas egy Nicole Kidmant kegyetlenül gyalázó posztot lájkolt. A kommentelők darabokra szedték Tom Cruise új barátnőjét.

Cruise a jól bevált receptet használja

„Tom tudja, hogyan kell az elején mindent megadni a másiknak; a magánrepülők, a luxus, az az érzés, mintha egy hollywoodi szerelmi történetben lennének. Katie-t ez anno magával ragadta, és most Ana is ugyanezt éli át. De akik már látták Tomot a kapcsolatai kezdetén, tudják, hogy a dolgok nagyon gyorsan elromolhatnak” – nyilatkozta Tom régi ismerőse. Egy másik forrás szerint Ana tud mindenről, amit korábbi felségei Cruise-ról pletykáltak, és ragaszkodik ahhoz, hogy ő más és másképp is kezeli a színészt, de azt azért bevallotta, hogy nehézségekkel küzd. „Egy mesés jövőről álmodik, bár a Tomhoz közel állók kételkednek abban, hogy az megvalósul” – vélekednek a bennfentesek.

Tom Cruise új kapcsolata is halálra van ítélve: a színész nem tanul korábbi hibáiból

Úgy tűnik, Tom Cruise nem tanul a hibáiból – a hírek szerint a világsztár új kapcsolata Ana de Armas színésznővel már most zátonyra futhat, méghozzá ugyanazért, ami korábban Katie Holmest és Nicole Kidmant is elidegenítette tőle.

Izzik a levegő Tom Cruise és Ana de Armas között — A párt egy jachton fotózták le

Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolatáról először Valentin-napon kezdtek pletykálni, akkor Londonban, romantikus vacsora közben kapták őket lencsevégre. Akkor a találkozót szakmainak minősítették, de még jó pár alkalommal fotózták őket együtt. Legutóbb a napokban, Spanyolországban egy jachton múlatták együtt az időt.

Ő az, aki forrón szereti: a szülinapos Nicole Kidman legendás vetkőzései

Nicole Kidman maga a megtestesült kifinomult elegancia, de ha filmbéli alakításokról van szó, nagyjából két másodperc alatt vedlik át (elnézést) egy könnyűvérű nőcskévé, aki szó szerint mindent megmutat. Persze ezt is csak olyan Nicole Kidmanesen: érzékien, stílusosan és felejthetetlenül.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
