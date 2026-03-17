Jane Fonda jól beszólt Barbra Streisandnak: „Nem neki kellett volna ott állnia!"

A 98. Oscar-díjátadón az In Memoriam szegmensben Barbra Streisand lépett színpadra, hogy megemlékezzen a 2025. szeptember 16-án, 89 éves korában elhunyt Robert Redfordról. Jane Fonda szerint azonban neki kellett volna ott állnia.

Forrás: Getty Images

Jane Fonda a ceremónia utáni partin azonban azt nyilatkozta: szívesen vállalta volna ő is ezt a feladatot. „Kíváncsi lennék, miért Streisand volt fent a színpadon, és miért ő búcsúztatta Redfordot” – jegyezte meg a 88 éves színésznő. Hozzátette, hogy míg Barbra Streisand csak egy filmet forgatott Redforddal – az 1973-as Ilyenek voltunk című romantikus drámát –, addig ő négy produkcióban is szerepelt vele. „Nekem még lenne mit mondanom” – tette hozzá nevetve.

Jane Fonda szavai mögött valódi érzelmek húzódtak. Elmondása szerint mindig is különleges kapcsolat fűzte Robert Redfordhoz. „Mindig szerelmes voltam belé. A leggyönyörűbb ember volt, fantasztikus értékrenddel. Rengeteget tett a filmiparért, és hatalmas szerepe volt abban, hogy a független filmek megerősödjenek” – fogalmazott.

Jane Fonda és Robert Redford hosszú pályafutásuk során több filmben is együtt dolgoztak: az 1960-as Magas történet, az 1966-os Üldözők, az 1967-es Mezítláb a parkban, valamint a 2017-es Milyen hosszú az éjszaka című alkotásokban. Jane Fonda Robert Redford halálának napján nyilatkozatot adott ki, melyben mély megrendülésének adott hangot. Akkor úgy fogalmazott: nem tudja abbahagyni a sírást. Redfordot minden szempontból csodálatos embernek tartotta, aki olyan értékeket képviselt, amelyekért ma is érdemes küzdeni.

A 2026-os Oscar-gála In Memoriam összeállításban számos ismert színész előtt tisztelegtek, többek között Rob Reiner, Isiah Whitlock Jr., Catherine O’Hara, Val Kilmer és Robert Duvall is említésre került.

