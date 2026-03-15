Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 15., vasárnap Kristóf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
brit királyi család

Katalin hercegné csalódott Károly királyban – a háttérben Harry és Meghan visszatérése állhat

brit királyi család Katalin hercegné Károly király
Horváth Angéla
2026.03.15.
Egyes királyi bennfentesek szerint Katalin hercegné úgy érzi, Károly király nem állt ki elég határozottan a monarchia mellett Harry herceg és Meghan hercegné ügyében, ez pedig komoly csalódást okozott neki.

A walesi hercegnén egyre nagyobb a nyomás: Katalin hercegné királynői szerepre készül, ám a brit királyi család körül egyre több a botrány. András herceg ügye rosszat tehet a monarchiának, és úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle – akik 2020-ban léptek vissza a királyi család hivatalos feladataitól – egyre aktívabb szereplői a nemzetközi közéletnek. Nemrég kétnapos látogatást tettek Jordániában, ahol humanitárius szervezetek képviselőivel találkoztak.

A királyi család szakértői szerint Katalin hercegné csalódhatott Károly királyban
A királyi család szakértői szerint Katalin hercegné csalódhatott Károly királyban
Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg és Meghan Markle visszatérthet a királyi családhoz

Harry herceg és Meghan Markle utazása ugyan nem számított hivatalos királyi látogatásnak, mégis számos olyan elemet tartalmazott – például diplomáciai találkozókat és tereplátogatásokat –, amelyek egy állami szerepvállalásra emlékeztettek. A királyi családhoz közel álló források szerint Katalin hercegné különösen aggasztónak tartja, hogy a sussexi házaspár egyre nagyobb figyelmet kap a nemzetközi színtéren, és felmerült annak a lehetősége is, hogy még az idén visszatérhetnek az Egyesült Királyságba bizonyos királyi kötelezettségek ellátása miatt. A hírek szerint Harry herceg ráadásul újabb találkozót tervez Károly királlyal is, ez pedig tovább növeli a feszültséget a családtagok között. Egy bennfentes úgy fogalmazott: Katalin hercegné nem nagyon tud túllépni a múltbéli konfliktusokon.

„Katalin nem felejtet, helyrehozhatatlannak tartja azt a kárt, amit Harry Tartalék című könyve okozott”mondta a forrás. „Miután átlépték a határokat, rendkívül nehéz újraépíteni a bizalmat vagy visszatérni a korábbi állapotokhoz” – idézte a forrást a lap. A bennfentes szerint a sussexiek esetleges visszatérése tovább destabilizálhatná a királyi háztartást egy már amúgy is kényes időszakban: „Katalin úgy látja, hogy amikor a családtagok nyilvánosan bírálják a monarchiát, az aláássa az intézmény iránti bizalmat. Ezek a pillanatok nemcsak a családtagok között okoznak konfliktusokat, hanem gyengítik azt a stabilitást is, amelyre a monarchia épül.”

Katalin hercegné úgy érzi, Károly király elárulta

Egy másik forrás szerint a feszültséget az is növeli, hogy Katalin hercegné úgy érzi: Károly király nem adott elég egyértelmű iránymutatást a családnak arról, hogyan kellene kezelni Harry és Meghan helyzetét: „Kate úgy érzi, hátba szúrta Károly király, mert nem húzott világosabb határvonalat Harry és Meghan ügyében. Az ő szemében a helyzet sokkal határozottabb fellépést igényelt volna.”

A forrás szerint a hercegné – aki egy nap királynő lesz – erősebb támogatást és egyértelműbb jelzéseket várt volna. „Úgy érzi, hogy a király néha túlságosan óvatosan közelíti meg a dolgokat, és emiatt kiszolgáltatottá vált egy olyan időszakban, amikor az intézmény már amúgy is hatalmas nyomás alatt áll.”

Kitálalt a híres jelmeztervező: elárulta, kik a legbunkóbb sztárok Hollywoodban

Jean-Pierre Dorléac, híres jelmeztervező pályafutása kellemetlen élményeiről vallot egy interjúban. Több ismert hollywoodi színészt is nagyon nehéz esetnek nevezett, de két színésznőt konkrétan a legbunkóbb sztárok között említett.

Harry herceg régi szerelme háromgyermekes édesanya lett: Chelsy Davy megmutatta kisbabáját

Chelsy Davy, Harry herceg régi szerelme nagy hírt osztott meg követőivel: megszületett harmadik gyermeke. A 40 éves üzletasszony március 15-én, a brit anyák napján mutatta meg újszülött kisfiát.

Vilmos herceg sosem látott fotóval emlékezett meg Diana hercegnéről anyák napján

Megható módon emlékezett meg édesanyjáról Vilmos herceg – az Egyesült Királyságban ma, azaz március 15-én ünneplik az anyák napját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu