Sarah Ferguson kiáll a bukott András herceg mellett: a volt yorki hercegné sem ártatlan bárány

A Buckingham-palota pénteken bejelentette, hogy a néhai II. Erzsébet királynő fia, a 65 éves András herceg hivatalosan is lemondott minden rangjáról, beleértve a York hercege címet. A döntés volt felesége Sarah Ferguson státuszát is érinti, aki így többé nem használhatja a yorki hercegné megszólítást. A hercegné közeli barátai szerint Ferguson most, a legsúlyosabb vádak és Virginia Giuffre memoárja megjelenése előtt sem fordul el volt férjétől.
Bár elváltak, Sarah Ferguson még mindig Andrással él
„Sarah mindig András mellett fog állni, mindig szeretni fogja őt” – mondta a Page Sixnek egy, a párhoz közel álló forrás. „Sarah-t nem érdekli, hogy már nem yorki hercegné, úgy véli, ez mindig is egy udvariassági megszólítás volt és semmi jelentősége” – tette hozzá. A hercegné 1996-ban vált el Andrástól, de azóta is együtt élnek windsori otthonukban. Egy időben felröppent a hír, hogy Károly király elbocsátotta a Royal Lodge birtokot védő őröket. Ezzel jelezte, hogy András herceg már csak 2024 októberéig lakhat a birtokon. A minap azonban az uralkodó azt mondta, hogy jogilag nem kényszerítheti Andrást otthona elhagyására, így az továbbra is a Royal Lodge-ban maradhat. A herceg magánbérleti szerződésben él az ingatlanban, amely a Crown Estate tulajdonában van, és amelyet nem érintenek a címekkel és kitüntetésekkel kapcsolatos változások. Sőt, bizonyos értelemben több előnyt élvez, mint Harry, ugyanis a 65 éves herceg a Windsor Great Park területén él, nem messze a család többi tagjától, így ő tulajdonképpen hozzátartozik az uralkodócsalád környezetéhez, amelyre kiterjed a királyi védelem. Azt azonban már megerősítette a Buckingham-palota, hogy András nem csatlakozik a királyi családhoz a sandringhami karácsonyi ünnepségeken.
Giuffre memoárja már most nagy port kavart
András herceg címeiről való lemondásának híre különösen jó volt időzítve: néhány nappal azelőtt, hogy október 21-én megjelenik Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein egykori áldozatának posztumusz memoárja, Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice. A könyvben, amelyről itt írtunk részletesebben, Giuffre azt állítja, hogy 16 éves korában kényszerítették arra, hogy lefeküdjön Andrással, és részletesen leírja a vele történt eseményeket. „Elég barátságos volt, de úgy viselkedett, mintha azt hinné, hogy a velem való szex az ő születési joga” – írja Giuffre a kötetben. A nő szerint a herceg „megcsókolta a lábát, mielőtt lefeküdt vele.” András következetesen tagadja Giuffre vádjait, az ügyet 2022 februárjában peren kívüli megállapodással zárták le. A nő a peren kívül kapott pénzt (12 millió angol fontot, azaz nagyjából 5 milliárd forintnak megfelelő összeget) a Speak Out, Act, Reclaim nevű jótékonysági szervezet támogatására fordította.
Fergie is kapcsolatban volt Epsteinnel
A botrány Sarah Fergusont sem kerülte el. Egyrészt Andrew Lownie történész Entitled című, több száz interjún alapuló könyve részletekbe menően mutatja be Ferguson mindennapjait: királyi lakomákról, szertelen költekezésről és hatalmas adósságokról ír, amelyekke a hercegné a brit uralkodói család türelmét is próbára tette. Ráadásul a 66 éves, Fergie néven ismert egykori színésznő maga is kapcsolatban állt Epsteinnel, akit 2019-ben holtan találtak a New York-i Metropolitan Correctional Centerben. Előkerültek Sarah e-mailjei is, amelyekben bocsánatot kért a férfitól, amiért korábban nyilvánosan elhatárolódott tőle: „Mindig is rendíthetetlen, nagylelkű és kiváló barátom voltál nekem és a családomnak is” – írta 2011-ben. Később elismerte, hogy körülbelül 20 000 dollárt kért kölcsön Epsteintől. A leleplezések után Fergusont több jótékonysági szervezet, köztük a Julia’s House gyermekhospice alapítvány is eltávolította támogatói közül, mondván: nem helyénvaló, hogy ilyen előélettel továbbra is képviselje a szervezetet.
Mit élhet át két lányuk, Beatrix és Eugénia?
A helyzet különösen kínos lehet a pár két lánya, Beatrix és Eugénia hercegnő számára, akiket azonban csak közvetetten érint a szüleik botránya. Beatrice – jelenleg a trónöröklési sorban kilencedikként – és húga, Eugénia, a tizenkettedik helyen, továbbra is megtartják születési címüket, bár nem dolgozó királyi családtagok. „Ők egy család. Szeretik egymást” – mondta Fergusson egyik barátja. Ugyanakkor a források szerint Eugénia, aki Beatrixszel ellentétben aktív a közösségi médiában, idén nem kívánt boldog születésnapot édesanyjának.