Bella Hadid látványosan szenvedett a Victoria's Secret kifutóján – a rajongók is kiszúrták, hogy valami nincs rendben

2025.10.17.
Bella Hadid rajongói aggódni kezdtek, amikor a modell a Victoria’s Secret idei divatbemutatójának fináléjában a szokásosnál lassabban és megfontoltabban sétált a kifutón. Most tisztázta, mi állt a háttérben.

A 29 éves modell az Instagram sztorijában árulta el: nem betegség vagy rosszullét akadályozta, hanem a hatalmas, nehéz szárnyak, amelyeket a hátára erősítettek. „Ne tegyünk úgy, mintha ezek a szárnyak nem nyomtak volna vagy 25 kilót… de MENNYIRE GYÖNYÖRŰEK voltak!” – írta Bella Hadid.

A rajongók azt hitték, Bella Hadid elesik a kifutón

Bella Hadid először egy vörös fehérneműszettben lépett Victoria's Secret kifutójára, ekkor még magabiztosan vonult Karol G zenéljére. A show végén egy ezüstszínű, rojtos szettben, és fehér virágokkal borított szárnyakkal tért vissza. Nagyon koncetrál, ez az arcán is látszott, és csak nagyon lassan lépkedett előre. Meg is fogta a szárnyak pántjait, hogy könnyebben megtartsa az egyensúlyát. A közösségi médiát azonnal ellepték az aggódó kommentek. Sokan összefüggésbe hozták a történteket Bella Hadid Lyme-kórjával, amely miatt újra és újra kórházba kell vonulnia. „Nehéz dolga volt” – írta egy TikTok-felhasználó. Mások azt írták, végig attól tartottak, hogy el fog esni. „Lehet, hogy túlélő üzemmódban volt” – találgattak egyesek. 

Bella Hadid édesanyja, Yolanda alig egy hónapja még arról posztolt, hogy lánya kórházba került. A képeken Bella infúzióra kötve, kimerülten feküdt. „Egyetlen gyermeknek sem kellene gyógyíthatatlan, krónikus betegséggel élnie. Csodálom az erődet és azt, hogy ennyi küzdelem után is hajlandó vagy újra és újra harcolni az egészségedért. Nagyon büszke vagyok rád” – írta az anya.

