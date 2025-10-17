Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Gyerekei mellett megvan Diane Keaton harmadik örököse: hatalmas vagyon száll rá is

szívszorító kutya Diane Keaton
Az október 11-én elhunyt világsztár vagyonából külön alapot hozott létre, hogy biztosítsa kedvenc golden retrieverének, Reggie-nek a gondtalan életet. Diane Keaton utolsó közösségi médiás bejegyzése is a kutyáról szólt.

A hollywoodi bennfentes, Rob Shuter információi szerint Diane Keaton 100 millió dolláros vagyonából 5 milliót különített el Reggie gondozására, valamint egy magánház fenntartására, ahol a kutya és gondozói élhetnek. „Azt akarta, hogy Reggie ugyanolyan méltóságga éljen, mint ő” – mondta egy, a családhoz közel álló forrás.

Diane Keatonnek Reggie volt az egész világa
 Diane Keatonnek Reggie volt az egész világa
Forrás: GC Images

Diane Keatonnek Reggie volt a mindene

Diane Keaton az utóbbi években fokozatosan visszavonult a nyilvánosságtól, de korábban aktívan osztott meg pillanatokat életéből a rajongóival. Utolsó bejegyzését áprilisban tette közzé a Nemzetközi Kisállat Nap alkalmából, amelyen imádott golden retrievere, Reggie szerepelt. A kutyát 2020-ban fogadta örökbe, és – egy közeli barátja szerint – „Reggie volt az egész világa.” 

A jótékonysági ügyek elkötelezettje volt

Keaton családja október 15-én közleményben erősítette meg, hogy a színésznő halálát tüdőgyulladás okozta. Időközben kiderült, a színésznő demenciával küzdött. Úgy tudni, hogy memóriazavara a forgatások alatt is megmutatkozott, ám a betegsége csak az utóbbi hónapokban vált progresszívvé, amelyről sem ő, sem a családja nem beszélt.  Szerettei arra kérték a színésznő rajongóit, hogy adományaikkal a Diane szívéhez közel álló kezdeményezéseket támogassák. „Szeretette az állatokat, és rendíthetetlenül támogatta a hajléktalan közösséget, így minden adomány, amit az emlékére juttatnak egy helyi élelmiszerbanknak vagy állatmenhelynek, csodálatos tisztelgés lenne előtte” – idézi a Radaronline

Diane Keaton súlyos evészavarral küzdött

Mindig vékony testalkatú volt, az élete végén pedig már-már ijesztően sovány. Azt azonban kevesen tudják, hogy Diane Keaton a 20-as éveiben bulimiás volt.

Diane Keaton fia először jelent meg a nyilvánosság előtt édesanyja halála óta – megható módon emlékezett rá

Napokkal édesanyja váratlan halála után először mutatkozott a nyilvánosság előtt Diane Keaton fia, Duke. A 25 éves fiatal férfit vasárnap látták távozni a színésznő Los Angeles-i otthonából, ahol gyerekkora nagy részét töltötte.

Diane Keatonra emlékezünk: 5 film a legendás színésznőtől, amit nem lehet elfelejteni

79 éves korában elhunyt Diane Keaton, a világ egyik legtehetségesebb színésznője. Összeszedtük a legjobb filmjeit, amiket mindenkinek látnia kell.

 

