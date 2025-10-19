Sarah Ferguson kiáll a bukott András herceg mellett: a volt yorki hercegné sem ártatlan bárány

A Buckingham-palota pénteken bejelentette, hogy a néhai II. Erzsébet királynő fia, a 65 éves András herceg hivatalosan is lemondott minden rangjáról, beleértve a York hercege címet. A döntés volt felesége Sarah Ferguson státuszát is érinti, aki így többé nem használhatja a yorki hercegné megszólítást. A hercegné közeli barátai szerint Ferguson most, a legsúlyosabb vádak és Virginia Giuffre memoárja megjelenése előtt sem fordul el volt férjétől.

Sarah Ferguson kiáll András herceg mellett bármi történjen is

Forrás: WireImage

Bár elváltak, Sarah Ferguson még mindig Andrással él

„Sarah mindig András mellett fog állni, mindig szeretni fogja őt” – mondta a Page Sixnek egy, a párhoz közel álló forrás. „Sarah-t nem érdekli, hogy már nem yorki hercegné, úgy véli, ez mindig is egy udvariassági megszólítás volt és semmi jelentősége” – tette hozzá. A hercegné 1996-ban vált el Andrástól, de azóta is együtt élnek windsori otthonukban. Egy időben felröppent a hír, hogy Károly király elbocsátotta a Royal Lodge birtokot védő őröket. Ezzel jelezte, hogy András herceg már csak 2024 októberéig lakhat a birtokon. A minap azonban az uralkodó azt mondta, hogy jogilag nem kényszerítheti Andrást otthona elhagyására, így az továbbra is a Royal Lodge-ban maradhat. A herceg magánbérleti szerződésben él az ingatlanban, amely a Crown Estate tulajdonában van, és amelyet nem érintenek a címekkel és kitüntetésekkel kapcsolatos változások. Sőt, bizonyos értelemben több előnyt élvez, mint Harry, ugyanis a 65 éves herceg a Windsor Great Park területén él, nem messze a család többi tagjától, így ő tulajdonképpen hozzátartozik az uralkodócsalád környezetéhez, amelyre kiterjed a királyi védelem. Azt azonban már megerősítette a Buckingham-palota, hogy András nem csatlakozik a királyi családhoz a sandringhami karácsonyi ünnepségeken.

Giuffre memoárja már most nagy port kavart

András herceg címeiről való lemondásának híre különösen jó volt időzítve: néhány nappal azelőtt, hogy október 21-én megjelenik Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein egykori áldozatának posztumusz memoárja, Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice. A könyvben, amelyről itt írtunk részletesebben, Giuffre azt állítja, hogy 16 éves korában kényszerítették arra, hogy lefeküdjön Andrással, és részletesen leírja a vele történt eseményeket. „Elég barátságos volt, de úgy viselkedett, mintha azt hinné, hogy a velem való szex az ő születési joga” – írja Giuffre a kötetben. A nő szerint a herceg „megcsókolta a lábát, mielőtt lefeküdt vele.” András következetesen tagadja Giuffre vádjait, az ügyet 2022 februárjában peren kívüli megállapodással zárták le. A nő a peren kívül kapott pénzt (12 millió angol fontot, azaz nagyjából 5 milliárd forintnak megfelelő összeget) a Speak Out, Act, Reclaim nevű jótékonysági szervezet támogatására fordította.