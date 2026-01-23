Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Újabb feszültségek a brit királyi családban. Anna hercegnő állítólag nyíltan bírálta testvérét és unokaöccsét az Andrással való bánásmódjuk miatt.

A brit királyi család belső vitái ismét a nyilvánosság elé kerültek. Sajtóértesülések szerint Anna hercegnő úgy véli, hogy testvérét, Andrew Mountbatten-Windsort a család túl keményen kezelte az elmúlt időszakban, és emiatt tárgyalásokat is folytatott III. Károly királlyal, valamint Vilmos herceggel.

Anna hercegnő szerint Károly király túl keményen bánt Andrással.
Forrás: Getty Images

Mit ró fel Anna hercegnő a királyi családnak?

  • Anna hercegnő szerint Andrással túl keményen bánt a királyi család.
  • Állítólag erről személyesen is tárgyalt III. Károly királlyal és Vilmos herceggel.
  • A volt herceg elveszítette címeit és kitüntetéseit, valamint a Royal Lodge használati jogát.
  • A családon belül komoly véleménykülönbségek alakultak ki András megítéléséről.

Andrew Mountbatten-Windsor ügye megosztja a brit királyi családot

Andrew Mountbatten-Windsor helyzete azóta vált tarthatatlanná, hogy nyilvánosságra került Jeffrey Epsteinnel, az elítélt pedofillel való kapcsolata. Megfosztották a címeitől és hivatalos szerepeitől, valamint elveszítette otthona használati jogát, a windsori Royal Lodge-ot, ahol 2003 óta élt. Bár András, akit mentálisan is megviseltek a történtek, minden ellene felhozott vádat tagadott, végül beleegyezett, hogy feladja a Royal Lodge-ra szóló bérleti szerződését, és egy jóval kisebb ingatlanba költözzön Sandringhambe, a kilakoltatása már meg is kezdődött. Egy, a Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint azonban a családon belül nincs egyetértés András megítélésében. „Anna hangot adott a véleményének, elmondta, hogy nem ért egyet testvérével, Károly királlyal és Vilmossal András bánásmódjával kapcsolatban” – mondta a bennfentes, aki hozzátette, a családi viták nem új keletűek. „Számos vita folyik András és a király, valamint a király és a tágabb család között. Többen is úgy vélik, hogy a király túl keményen bánt a testvérével. Nem kellene elfelejteni, hogy Andrást semmiben sem találták bűnösnek, és tagad minden vádat” – nyilatkozta a lapnak a forrás. 

Valójában nem Károly döntött 

A beszámolók szerint III. Károly király továbbra is úgy véli, hogy testvére ártatlan, amíg bűnösségét be nem bizonyosítják, és hogy neki is fáj, hogy a volt herceggel „olyan keményen kell bánnia, ahogy a jelenlegi körülmények megkívánják”. Úgy tudni, ő már csak túl akar lenni az egész kellemetlen ügyön. Két befolyásos családtag, Vilmos herceg, valamint Kamilla királynő azonban határozottan ellenzi, hogy Andrással kesztyűs kézzel bánjanak.  „Vilmos és Kamilla keménysége sok szorongást okozott Károlynak” – mondta a forrás.

