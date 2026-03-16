Hatalmas a megdöbbenés: kiszivárgott, milyen váratlan ajánlatot tett Anna hercegnő a kegyvesztett Andrásnak

Lapinformációk szerint meglepő ajánlattal kereste meg kegyvesztett öccsét Anna. A hercegnő nem rejtette véka alá, hogy elítéli András tetteit, ám azt sem titkolta, hogy sajnálja testvérét, és amennyire az adott helyzetben lehetséges, megpróbál segíteni neki. Legalábbis az Epstein-akták legutóbbi fejezeteinek nyilvánosságra kerüléséig így érzett, azóta belátta, Andrew Mountbatten-Windsor hatalmas kárt okozott a monarchiának.

Forrás: Getty Images Europe

A volt herceget a nyilvánosságra került újabb Epstein-botrányok miatt kilakoltatták windsori Royal Lodge-ból.

Andrást februárban őrizetbe vették közhivatali visszaélés gyanúja miatt, majd a nyomozás idejére szabadon engedték

A volt herceg tagadja a vádakat.

A beszámolók Anna hercegnő telefonon kereste meg testvérét, Andrást, miközben újabb részletek kerültek nyilvánosságra a herceg és a később elítélt amerikai pénzember, Jeffrey Epstein kapcsolatáról. Ekkorra a botrányok miatt András herceg már korábban elveszítette hivatalos címének és kitüntetéseinek jelentős részét, és a királyi család igyekezett távolságot tartani tőle. Miközben a királyi család többi tagja Norfolkban, Sandringhamben töltötte a karácsonyt, ő Windsorban maradt, ekkor hívta fel a nővére. „Anna hercegnő viszonya Andrással ellentmondásos, ezért sokan kíváncsiak arra, hogyan kezeli a testvére körüli egyre nagyobb botrányt” − fogalmazott a Daily Mail királyi tudósítója, Richard Kay. Hozzátette, Anna egyszerre együttérző és kritikus is a testvérével, legalábbis ez tavaly karácsonyig így volt. Fontosnak érezte, hogy a szeretet ünnepén beszéljen vele, ugyanakkor nagyon haragudott is rá, és kérdezgette, mi igaz a szóbeszédből. A tudósító szerint a telefonhívás során Anna hercegnő egy konkrét javaslatot is tett Andrásnak: azt ajánlotta neki, hogy költözzön a gloucestershire-i Gatcombe Park-i birtokra.

Az újabb Epstein-akták után Anna is hátralépett egyet

A hercegnő hozzáállása azonban némiképp változott, amikor újabb Epstein-akták kerültek nyilvánosságra, amelyek kínos részleteket és fényképeket is tartalmaztak András volt hercegről. „Felismerte, hogy egyre nehezebb megvédenie testvérét, és belátta a családnak igaza van, ha nem tartanak távolságot Andrástól, az a monarchia hírnevét súlyosan befolyásolja. Most már ő is úgy látja, hogy a király helyesen cselekedett, hogy száműzte Andrást, de továbbra sem helyesli, hogy testvérét kizárják a családi összejövetelekről” − nyilatkozta Kay és azt is elmondta, András múlt havi norfolki letartóztatása ellenére Anna továbbra is tartja vele a kapcsolatot.