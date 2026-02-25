Itt vannak az első fotók: Meghan Markle és Harry herceg váratlanul Jordániába utaztak

Harry herceg és Meghan Markle irodája azt közölte, hogy a hercegi pár február 25-én, szerdán és február 26-án, csütörtökön tartózkodik Jordániában. Úgy tudni, a brit királyi családot előzetesen tájékoztatták az utazásról. A látogatás azonban nem a brit kormány képviseletében történik, hanem az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben valósult meg.

Meghan Markle és Harry herceg megérkeztek Jordániába

Forrás: Getty Images

Harry herceg és Meghan Markle Jordániában

A People beszámolója szerint Harry herceg és Meghan Markle felkeresik a World Central Kitchen regionális központját is. A nonprofit szervezet humanitárius segítséget és élelmiszert juttat el az arra rászorulóknak. A World Central Kitchen az Archewell Philanthropies egyik partnere, amely a sussexi pár jótékonysági tevékenységének ernyőszervezete.

Harry herceg és Meghan Markle gépe Ammánban, Jordánia fővárosában landolt, és több WHO-partnerszervezetet, valamint egészségügyi szolgáltatókat keresnek fel. Ez az első hasonló jellegű külföldi látogatásuk közel másfél év után. A sussexiek legutóbb 2024-ben jártak Nigériában és Kolumbiában.

Harry herceg és Meghan hercegné 2020-ban léptek vissza a brit királyi családban betöltött aktív szerepüktől. Jelenleg Kalifornia államban, Montecitóban élnek két gyermekükkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel.

