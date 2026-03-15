Kitálalt a híres jelmeztervező: elárulta, kik a legbunkóbb sztárok Hollywoodban

Jean-Pierre Dorléac többek között Kirstie Alley és Shannen Doherty is nevét említette a legbunkóbb sztárok között. Részletesen mesélt azokról a kellemetlen helyzetekről, amelyek mély nyomot hagytak benne.

Jean-Pierre Dorléac, a híres jelmeztervező 1980-ban: hosszú pályafutása alatt a legbunkóbb sztárokkal is dolgozott

A legbunkóbb sztárok közé tartozott Kirstie Alley és Shannen Doherty

A jelmeztervező szerint a néhai Kirstie Alley rendkívül nehéz kolléga volt. Jean-Pierre Dorléac a Masquerade című sorozat forgatásán dolgozott vele együtt, melyben a színésznő egy utazási irodai alkalmazottat alakított Rod Taylor oldalán. „Kirstie nagyon durva, pimasz és faragatlan volt. Soha nem érkezett időben, és teljes káoszt hagyott maga után” – mondta a tervező. Egy esetet külön is felidézett: elmondása szerint készíttetett a színésznőnek egy 350 dolláros, gyöngyházszínű angóra pulóverruhát egy fontos jelenethez. A jelmez azonban nem sokáig maradt ép. „Gyönyörű darab volt, ám a jelenet előtt pár perccel Kirstie odament a büféasztalhoz, felkapott egy hatalmas csokoládés fánkot, majd az egész a ruhája elején landolt” – mesélte. A csokoládé végigfolyt a ruhán, így azt végül ki kellett dobni. Dorléac szerint Kirstie Alley nem egyszer viselkedett így.

Kirstie Alley nem volt egyszerű eset

A jelmeztervező a 2024-ben elhunyt Shannen Dohertyről is kritikusan beszélt. A színésznővel Az égő szenvedély című, 1994-es televíziós film forgatásán dolgozott együtt, amelyben Doherty Margaret Mitchell írónőt alakította. Dorléac egy alkalommal megdicsérte a színésznőt, aki egy kék kosztümöt próbált fel a forgatáson. „Azt mondtam neki, hogy csodálatosan áll rajta, és kiemeli a szemének a színét” – mesélte. Másnap azonban a színésznő szemének színe megváltozott. Amikor rákérdezett, Shannen Doherty állítólag ingerülten reagált: a fejéhez vágta, hogy gyűlöli a filmet, és egyáltalán nem akarja eljátszani Margaret Mitchell szerepét.

Shannen Doherty sem tartozott a kedves színésznők közé

Shannen Doherty ráadásul folyamatosan dohányzott, alig evett, és nagyon sovány volt. Gyakran káromkodott, és szerinte nagyon boldogtalan volt abban az időszakban.

