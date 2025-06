Madonna üdvözölte XIV. Leó pápát a családjában, miután kiderült, hogy rokonok

Néhány napja a lapunk elsőként számolt be arról a tényről, hogy a világhírű énekes és az új pápa közös felmenőkkel rendelkezik. Most a hír eljutott Madonnához is, aki nem akárhogy reagált a rokoni kapcsolatra.

Hihetetlen, de igaz. Közös felmenőkkel rendelkezik Madonna és az új amerikai pápa XIV. Leó, korábbi nevén Robert Prevost. A New York Times családfakutató csapata heteken keresztül dolgozott rajta, hogy felderítsék az új egyházfő felmenőit, és legnagyobb megdöbbenésükre tele van a családja hírességekkel. Kiderült, hogy az énekesnő mellett Justin Bieber is közös ősökkel rendelkezik a pápával és még Angelina Jolie is egy olyan család sarja, amelynek van rokoni kapcsolata Robert Prevost elődeivel. Madonna rendkívül boldog lett, miután megtudta, hogy rokonok a pápával

Forrás: Getty Images North America Madonna az apjával közös képével üdvözölte a pápát a „családjában” A világhírű énekeshez is eljutott néhány nap alatt a hír, hogy közös felmenőkkel büszkélkedhet a pápával. Madonna nem is rejtette véka alá a véleményét a hírről, inkább stílusosan üdvözölte a családjában a chicagói származású pápát. Silvió! Rokonok vagyunk a pápával, gyorsan vágd magad pózba! - írta a képére Madonna, amelyen a 94 éves apjával Silvió Ciccone-val látható. Madonna és az apukája Silvio boldogan fogadta a hírt

Forrás: Instagram/Madonna