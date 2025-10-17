XIV. Leó pápa családja tele van híreségekkel: ezek a celebek a rokonai - VIDEÓ

Kiderült, hogy XIV. Leó pápa és Justin Bieber közös kanadai ősökkel rendelkezik, így távolról ugyan, de rokonságban állnak. De ez még nem minden!

XIV. Leó pápa távoli rokonai között celebek is vannak

Forrás: AFP

Madonna is XIV. Leó pápa rokona

Madonna családja és XIV. Leó felmenői hat generációval ezelőtt egy közös taggal is rendelkeztek. A New York Times családfakutató csapata heteken keresztül dolgozott rajta, hogy felderítsék az új egyházfő felmenőit, és legnagyobb megdöbbenésükre tele van a családja hírességekkel. Kiderült, hogy az énekesnő és Justin Bieber mellett Angelina Jolie is egy olyan család sarja, amelynek van rokoni kapcsolata Robert Prevost elődeivel. További részletek az alábbi videóban!