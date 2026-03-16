2026. márc. 16., hétfő

Timothée Chalamet-t kigúnyolták az Oscaron: így védte meg Kylie Jenner – Videó

Szabados Dániel
2026.03.16.
Kellemetlen pillanatokat élt át Timothée Chalamet a 2026-os Oscar-gálán: a műsorvezető és még néhány díjazott a balettről tett korábbi megjegyzései miatt kezdtek viccelődni rajta. Egy testbeszéd-szakértő szerint barátnője, Kylie Jenner igyekezett tompítani a helyzetet.

Timothée Chalamet még februárban egy beszélgetés során mondta Matthew McConaughey-nek, hogy szerinte a moziknak és a filmiparnak küzdeni kell a túlélésért, majd egy félmondattal a balettre és az operára is kitért. „Nem szeretnék balettben vagy operában dolgozni, vagy olyan dolgokban, ahol az a helyzet, hogy életben kell tartani a műfajt, pedig már senkit sem érdekel” – fogalmazott akkor. Chalamet ugyan gyorsan hozzátette, hogy mélységesen tiszteli a balett- és operaművészeket, a megjegyzése ennek ellenére komoly visszhangot váltott ki.

Timothée Chalamet a 2026-os Oscar-gálán viccelődés tárgya lett
Oscar 2026: Kylie Jenner nem volt boldog, hogy kinevették Timothée Chalamet-t

Kritikákat nemcsak a rajongóktól, hanem a szakmától is kapott: többek között a világhírű balett-táncos, Misty Copeland és Steven Spielberg rendező is bírálta a kijelentést. Nem meglepő, hogy a botrány végül az Oscar-gálán is szóba került. A műsort vezető Conan O’Brien már a nyitó monológjában célzott a történtekre.

„Ma este rendkívül szigorúak a biztonsági intézkedések” – mondta a közönségnek. Majd hozzátette: „Úgy hallottam, aggódnak egy esetleges opera- és balettközösségi támadás miatt.” A kamerák ekkor azonnal Chalamet-re fókuszáltak, aki zavartan mosolygott.

Judi James testbeszéd-szakértő a Daily Mailnek elemezte a jelenetet. Szerinte Chalamet abban a pillanatban kicsit megszégyenült, de próbált jó képet vágni a helyzethez, bólintással jelezte, hogy veszi az adást. A szakértő úgy fogalmazott, a színész ruhaválasztása sem volt véletlen: az ártatlanság színébe öltözött. 

A szakértő szerint Kylie Jenner még rosszabbul érezte magát, mint Timothée Chalamet. Zavarában a kezeivel játszott, majd nagy lendülettel tapsolni kezdett – mintha azt jelezné, hogy ideje lenne továbblépni, mindenki szálljon le a pasijáról.

 

Timothée Chalamet a 2026-os Oscar-gálán a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért kapott jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában, de nem nyerte el a díjat. Az Oscar-díjért olyan színészekkel versenyzett, mint Michael B. Jordan, aki a Bűnösök című filmben kettős szerepet játszott, valamint Leonardo DiCaprio, aki az Egyik csata a másik után című filmben szerepelt. Az Oscart Michael B. Jordan vihette haza. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
