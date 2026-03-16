Ebbe még Timothée Chalamet is belepirult: ultrakínos pillanat az Oscar 2026-ról

Az Academy Awards, vagyis az Oscar 2026 gálája idén nemcsak a díjakról szólt, hanem egy olyan kínos jelenetről is, amelyet a közösségi média már most nagyítóval elemez.
Mindenki ezt a pillanatot nézi az Oscar 2026-ról: Timothée Chalamet kínos családi találkozása felrobbantotta az internetet
- Az Oscar 2026 egyik legkínosabb pillanata Timothée Chalamet körül történt.
- Egy furcsa családi találkozás és egy balettjelenet tette igazán emlékezetessé az estét.
- Az internet már most találgatja, mi állhat a háttérben.
A mostani történet középpontjában természetesen a mindig reflektorfényben lévő Timothée Chalamet állt, aki az este során láthatóan többször is kellemetlen helyzetbe került: nemcsak nem kapott díjat, de az egész filmjét teljesen elkaszálták. És bár Hollywood egyik legtehetségesebb fiatal színésze híres arról, hogy a vörös szőnyegen és a kamerák előtt is magabiztos, ezúttal még ő sem tudta teljesen leplezni a zavarát.
A furcsa testvéri találkozás
Az est egyik legkülönösebb pillanata akkor történt, amikor a kamerák egy spontánnak tűnő találkozást kaptak el. Chalamet nővére, Pauline Chalamet – aki benne lesz az Ördög Pradát visel 2. részében – odalépett a színészhez, aki éppen beszélgetett párjával, Kylie Jenner.
A jelenet első másodpercei kissé zavarba ejtőek voltak: a felvételek alapján mintha Kylie egy pillanatra meg sem ismerte volna Pauline-t. A rövid habozás után azonban gyorsan összeszedte magát, és egy látványosan kedves, már-már színpadias üdvözléssel köszöntötte párja testvért.
A kamera persze mindent rögzített. A jelenet közben Timothée Chalamet füle látványosan elvörösödött – amit az internet népe azonnal kiszúrt. A közösségi médiában perceken belül elkezdődtek a találgatások: vajon csak egy félreértett pillanat volt, vagy valamilyen feszültség húzódhat a háttérben?
Egyelőre senki sem tudja a választ. De ha valamit megtanultunk az internet működéséről, az az, hogy a rajongók előbb-utóbb minden apró részletet kielemeznek.
A balettjelenet, amit nehéz volt kimagyarázni
Ha mindez nem lett volna elég, az este egy másik jelenete is kínosra sikerült. A „Bűnösök” című produkció egyik betétdalának előadásakor – ami amúgy elvitte a díjat is – a színpadra egy balett-táncos is felment, aki meglepően intenzív koreográfiával kezdett táncolni a kamera előtt. Azután, hogy pár hete Timmy botrányos kijelentéseket tett a balettról és az operáról, ez azért várható volt.
A közvetítés ekkor ismét Chalamet-re és Jennerre váltott. A páros láthatóan próbált mosolyogni, ám az arcukról leolvasható volt, hogy kissé váratlanul érte őket a jelenet.
Chalamet ugyan már számtalan filmben bizonyította, milyen jó színész, de ezúttal még neki sem sikerült teljesen „eljátszania”, hogy minden teljesen rendben van. A pillanat rövid volt, de éppen elég ahhoz, hogy mémek és reakcióvideók tucatjai szülessenek róla. De nem ő az első aki, így elbukta az Oscar-díjat. Gondoljunk csak az örök vesztes Leonardo DiCaprióra. Neki is voltak anno furcsa kijelentései.
