Timothée Chalamet-t kigúnyolták az Oscaron: így védte meg Kylie Jenner – Videó

Timothée Chalamet még februárban egy beszélgetés során mondta Matthew McConaughey-nek, hogy szerinte a moziknak és a filmiparnak küzdeni kell a túlélésért, majd egy félmondattal a balettre és az operára is kitért. „Nem szeretnék balettben vagy operában dolgozni, vagy olyan dolgokban, ahol az a helyzet, hogy életben kell tartani a műfajt, pedig már senkit sem érdekel” – fogalmazott akkor. Chalamet ugyan gyorsan hozzátette, hogy mélységesen tiszteli a balett- és operaművészeket, a megjegyzése ennek ellenére komoly visszhangot váltott ki.

Timothée Chalamet a 2026-os Oscar-gálán viccelődés tárgya lett

Oscar 2026: Kylie Jenner nem volt boldog, hogy kinevették Timothée Chalamet-t

Kritikákat nemcsak a rajongóktól, hanem a szakmától is kapott: többek között a világhírű balett-táncos, Misty Copeland és Steven Spielberg rendező is bírálta a kijelentést. Nem meglepő, hogy a botrány végül az Oscar-gálán is szóba került. A műsort vezető Conan O’Brien már a nyitó monológjában célzott a történtekre.

„Ma este rendkívül szigorúak a biztonsági intézkedések” – mondta a közönségnek. Majd hozzátette: „Úgy hallottam, aggódnak egy esetleges opera- és balettközösségi támadás miatt.” A kamerák ekkor azonnal Chalamet-re fókuszáltak, aki zavartan mosolygott.

Judi James testbeszéd-szakértő a Daily Mailnek elemezte a jelenetet. Szerinte Chalamet abban a pillanatban kicsit megszégyenült, de próbált jó képet vágni a helyzethez, bólintással jelezte, hogy veszi az adást. A szakértő úgy fogalmazott, a színész ruhaválasztása sem volt véletlen: az ártatlanság színébe öltözött.

A szakértő szerint Kylie Jenner még rosszabbul érezte magát, mint Timothée Chalamet. Zavarában a kezeivel játszott, majd nagy lendülettel tapsolni kezdett – mintha azt jelezné, hogy ideje lenne továbblépni, mindenki szálljon le a pasijáról.

Timothée Chalamet a 2026-os Oscar-gálán a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért kapott jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában, de nem nyerte el a díjat. Az Oscar-díjért olyan színészekkel versenyzett, mint Michael B. Jordan, aki a Bűnösök című filmben kettős szerepet játszott, valamint Leonardo DiCaprio, aki az Egyik csata a másik után című filmben szerepelt. Az Oscart Michael B. Jordan vihette haza.