Timothée Chalamet harmadszor távozott az Oscarról üres kézzel: egyre kevésbé kedvelik Hollywoodban

A 30 éves színész már harmadszor maradt le az Oscar-díjról. Korábban a Szólíts a neveden (Call Me By Your Name) és a Sehol se otthon című filmekkel is jelölték, de egyik alkalommal sem tudta megszerezni az aranyszobrot. Idén a Marty Supreme című filmben nyújtott alakítása miatt számított esélyesnek Timothée Chalamet-t, különösen azután fogadtak rá sokan, hogy a Golden Globe- és a Critics’ Choice-díjat is elnyerte. Az Oscart végül Michael B. Jordan, a Bűnösök sztárja vitte haza.

Timothée Chalamet-t egyre kevésbé kedvelik Hollywoodban

Timothée Chalamet az Oscar-gálán nevetség tárgya lett. A műsorvezető, Conan O’Brien a nyitómonológjában a színész korábbi kijelentéseire utalva viccelődött. Chalamet pár hete egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az opera és a balett „senkit sem érdekel”. O’Brien ironikusan megjegyezte: az idei gálán rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be, mert az opera- és balettközösség támadásokra készül. A háttérben azonban komolyabb kritikák is megjelentek. A Page Six arról számolt be, hogy egyre kevésbé szimpatizálnak a színésszel Hollywoodban, többen arrogánsnak tartják. Egy forrás úgy fogalmazott: Chalametből „szinte süt, mennyire vágyik az Oscarra”, és ez más szakmabeliekben erős ellenérzéseket vált ki.

Bár egyesek elismerik a színész kreatív és szokatlan promóciós kampányait – különösen a Marty Supreme és a Sehol se otthon esetében –, ám ezek nem feltétlenül nyerték el az Akadémia szavazóinak tetszését. Chalamet a kampányai során gyakran a filmben megformált karakter stílusát vitte tovább a nyilvános megjelenéseiben. A vereséget így sokan afféle figyelmeztetésként értelmezik.

„Amikor valaki háromszor is ugyanott bukik el, ideje elgondolkodni azon, mi nem működik” – fogalmazott egy iparági forrás.

Ugyanakkor nem mindenki látja ilyen borúsan a helyzetet. Egy másik bennfentes szerint a díjak nem feltétlenül tükrözik a legjobb alakítást, és úgy véli, Timothée Chalamet teljesítménye a Marty Supreme-ben erősebb volt, mint riválisáé. Hozzátette: Michael B. Jordan népszerűsége és személyes kisugárzása is szerepet játszhatott a végeredményben.