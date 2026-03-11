Testvéreivel közös gyerekkori fotóval ünnepelték Eduárd herceg születésnapját: beszédes üzenet Andrásnak

Eduárd herceg 62. születésnapját egy fekete-fehér archív fotóval ünnepelte a Royal Collection Trust. A képen Edinburgh hercege két testvérével szerepel, de András hiányzik róla, ami üzenetként is felfogható. Andrew Mountbatten-Windsornak semmilyen módon nincs helye a királyi családban, még egy emlék szintjén sem.

Eduárd herceg 62 éves lett: archív fotóval ünnepelték a nagy napot.

Forrás: Getty Images

A Royal Collection Trust egy olyan fotóval ünnepelte Eduárd herceg születésnapját, amelyen három testvére közül csak kettő szerepel.

Andrást februárban tartóztatták le közhivatallal való visszaélés gyanúja miatt.

Eduárd herceg és felesége, Zsófia hercegné kihagyták a március 9-i Nemzetközösség napi istentiszteletet, mert a brit csapatot támogatták a milánói–cortinai paralimpiai játékokon.

Eduárd herceg születésnapját archív képpel ünnepelték

A Royal Collection Trust március 10-én, kedden osztotta meg az archív képet, amellyel Eduárd herceg 62. születésnapját ünnepelték. A bejegyzéshez a következő feliratot írták: „Boldog születésnapot Edinburgh hercegének, aki ezen a napon született 1964-ben.” Hozzátették: „Eduárd herceg a bátyjával és a nővérével játszik ezen az 1969-es fotón.” A képen a fiatal Eduárd herceg bátyjával, a későbbi Károly királlyal, valamint nővérével, Anna hercegnővel látható. A család negyedik gyermeke, András herceg azonban nem szerepel a felvételen, amelyet a szervezet néhány héttel azután választott ki és tett közzé, hogy York egykori hercegét letartóztatták.

Eduárd herceg Erzsébet királynő és Fülöp herceg legfiatalabb gyereke.

Eduárd herceg és felesége, Zsófia, Edinburgh hercegnéje nem vett rész a londoni istentiszteleten

A születésnapi megemlékezés idején a királyi család több tagja nyilvános eseményen vett részt. Március 9-én Károly király, Kamilla királyné, Anna hercegnő, Vilmos herceg, Katalin hercegné a Nemzetközösség Napja alkalmából rendezett istentiszteleten voltak a Westminster-apátságban. A brit sajtó szerint a családtagok a történtek ellenére mosolyogva érkeztek, ami a monarchia folytonosságának és megingathatatlanságának egyfajta szimbólumaként értelmezhető. Az esemény azonban nem volt zavartalan, monarchiaellenes tüntetők András herceg botrányaira utaló transzparensekkel fogadták az érkezőket. Az egyik táblán ez állt: „Mit tudtál?” Egy másikon pedig: „Károly, mit rejtegetsz?” Eduárd herceg és felesége, Zsófia, Edinburgh hercegnéje nem vettek részt a londoni eseményen. A királyi pár Olaszországban tartózkodik, ahol a brit csapatot támogatták a milánói–cortinai paralimpiai játékokon − írja a People.