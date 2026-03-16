Ebbe még Timothée Chalamet is belepirult: ultrakínos pillanat az Oscar 2026-ról

Az Academy Awards, vagyis az Oscar 2026 gálája idén nemcsak a díjakról szólt, hanem egy olyan kínos jelenetről is, amelyet a közösségi média már most nagyítóval elemez.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner alig várták, hogy véget érjen az Oscar 2026.

Mindenki ezt a pillanatot nézi az Oscar 2026-ról: Timothée Chalamet kínos családi találkozása felrobbantotta az internetet Az Oscar 2026 egyik legkínosabb pillanata Timothée Chalamet körül történt.

Egy furcsa családi találkozás és egy balettjelenet tette igazán emlékezetessé az estét.

Az internet már most találgatja, mi állhat a háttérben.

A mostani történet középpontjában természetesen a mindig reflektorfényben lévő Timothée Chalamet állt, aki az este során láthatóan többször is kellemetlen helyzetbe került: nemcsak nem kapott díjat, de az egész filmjét teljesen elkaszálták. És bár Hollywood egyik legtehetségesebb fiatal színésze híres arról, hogy a vörös szőnyegen és a kamerák előtt is magabiztos, ezúttal még ő sem tudta teljesen leplezni a zavarát.

A furcsa testvéri találkozás

Az est egyik legkülönösebb pillanata akkor történt, amikor a kamerák egy spontánnak tűnő találkozást kaptak el. Chalamet nővére, Pauline Chalamet – aki benne lesz az Ördög Pradát visel 2. részében – odalépett a színészhez, aki éppen beszélgetett párjával, Kylie Jenner.

A jelenet első másodpercei kissé zavarba ejtőek voltak: a felvételek alapján mintha Kylie egy pillanatra meg sem ismerte volna Pauline-t. A rövid habozás után azonban gyorsan összeszedte magát, és egy látványosan kedves, már-már színpadias üdvözléssel köszöntötte párja testvért.

A kamera persze mindent rögzített. A jelenet közben Timothée Chalamet füle látványosan elvörösödött – amit az internet népe azonnal kiszúrt. A közösségi médiában perceken belül elkezdődtek a találgatások: vajon csak egy félreértett pillanat volt, vagy valamilyen feszültség húzódhat a háttérben?

Egyelőre senki sem tudja a választ. De ha valamit megtanultunk az internet működéséről, az az, hogy a rajongók előbb-utóbb minden apró részletet kielemeznek.

A balettjelenet, amit nehéz volt kimagyarázni

Ha mindez nem lett volna elég, az este egy másik jelenete is kínosra sikerült. A „Bűnösök” című produkció egyik betétdalának előadásakor – ami amúgy elvitte a díjat is – a színpadra egy balett-táncos is felment, aki meglepően intenzív koreográfiával kezdett táncolni a kamera előtt. Azután, hogy pár hete Timmy botrányos kijelentéseket tett a balettról és az operáról, ez azért várható volt.