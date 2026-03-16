Ozempic-őrület Hollywoodban − Aggasztó trend, csontsovány világsztárok az Oscar-gála vörös szőnyegén

Már a korábbi díjkiosztókon is fel-feltűnt, de az Oscar 2026-os gáláján végképp nem lehetett nem észrevenni, hogy a már korábban is vékony sztárok némelyike még tovább fogyott. Orvosok szerint a trend mögött nemcsak a közösségi média és a szépségideálok változása állhat, hanem az is, hogy egyre könnyebben elérhetőek a kettes típusú cukorbetegség kezelésére használatos fogyást eredményező gyógyszerek.
- A 2025-ös díjátadószezon vörös szőnyegein sok híresség feltűnően karcsúbb volt, mint korábban
- Több sztár nyíltan beszélt arról, hogy kipróbált fogyókúrás gyógyszereket.
- Az érintettek között szerepel Kathy Bates, Oprah Winfrey, Kelly és Sharon Osbourne, Amy Schumer, Chelsea Handler, Rosie O'Donnell, Josh Gad és Tracy Morgan, Nicole Kidman, Demi Moore és Emma Stone is.
- A jelenség új párbeszédet indított el a hollywoodi szépségideálokról és az egészségügyi kockázatokról.
Beesett arcú, csont és bőr sztárok az Oscar 2026-os gáláján
A díjátadószezon során több ismert színésznő – köztük Demi Moore, Nicole Kidman és Emma Stone – is feltűnően vékonyabban jelent meg a legnagyobb eseményeken, köztük az Oscar 2026-os gáláján. A jelenség újra felszínre hozta azt a kérdést, mennyire formálják a szépségideálokat a közösségi média platformjai és az új fogyókúrás gyógyszerek.
A trend nem újkeletű
A szakértők szerint a jelenség nem előzmények nélküli Hollywoodban. Több sztár korábban arról beszélt, hogy a kilencvenes években és a kétezres évek elején komoly nyomás nehezedett rájuk, úgy érezték, csak akkor kaphatnak szerepeket, ha rendkívül vékonyak. Demi Moore például 2019-es, Inside Out című memoárjában arról írt, hogy karrierje csúcsán étkezési zavarral küzdött. A színésznő a kilencvenes évek közepén a történelem egyik legjobban fizetett hollywoodi színésznőjének számított.
„Mint ha egymással versenyeznének, ki a karcsúbb”
„Úgy tűnik, a body positivity korszaka után újra a vészes soványság a trend. A hírességek mint ha egymással versenyeznének, ki fogy többet. Ez a szemmel látható súlyvesztés egyrészt nem egészséges, nem szép, másrészt uniformizálja Hollywoodot: kiálló kulcscsont, markáns, beesett arc XXS-ses ruhaméret” – nyilatkozta Dr. David Amron, a Roxbury Intézet alapítója és orvosigazgatója a jelenséggel kapcsolatban.
Sok híresség nyíltan beszélt is arról is, hogy kipróbálta az Ozempicet vagy más fogyókúrás készítményeket. Mások esetében a látványos testsúlyváltozás váltott ki találgatásokat.
