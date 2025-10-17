Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
XIV. Leó pápa családja tele van híreségekkel: ezek a celebek a rokonai - VIDEÓ

A New York Times családfakutatása azt vizsgálta, hogy az új pápa milyen felmenőkkel büszkélkedhet. Arra azonban nem számítottak, hogy XIV. Leó celebekkel is rokonságban áll.

Kiderült, hogy XIV. Leó pápa és Justin Bieber közös kanadai ősökkel rendelkezik, így távolról ugyan, de rokonságban állnak. De ez még nem minden!

XIV. Leó pápa távoli rokonai között celebek is vannak
XIV. Leó pápa távoli rokonai között celebek is vannak
Forrás: AFP

Madonna is XIV. Leó pápa rokona

Madonna családja és XIV. Leó felmenői hat generációval ezelőtt egy közös taggal is rendelkeztek. A New York Times családfakutató csapata heteken keresztül dolgozott rajta, hogy felderítsék az új egyházfő felmenőit, és legnagyobb megdöbbenésükre tele van a családja hírességekkel. Kiderült, hogy az énekesnő és Justin Bieber mellett Angelina Jolie is egy olyan család sarja, amelynek van rokoni kapcsolata Robert Prevost elődeivel. További részletek az alábbi videóban! 

Madonna és XIV. Leó pápa rokonok Igazán exkluzív felmenőkkel büszkélkedhet Madonna. #life #XIVLeó #Madonna #JustinBieber

