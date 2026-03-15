Harry herceg régi szerelme háromgyermekes édesanya lett: Chelsy Davy megmutatta kisbabáját

Az Egyesült Királyságban idén március 15-én ünnepelték az anyák napját. Chelsy Davy ezt a napot választotta arra, hogy megossza: megszületett harmadik gyermeke, egy kisfiú, aki a Finn nevet kapta, és a múlt héten érkezett a családba. „Ez az év számomra különösen fontos, mert megérkezett a kisfiunk, Finn, aki a múlt héten jött világra” – írta a képek mellé.

Forrás: Instagram

A fotósorozat egyik képén Chelsy Davy a karjában tartja újszülött gyermekét, mellette pedig két idősebb gyermeke, Leo és Cleo szeretettel figyelik az új családtagot. Bejegyzésében arról írt, milyen különleges érzés, hogy ismét újszülött van a családban. „Visszatérni ezekbe a kissé ködös, szülés utáni napokba arra emlékeztet, milyen rendkívüliek az anyák – és arra is, hogy milyen sokféleképpen próbáljuk mindannyian összehangolni a családot, a munkát és az életünk többi részét.”

Az üzenet végén az anyák napjáról is megemlékezett, minden édesanyát megszólított: „Az egyik csodálatos dolog a mai világban az, hogy sokunknak megvan a szabadsága ahhoz, hogy úgy alakítsa az életét, ahogyan számára helyesnek tűnik – legyen szó anyaságról, karrierről, kreativitásról vagy bármi másról. Ezen az anyák napján elfogadok minden kompromisszumot, és ünnepellek benneteket is, akik a saját utatokat járjátok.”

Chelsy Davy harmadik terhessége csak nemrég derült ki, amikor a brit sajtó február végén beszámolt róla.

Chelsy Davy és Harry herceg szakításuk után is barátok maradtak

Chelsy Davyt sokáig együtt emlegették Harry herceggel: a pár 2004 és 2011 között volt együtt. Kapcsolatuk meglehetősen viharos volt, többször szakítottak és kibékültek, mielőtt végleg külön utakon folytatták volna életüket. A szakítás ellenére Chelsy Davy jó viszonyban maradt a brit királyi család tagjaival. 2018-ban meghívást kapott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjére is, és részt is vett az ünnepségen.

