Gyerekei mellett megvan Diane Keaton harmadik örököse: hatalmas vagyon száll rá is

A hollywoodi bennfentes, Rob Shuter információi szerint Diane Keaton 100 millió dolláros vagyonából 5 milliót különített el Reggie gondozására, valamint egy magánház fenntartására, ahol a kutya és gondozói élhetnek. „Azt akarta, hogy Reggie ugyanolyan méltóságga éljen, mint ő” – mondta egy, a családhoz közel álló forrás.

Diane Keatonnek Reggie volt az egész világa

Diane Keatonnek Reggie volt a mindene

Diane Keaton az utóbbi években fokozatosan visszavonult a nyilvánosságtól, de korábban aktívan osztott meg pillanatokat életéből a rajongóival. Utolsó bejegyzését áprilisban tette közzé a Nemzetközi Kisállat Nap alkalmából, amelyen imádott golden retrievere, Reggie szerepelt. A kutyát 2020-ban fogadta örökbe, és – egy közeli barátja szerint – „Reggie volt az egész világa.”

A jótékonysági ügyek elkötelezettje volt

Keaton családja október 15-én közleményben erősítette meg, hogy a színésznő halálát tüdőgyulladás okozta. Időközben kiderült, a színésznő demenciával küzdött. Úgy tudni, hogy memóriazavara a forgatások alatt is megmutatkozott, ám a betegsége csak az utóbbi hónapokban vált progresszívvé, amelyről sem ő, sem a családja nem beszélt. Szerettei arra kérték a színésznő rajongóit, hogy adományaikkal a Diane szívéhez közel álló kezdeményezéseket támogassák. „Szeretette az állatokat, és rendíthetetlenül támogatta a hajléktalan közösséget, így minden adomány, amit az emlékére juttatnak egy helyi élelmiszerbanknak vagy állatmenhelynek, csodálatos tisztelgés lenne előtte” – idézi a Radaronline.