Ozempic-őrület Hollywoodban − Aggasztó trend, csontsovány világsztárok az Oscar-gála vörös szőnyegén

Úgy tűnik, a hírességek nem tudnak ellenállni a gyors fogyás ígéretének. Az Oscar 2026-os gálájának vörös szőnyegén több olyan sztárt is láttunk, akinek szinte már zörögtek a csontjai, a szakemberek az Ozempic és más, hasonló szerek használatáról beszélnek.

Már a korábbi díjkiosztókon is fel-feltűnt, de az Oscar 2026-os gáláján végképp nem lehetett nem észrevenni, hogy a már korábban is vékony sztárok némelyike még tovább fogyott. Orvosok szerint a trend mögött nemcsak a közösségi média és a szépségideálok változása állhat, hanem az is, hogy egyre könnyebben elérhetőek a kettes típusú cukorbetegség kezelésére használatos fogyást eredményező gyógyszerek. 

A kerekebb idomokkal rendelkező Amy Schumer nyilatkozataiban is felvállalta, hogy gyógyszerrel fogyott le. Úgy tűnik, az Oscar 2026-os gáláján megjelent hírességek közül többen is hasonló módon veszítettek testsúlyukból.
Forrás: GC Images
  • A 2025-ös díjátadószezon vörös szőnyegein sok híresség feltűnően karcsúbb volt, mint korábban
  • Több sztár nyíltan beszélt arról, hogy kipróbált fogyókúrás gyógyszereket.
  • Az érintettek között szerepel Kathy Bates, Oprah Winfrey, Kelly és Sharon Osbourne, Amy Schumer, Chelsea Handler, Rosie O'Donnell, Josh Gad és Tracy Morgan, Nicole Kidman, Demi Moore és Emma Stone is.
  • A jelenség új párbeszédet indított el a hollywoodi szépségideálokról és az egészségügyi kockázatokról.

Beesett arcú, csont és bőr sztárok az Oscar 2026-os gáláján

A díjátadószezon során több ismert színésznő – köztük Demi Moore, Nicole Kidman és Emma Stone – is feltűnően vékonyabban jelent meg a legnagyobb eseményeken, köztük az Oscar 2026-os gáláján. A jelenség újra felszínre hozta azt a kérdést, mennyire formálják a szépségideálokat a közösségi média platformjai és az új fogyókúrás gyógyszerek.

Hollywood, CA - March 15, 2026: Nicole Kidman arrives on the red carpet at the 98th Annual Academy Awards held by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences at the Dolby Theatre in Hollywood, CA, Sunday, March 15, 2026. (Christina House / Los Angeles Times via Getty Images)
Nicole Kidman mindig is vékony volt, de Dolby Színházban tartott Oscar-gálán még törékenyebbnek tűnt, mint amit megszokhattunk. 
Forrás: Getty Images/Los Angeles Times

A trend nem újkeletű

A szakértők szerint a jelenség nem előzmények nélküli Hollywoodban. Több sztár korábban arról beszélt, hogy a kilencvenes években és a kétezres évek elején komoly nyomás nehezedett rájuk, úgy érezték, csak akkor kaphatnak szerepeket, ha rendkívül vékonyak.  Demi Moore például 2019-es, Inside Out című memoárjában arról írt, hogy karrierje csúcsán étkezési zavarral küzdött. A színésznő a kilencvenes évek közepén a történelem egyik legjobban fizetett hollywoodi színésznőjének számított.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Demi Moore speaks onstage during the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)
Demi Moore soha nem volt ennyire vékony.
Forrás: Getty Images North America

„Mint ha egymással versenyeznének, ki a karcsúbb” 

„Úgy tűnik, a body positivity korszaka után újra a vészes soványság a trend. A hírességek mint ha egymással versenyeznének, ki fogy többet. Ez a szemmel látható súlyvesztés egyrészt nem egészséges, nem szép, másrészt uniformizálja Hollywoodot: kiálló kulcscsont, markáns, beesett arc XXS-ses ruhaméret”nyilatkozta Dr. David Amron, a Roxbury Intézet alapítója és orvosigazgatója a jelenséggel kapcsolatban. 

Emma Stone is jócskán veszített a súlyából.
Forrás: Getty Images North America

Sok híresség nyíltan beszélt is arról is, hogy kipróbálta az Ozempicet vagy más fogyókúrás készítményeket. Mások esetében a látványos testsúlyváltozás váltott ki találgatásokat.

