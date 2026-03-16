Ebbe még Timothée Chalamet is belepirult: ultrakínos pillanat az Oscar 2026-ról

Hajdu Viktória
2026.03.16.
A vörös szőnyeg, a reflektorok és a hollywoodi mosolyok mögött néha egészen furcsa titkok rejtőznek. Az Oscar 2026-os gáláján Timothée Chalamet egy családi pillanata keltette fel a rajongók figyelmét...

Az Academy Awards, vagyis az Oscar 2026 gálája idén nemcsak a díjakról szólt, hanem egy olyan kínos jelenetről is, amelyet a közösségi média már most nagyítóval elemez.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner alig várták, hogy véget érjen az Oscar 2026.
Timothée Chalamet  és Kylie Jenner alig várták, hogy véget érjen az Oscar 2026.
Mindenki ezt a pillanatot nézi az Oscar 2026-ról: Timothée Chalamet kínos családi találkozása felrobbantotta az internetet

  • Az Oscar 2026 egyik legkínosabb pillanata Timothée Chalamet körül történt.
  • Egy furcsa családi találkozás és egy balettjelenet tette igazán emlékezetessé az estét.
  • Az internet már most találgatja, mi állhat a háttérben.

A mostani történet középpontjában természetesen a mindig reflektorfényben lévő Timothée Chalamet állt, aki az este során láthatóan többször is kellemetlen helyzetbe került: nemcsak nem kapott díjat, de az egész filmjét teljesen elkaszálták. És bár Hollywood egyik legtehetségesebb fiatal színésze híres arról, hogy a vörös szőnyegen és a kamerák előtt is magabiztos, ezúttal még ő sem tudta teljesen leplezni a zavarát.

A furcsa testvéri találkozás

Az est egyik legkülönösebb pillanata akkor történt, amikor a kamerák egy spontánnak tűnő találkozást kaptak el. Chalamet nővére, Pauline Chalamet – aki benne lesz az Ördög Pradát visel 2. részében –  odalépett a színészhez, aki éppen beszélgetett párjával, Kylie Jenner.

A jelenet első másodpercei kissé zavarba ejtőek voltak: a felvételek alapján mintha Kylie egy pillanatra meg sem ismerte volna Pauline-t. A rövid habozás után azonban gyorsan összeszedte magát, és egy látványosan kedves, már-már színpadias üdvözléssel köszöntötte párja testvért.

A kamera persze mindent rögzített. A jelenet közben Timothée Chalamet füle látványosan elvörösödött – amit az internet népe azonnal kiszúrt. A közösségi médiában perceken belül elkezdődtek a találgatások: vajon csak egy félreértett pillanat volt, vagy valamilyen feszültség húzódhat a háttérben?

Egyelőre senki sem tudja a választ. De ha valamit megtanultunk az internet működéséről, az az, hogy a rajongók előbb-utóbb minden apró részletet kielemeznek.

@chickytalk1 Timothée Chalamet, his sister Pauline Chalamet, and Kylie Jenner share a sweet moment at the #Oscars. #AwardsSeason ♬ original sound - chickytalk1

A balettjelenet, amit nehéz volt kimagyarázni

Ha mindez nem lett volna elég, az este egy másik jelenete is kínosra sikerült. A „Bűnösök” című produkció egyik betétdalának előadásakor – ami amúgy elvitte a díjat is – a színpadra egy balett-táncos is felment, aki meglepően intenzív koreográfiával kezdett táncolni a kamera előtt. Azután, hogy pár hete Timmy botrányos kijelentéseket tett a balettról és az operáról, ez azért várható volt. 

A közvetítés ekkor ismét Chalamet-re és Jennerre váltott. A páros láthatóan próbált mosolyogni, ám az arcukról leolvasható volt, hogy kissé váratlanul érte őket a jelenet.

Chalamet ugyan már számtalan filmben bizonyította, milyen jó színész, de ezúttal még neki sem sikerült teljesen „eljátszania”, hogy minden teljesen rendben van. A pillanat rövid volt, de éppen elég ahhoz, hogy mémek és reakcióvideók tucatjai szülessenek róla. De nem ő az első aki, így elbukta az Oscar-díjat. Gondoljunk csak az örök vesztes Leonardo DiCaprióra. Neki is voltak anno furcsa kijelentései. 

@fashionhousetok Timothée Chalamet forced to confront ballet controversy at the Oscars. #timotheechalamet #oscars #ballet ♬ Like a Prayer (Choir Version From “Deadpool & Wolverine”) - I'll Take You There Choir

Ezek is érdekelhetnek:

Pedro Pascal felismerhetetlen: új külsővel sokkolt az Oscar-gálán – Fotó

A világhírű színész szinte felismerhetetlen! Pedro pascal teljesen új külsővel jelent meg a 2026-os Oscar-gála vörös szőnyegén. Mi is csak második pillantásra jöttünk rá, hogy fotókon a The Last of Us sztárját látjuk.

Ritka pillanat: Leonardo DiCaprio most először vitte el fiatal barátnőjét az Oscarra – Fotó

Ritka pillanatnak lehettünk tanúi a 2026-os Oscar-gálán: Leonardo DiCaprio fiatal barátnőjét, Vittoria Cerettit vitte magával a díjátadóra. A világsztár színész és a szupermodell először jelentek meg együtt ilyen rangos rendezvényen.

Autumn Durald Arkapaw történelmet írt a 2026-os Oscar-gálán – Különleges kéréssel fordult a közönséghez

Történelmi pillanatnak lehettek tanúi a nézők a 2026-os Oscar-gálán: Autumn Durald Arkapaw lett az első nő az Akadémia történetében, aki elnyerte a legjobb operatőrnek járó Oscar-díjat. A Bűnösök című film operatőre megható beszéddel vette át a díjat, és egy különleges kéréssel fordult a közönséghez.

 

