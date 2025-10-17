Vilmos herceg és Kate Middleton kapcsolata 2001-ben kezdődött a skóciai St. Andrews Egyetemen, ahol még egyetemistaként ismerkedtek meg. A következő években szinte elválaszthatatlanok voltak, ám a sajtó egyre fokozódó érdeklődése, valamint a királyi család felől érkező nyomás, hogy Vilmos kérje meg Kate kezét, végül szakításhoz vezettek.

Vilmos herceg és Kate Middleton 2011. február 25-én látogatást tettek a skóciai St Andrews Egyetemen.

Forrás: AFP

„Nem volt önmaga” – Vilmos herceg visszahúzódó lett

Egykori udvari alkalmazottak emlékei szerint a szakítás után a herceg látványosan megváltozott. „Vilmos teljesen más lett. Csendesebb volt, sokszor magába fordult. Nem panaszkodott, de érezhető volt, hogy valami nyomasztja” – mondta az egyik palotai dolgozó. „Nem kellett kimondania, mindannyian tudtuk, hogy Kate miatt ilyen.”

Grant Harrold, a királyi család egykori komornyikja – aki éppen abban az időben szolgált Highgrove-ban – szintén érzékelte a változást. Visszaemlékezése szerint Vilmos herceg szinte eltűnt a szem elől. „Alig láttam akkoriban. Sokkal csendesebb volt, bezárkózott. Nem úgy viselkedett, mint korábban” – írja A királyi komornyik – Különleges életem a királyi szolgálatban című könyvében.

Harrold úgy emlékszik: a személyzet mindig is hitt abban, hogy újra egymásra találnak. „Kate mindig is különleges volt Vilmos számára. Még a szakítás idején sem tudott elszakadni a gondolattól, hogy ő az igazi.”

A palotában dolgozók szerint Kate Middleton rendkívül természetes és kedves személyiség volt. „Sokan azt gondolják, hogy visszahúzódó, de ez egyáltalán nem igaz” – mesélte Harrold. „Közvetlen, melegszívű, nem volt benne semmi fennhéjázás. Ha megkínáltad valamivel, mosolyogva elfogadta. Soha nem viselkedett úgy, mint aki különb nálad.”

Egy királyi tanácsadó szerint Vilmos herceg részben azért is szakítitt, hogy Katalint védje. „Kate-re óriási teher nehezedett. Fiatalok voltak, és minden mozdulatukat figyelte a média. Egy időre szükségük volt arra, hogy levegőhöz jussanak.”

Több udvari dolgozó is úgy véli: a külön töltött idő megerősítette a kapcsolatukat. „Vilmos megvilágosodott” – fogalmazott egy, a királyi család ügyeit jól ismerő forrás. „Rájött, hogy Kate nemcsak a szerelme, hanem az a személy is, aki mellett biztonságban érzi magát, aki visszahúzza a valóságba.”