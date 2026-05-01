Modern társadalmunk az ageizmus csapdájába esett: fóbiásan rettegünk az öregedéstől és elmúlástól. Ez a toxikus hozzáállás bőséges piacot teremt a kozmetikai termékek, illetve plasztikai sebészetek kínálatának. Joggal gondolhatnák, hogy ez a fő oka, hogy ugyanaz a korosztály napjainkban jóval fiatalabbnak tűnik, mint pár generációval korábban, ám ez csak részigazság. Az öregedés lassulása valójában sokkal összetettebb tényezők miatt történt meg.

Két, 60-as éveiben járó nő a '70-es években és 5 évtizeddel később. Jól tetten érhető az öregedés lassuló üteme.

Öregedés régen és ma A frizura, öltözködés változatosa sokat dob a fiatalos megjelenésen.

A biológiai öregedés lassulása életmódbeli dolgokban keresendő.

Hatvan az új negyven, avagy a generációk idősödése

Gyermekkorunk filmjeiben, sorozataiban nemcsak a harmincas, olykor még a húszas éveikben járó felnőttek is öregesnek tűntek, egy ötvenes éveiben járó karakter szinte már aggastyán volt. Ez kézenfekvő módon a frizuraviselés, sminkelés, illetve öltözködés miatt olyan szembetűnő, elvégre egy rosszul megválasztott ruha éveket dobhat valós korunkra.

Ez azonban jóval többről szól, mint néhány sminkcucc, frizurafazon, esetleg az ember ruhatára: az idősödéshez való hozzáállás változott. Régen még az élet természetes velejárójának tekintették a biológiai öregedést, a különböző korosztályok öltözködése között nem volt olyan éles szakadék, de az egyes generációk sem álltak még olyan távol egymástól.

Azt se feledjük el, hogy régen rövidebb volt a születéskor várható élettartam, jellemzően fiatalabb korban is kötöttek házasságot, vállaltak gyereket, ami fokozott stresszel jár, mely előkelő helyet foglal el az öregedés okai között.

Ennél is fontosabb szerepe van az életmód változásának, tudatosság növekedésének, valamint a fejlődő orvostudománynak, így már eleve sokat teszünk az öregedés lassításáért. Meglepő, de a modern emberek valóban fiatalabbak biológiailag: egy 2018-as tanulmány kimutatta, hogy olyan indikátorok, mint vérnyomás, tüdőfunkció, illetve bőröregedés alapján egy mai 60-as éveiben járó ember 30 éve még 56 évesnek felelne meg.

Nem csak a divat és hajviselet miatt tűntek öregebbnek a 20. század tinijei.

Meglepő ok az öregedés lassulása mögött

Az öregedés folyamata valójában csak 20-30 %-ban áll genetikai tényezőkön, a többit a környezet, követett életmód, táplálkozás, illetve egészségügyi ellátás határozza meg. Erre remek példa az, hogy a 60-as, 70-es években – amikor porcelánbőrt napbarnított tónusok váltották fel a szépségideálban – fényvédelemről szó sem volt, így már harmincas korukban megjelentek a mélyebb ráncok, hogy a bőrrákot már ne is említsük. A modern fényvédőknek, illetve tudatosságnak hála védettebbek vagyunk. Ugyanígy, az egészségesebb táplálkozás, több testmozgás, valamint a fejlett orvostudomány sokat tett az emberek életminőségének javításáért, csakhogy ez részben az ageizmus csapdájába csalt minket.

Aprónak tűnő, ám annál jelentősebb összefüggés a vízfogyasztási szokásokhoz köthető: a kilencvenes években kezdődött az a kampány, hogy igenis fogyasszunk napi 2 l folyadékot. A bőséges hidratálás miatt így nemcsak a bőr és egyéb szövetek lettek egészségesebbek, de még a vesekő gyakorisága is csökkent.

Az életfelfogás tehát sokat vet a latba, azonban, nem szabad átesni a ló túloldalára. Fontos vigyázni egészségünkre, és amíg tehetjük, maradjunk aktívak, ám ha hetven felett is huszonévesnek akarunk tűnni, azzal ellentétes hatást váltunk ki. Legjobb, ha elfogadjuk az öregedést, mint az élet természetes velejáróját, de tudatosítjuk magunkban, hogy ettől még ugyanúgy élvezhetjük annak minden percét.

Miért tűnnek öregebbnek a 20. századi fiatalok? Ez a pár kiragadott példa remekül illusztrálja, hogy milyen összetett dolgok állnak az öregedés lassulásának hátterében. Az olyan külsőségek, mint a divat és smink csak egy faktort jelentenek, ráadásul napjainkban is hajlamosak a kamaszok koravén öltözékben virítani. A valódi ok sokkal inkább életmódbeli változásokban, életfelfogásban, illetve a fejlődő technológiában keresendő.

