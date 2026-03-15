Katalin hercegné csalódott Károly királyban – a háttérben Harry és Meghan visszatérése állhat

A walesi hercegnén egyre nagyobb a nyomás: Katalin hercegné királynői szerepre készül, ám a brit királyi család körül egyre több a botrány. András herceg ügye rosszat tehet a monarchiának, és úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle – akik 2020-ban léptek vissza a királyi család hivatalos feladataitól – egyre aktívabb szereplői a nemzetközi közéletnek. Nemrég kétnapos látogatást tettek Jordániában, ahol humanitárius szervezetek képviselőivel találkoztak.

A királyi család szakértői szerint Katalin hercegné csalódhatott Károly királyban

Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg és Meghan Markle visszatérthet a királyi családhoz

Harry herceg és Meghan Markle utazása ugyan nem számított hivatalos királyi látogatásnak, mégis számos olyan elemet tartalmazott – például diplomáciai találkozókat és tereplátogatásokat –, amelyek egy állami szerepvállalásra emlékeztettek. A királyi családhoz közel álló források szerint Katalin hercegné különösen aggasztónak tartja, hogy a sussexi házaspár egyre nagyobb figyelmet kap a nemzetközi színtéren, és felmerült annak a lehetősége is, hogy még az idén visszatérhetnek az Egyesült Királyságba bizonyos királyi kötelezettségek ellátása miatt. A hírek szerint Harry herceg ráadásul újabb találkozót tervez Károly királlyal is, ez pedig tovább növeli a feszültséget a családtagok között. Egy bennfentes úgy fogalmazott: Katalin hercegné nem nagyon tud túllépni a múltbéli konfliktusokon.

„Katalin nem felejtet, helyrehozhatatlannak tartja azt a kárt, amit Harry Tartalék című könyve okozott” – mondta a forrás. „Miután átlépték a határokat, rendkívül nehéz újraépíteni a bizalmat vagy visszatérni a korábbi állapotokhoz” – idézte a forrást a lap. A bennfentes szerint a sussexiek esetleges visszatérése tovább destabilizálhatná a királyi háztartást egy már amúgy is kényes időszakban: „Katalin úgy látja, hogy amikor a családtagok nyilvánosan bírálják a monarchiát, az aláássa az intézmény iránti bizalmat. Ezek a pillanatok nemcsak a családtagok között okoznak konfliktusokat, hanem gyengítik azt a stabilitást is, amelyre a monarchia épül.”

Katalin hercegné úgy érzi, Károly király elárulta

Egy másik forrás szerint a feszültséget az is növeli, hogy Katalin hercegné úgy érzi: Károly király nem adott elég egyértelmű iránymutatást a családnak arról, hogyan kellene kezelni Harry és Meghan helyzetét: „Kate úgy érzi, hátba szúrta Károly király, mert nem húzott világosabb határvonalat Harry és Meghan ügyében. Az ő szemében a helyzet sokkal határozottabb fellépést igényelt volna.”