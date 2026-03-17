Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
bukás

Timothée Chalamet harmadszor távozott az Oscarról üres kézzel: egyre kevésbé kedvelik Hollywoodban

Horváth Angéla
2026.03.17.
Nem a várakozások szerint alakult Timothée Chalamet-nek az idei Oscar-gála: a színész nemcsak a legjobb férfi főszereplő díjáról maradt le, még viccelődtek is rajta. Sajtóinformációk szerint Chalamet a díjátadó után barátnőjével, Kylie Jennerrel az elsők között hagyta el a Los Angeles-i Dolby Színházat.

A 30 éves színész már harmadszor maradt le az Oscar-díjról. Korábban a Szólíts a neveden (Call Me By Your Name) és a Sehol se otthon című filmekkel is jelölték, de egyik alkalommal sem tudta megszerezni az aranyszobrot. Idén a Marty Supreme című filmben nyújtott alakítása miatt számított esélyesnek Timothée Chalamet-t, különösen azután fogadtak rá sokan, hogy a Golden Globe- és a Critics’ Choice-díjat is elnyerte. Az Oscart végül Michael B. Jordan, a Bűnösök sztárja vitte haza.

Timothée Chalamet már háromszor maradt le az Oscarról
Forrás: The Hollywood Reporter

Timothée Chalamet-t egyre kevésbé kedvelik Hollywoodban

Timothée Chalamet az Oscar-gálán nevetség tárgya lett. A műsorvezető, Conan O’Brien a nyitómonológjában a színész korábbi kijelentéseire utalva viccelődött. Chalamet pár hete egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az opera és a balett „senkit sem érdekel”. O’Brien ironikusan megjegyezte: az idei gálán rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be, mert az opera- és balettközösség támadásokra készül. A háttérben azonban komolyabb kritikák is megjelentek. A Page Six arról számolt be, hogy egyre kevésbé szimpatizálnak a színésszel Hollywoodban, többen arrogánsnak tartják. Egy forrás úgy fogalmazott: Chalametből „szinte süt, mennyire vágyik az Oscarra”, és ez más szakmabeliekben erős ellenérzéseket vált ki.

Bár egyesek elismerik a színész kreatív és szokatlan promóciós kampányait – különösen a Marty Supreme és a Sehol se otthon  esetében –, ám ezek nem feltétlenül nyerték el az Akadémia szavazóinak tetszését. Chalamet a kampányai során gyakran a filmben megformált karakter stílusát vitte tovább a nyilvános megjelenéseiben. A vereséget így sokan afféle figyelmeztetésként értelmezik.

„Amikor valaki háromszor is ugyanott bukik el, ideje elgondolkodni azon, mi nem működik” – fogalmazott egy iparági forrás.

Ugyanakkor nem mindenki látja ilyen borúsan a helyzetet. Egy másik bennfentes szerint a díjak nem feltétlenül tükrözik a legjobb alakítást, és úgy véli, Timothée Chalamet teljesítménye a Marty Supreme-ben erősebb volt, mint riválisáé. Hozzátette: Michael B. Jordan népszerűsége és személyes kisugárzása is szerepet játszhatott a végeredményben.

A szakma ugyanakkor továbbra is komoly jövőt jósol Timothée Chalamet-nek, amennyiben a színész a jövőben visszafogottabb kampánystratégiát követ. Elmondása szerint Chalamet várhatóan a Dűne: Harmadik rész kapcsán indul majd újra a díjszezonban, de ennél az alkotásnál nem egyedül lesz középontban. Szakértők szerint a színésznek nincs oka a kapokodásra: „Hosszú pálya áll előtte, és bőven van ideje eljutni a csúcsra. Az Akadémia híres arról, hogy megváratja a színészeket – egy kis türelem sokat számíthat.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu