A 43 éves Vilmos herceg március 15-én tette közzé a szóban forgó felvételt az Instagram-oldalán. A fotó 1984-ben készült a gloucestershire-i Highgrove birtokon: a képen a kétéves Vilmos látható, amint kézen fogva sétál édesanyjával, Diana hercegnével egy virágos mezőn.

Diana hercegné és Vilmos herceg 1984-ben - Ezt a sosem látott fotót osztotta meg anyák napján Vilmos

Forrás: Instagram

Vilmos herceg minden nap gondol Diana hercegnére

A herceg rövid, személyes üzenetet is fűzött a képhez: „Ma és minden nap emlékezem édesanyámra, valamint gondolok mindazokra, akik ma szeretteikre emlékeznek. Boldog anyák napját kívánok” – írta a posztban.

Diana hercegné 1997-ben hunyt el szőrnyű autóbalesetben, Párizsban. Vilmos herceg ekkor mindössze 15 éves volt.

Károly király és Kamilla királyné is köszöntötte az édesanyákat

Anyák napja alkalmából a brit királyi család több tagja is megemlékezett az ünnepről. Károly király és Kamilla királyné szintén közös üzenetet osztott meg az Instagramon.

„Békés anyák napját kívánunk minden édesanyának, és azoknak is, akik ma különösen hiányolják az édesanyjukat” – írták. A bejegyzéshez két archív fotót mellékeltek: az egyiken II. Erzsébet királynő látható, a másikon pedig Kamilla királyné néhai édesanyjával, Rosalind Shanddal.

