Titkos kampányba kezdett Anna hercegnő: nem bírja nézni, ahogy Andrást tovább alázzák

Az Epstein-akták minden fejezete újabb és újabb botrányt kavar Andrással kapcsolatban. Anna hercegnő azonban úgy véli, a testvére már mindent elveszített és eleget bűnhődött. Károlynak és Vilmosnak jelezte is, hogy szerinte túlzásba esnek.

Anna hercegnő nem fordult el Andrástól az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala után se.

Forrás: Getty Images

András a windsori Royal Lodge-ból a norfolki Sandringham-birtokra költözött.

A Marsh Farm még nincs felújítva, a volt herceg átmenetileg máshol lakik.

Andrew Mountbatten-Windsor korábbi személyzetét elveszítette, a birtokon dolgozók nem biztosítják a kényelmét.

Bennfentesek szerint Anna hercegnő aggódik érte, amit többször említett Károly királynak és Vilmos hercegnek.

A helyzet állítólag feszültséget okozott Anna hercegnő és Kamilla királyné között is.

Epstein-akták ide vagy oda, Anna hercegnő szerint eleget büntették már Andrást

Ahogy megírtuk, az éj leple alatt kellett elhagynia Andrew Mountbatten-Windsornak a Royal Lodge-ot, miután az Epstein-akták új fejezete nyílt meg. A beszámolók szerint András elfogadta, hogy költöznie kell, azonban a személyzete elvesztése megrázta. Korábban saját szakács, házvezetőnő, kertész és komornyik segítette, most viszont csak bizonyos dolgokban számíthat a sandringhami birtok személyzetére, amit megalázónak tart. Bennfentesek szerint Anna hercegnő is túlzásnak tartja ezt, és úgy vélte, be kell avatkoznia. „Károlynak és Vilmosnak is elmondta az aggályait. Amik kezdetben magánbeszélgetések voltak, nyílt nézeteltéréssé fajultak, nemcsak Károly és András között, hanem a tágabb családban is, ahol többen úgy vélik, hogy a eleget bűnhődött már András, nem kellene tovább kínozni” − nyilatkozta egy jólértesült. A bennfentes elmondása szerint Anna úgy véli, András már hatalmas árat fizetett azért, hogy kapcsolatban állt Epsteinnel, amit ő hibának nevezett. András ugyanis továbbra is tagadja a szexuális zaklatással kapcsolatos vádakat, amelyeket Virginia Giuffre emelt ellene. A herceg és Epstein áldozata tavaly 41 éves korában öngyilkos lett. Időközben a Buckingham-palota közleményben jelezte, hogy támogatja a rendőrséget az Andrew Mountbatten-Windsor elleni esetleges nyomozásban.