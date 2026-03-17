Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
Oscar 2026

Jane Fonda jól beszólt Barbra Streisandnak: „Nem neki kellett volna ott állnia!"

Getty Images North America - Lionel Hahn
Szabados Dániel
2026.03.17.
Jane Fonda nem rejtette véka alá a véleményét: szerinte nem Barbra Streisandot kellett volna meghvíni az Oscar-gálára, hogy megemlékezzen Robert Redfordról.

A 98. Oscar-díjátadón az In Memoriam szegmensben Barbra Streisand lépett színpadra, hogy megemlékezzen a 2025. szeptember 16-án, 89 éves korában elhunyt Robert Redfordról. Jane Fonda szerint azonban neki kellett volna ott állnia. 

Barbra Streisand az Oscar-gála színpadán - Jane Fonda szerint neki kellett volna megemlékeznie Robert Redfordról
Forrás: Getty Images

Oscar 2026: Jane Fonda és Barbra Streisand Robert Redfordon marakodnak

Jane Fonda a ceremónia utáni partin azonban azt nyilatkozta: szívesen vállalta volna ő is ezt a feladatot. „Kíváncsi lennék, miért Streisand volt fent a színpadon, és miért ő búcsúztatta Redfordot” – jegyezte meg a 88 éves színésznő. Hozzátette, hogy míg Barbra Streisand csak egy filmet forgatott Redforddal – az 1973-as Ilyenek voltunk című romantikus drámát –, addig ő négy produkcióban is szerepelt vele. „Nekem még lenne mit mondanom” – tette hozzá nevetve.

Jane Fonda szavai mögött valódi érzelmek húzódtak. Elmondása szerint mindig is különleges kapcsolat fűzte Robert Redfordhoz. „Mindig szerelmes voltam belé. A leggyönyörűbb ember volt, fantasztikus értékrenddel. Rengeteget tett a filmiparért, és hatalmas szerepe volt abban, hogy a független filmek megerősödjenek”fogalmazott.

Jane Fonda és Robert Redford hosszú pályafutásuk során több filmben is együtt dolgoztak: az 1960-as Magas történet, az 1966-os Üldözők, az 1967-es Mezítláb a parkban, valamint a 2017-es Milyen hosszú az éjszaka című alkotásokban. Jane Fonda Robert Redford halálának napján nyilatkozatot adott ki, melyben mély megrendülésének adott hangot. Akkor úgy fogalmazott: nem tudja abbahagyni a sírást. Redfordot minden szempontból csodálatos embernek tartotta, aki olyan értékeket képviselt, amelyekért ma is érdemes küzdeni.

A 2026-os Oscar-gála In Memoriam összeállításban számos ismert színész előtt tisztelegtek, többek között Rob Reiner, Isiah Whitlock Jr., Catherine O’Hara, Val Kilmer és Robert Duvall is említésre került.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
