2026. márc. 15., vasárnap Kristóf

Harry herceg régi szerelme háromgyermekes édesanya lett: Chelsy Davy megmutatta kisbabáját

Virág Emília
2026.03.15.
Chelsy Davy, Harry herceg régi szerelme nagy hírt osztott meg követőivel: megszületett harmadik gyermeke. A 40 éves üzletasszony március 15-én, a brit anyák napján mutatta meg újszülött kisfiát.

Az Egyesült Királyságban idén március 15-én ünnepelték az anyák napját. Chelsy Davy ezt a napot választotta arra, hogy megossza: megszületett harmadik gyermeke, egy kisfiú, aki a Finn nevet kapta, és a múlt héten érkezett a családba. „Ez az év számomra különösen fontos, mert megérkezett a kisfiunk, Finn, aki a múlt héten jött világra” – írta a képek mellé.

Chelsy Davy háromgyermekes anyuka lett
A fotósorozat egyik képén Chelsy Davy a karjában tartja újszülött gyermekét, mellette pedig két idősebb gyermeke, Leo és Cleo szeretettel figyelik az új családtagot. Bejegyzésében arról írt, milyen különleges érzés, hogy ismét újszülött van a családban. „Visszatérni ezekbe a kissé ködös, szülés utáni napokba arra emlékeztet, milyen rendkívüliek az anyák – és arra is, hogy milyen sokféleképpen próbáljuk mindannyian összehangolni a családot, a munkát és az életünk többi részét.”

 

Az üzenet végén az anyák napjáról is megemlékezett, minden édesanyát megszólított: „Az egyik csodálatos dolog a mai világban az, hogy sokunknak megvan a szabadsága ahhoz, hogy úgy alakítsa az életét, ahogyan számára helyesnek tűnik – legyen szó anyaságról, karrierről, kreativitásról vagy bármi másról. Ezen az anyák napján elfogadok minden kompromisszumot, és ünnepellek benneteket is, akik a saját utatokat járjátok.”

Chelsy Davy harmadik terhessége csak nemrég derült ki, amikor a brit sajtó február végén beszámolt róla. 

Chelsy Davy és Harry herceg szakításuk után is barátok maradtak

Chelsy Davyt sokáig együtt emlegették Harry herceggel: a pár 2004 és 2011 között volt együtt. Kapcsolatuk meglehetősen viharos volt, többször szakítottak és kibékültek, mielőtt végleg külön utakon folytatták volna életüket. A szakítás ellenére Chelsy Davy jó viszonyban maradt a brit királyi család tagjaival. 2018-ban meghívást kapott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjére is, és részt is vett az ünnepségen

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Édesanyjával érkezett Rúzsa Magdi a Kossuth-díj átadójára − Fotó

Édesanyja kísérte el lányát az Országházba szombaton. Rúzsa Magdi 2026-ben átvehette a Kossuth-díjat.

„Ez már megszállottság” – Meghan és Harry szóvivője nekiment a róluk szóló könyv szerzőjének

Meghan Markle és Harry herceg szóvivője keményen bírálta Tom Bower legújabb könyvét, amelyben a szerző a pár házasságáról, pénzügyeiről és a királyi családdal való kapcsolatáról is ír.

Újabb megalázó csapás: Beatrix és Eugénia elveszíthetik londoni otthonukat

Bár Beatrix és Eugénia hivatalosan a királyi család tagjai, a yorki hercegnők a szüleik botránya miatt már eddig is rengeteget veszítettek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
