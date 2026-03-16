Ismét nem csak a húszéveseké: tündököltek Hollywood nagyjai a 98. Oscar-gála alkalmából

Getty Images North America - John Shearer/98th Oscars
Nagy Kata
2026.03.16.
Hollywood legendái nemcsak a filmvásznon, hanem a vörös szőnyegen is történelmet írnak. A 2026-os Oscar-gálán több ikonikus színésznő is ragyogott és újra megmutatta, miért váltak generációk kedvenceivé.

A 2026-os Oscar-gála egyik leginspirálóbb üzenete az volt, hogy a karrier és a stílus is lehet hosszútávú történet. Hollywood ikonikus színésznői magabiztosan és elegánsan léptek a vörös szőnyegre, a közönség pedig imádta minden pillanatát.

Fran Drescher az Oscar-gála alatt is gyönyörű volt
Hollywood örök szépségei tündököltek az Oscar-gála alatt is. 
Forrás: Getty Images North America

Az idei Oscar-gála legjobb outfitjeit az 50 pluszosok villantották

  • Nem csak a fiatalabb generáció tette tiszteletét a 98. Oscar-díjkiosztó gálán. 
  • Az idősebb korosztály is csodás outfitekben mutatkozott. 
  • Többek között Demi Moore, Goldie Hawn és Nicole Kidman is csodálatosan festett. 

Képtelenek vagyunk abbahagyni a 2026-os Oscar-díjátadó minden pillanatának kielemzését, hiszen mindig találunk újabb és újabb aspektusokat, amikből elemezhetjük ezt a nagy ívű rendezvényt. Ha már megnézted a legszebb ruhákat, örültél a győzteseknek és sorra vetted azt, hogy kik maradtak inkább otthon, akkor legfőbb ideje, hogy elmerülj egy kicsit az 50 pluszos meghívottak világában is, akik szó szerint lesöpörték a színről a fiatalabb generációt. 

Nicole Kidman 

A még mindig gyönyörű színésznő díjátadóként jelent meg a rendezvényen ebben a rózsaszínű, tollas, peplumos Chanel estélyiben. A különleges ruhához visszafogott sminket és természetes hatású frizurát választott, az összhatás pedig mint mindig, tökéletes volt. 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Nicole Kidman attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Matei Horvath/FilmMagic)
Nicole mint mindig, most is nagyszerűen festett.
Forrás: FilmMagic

Demi Moore

Úgy tűnik, valami íratlan szabály volt az, hogy az 50 pluszos csajok tollat viseljenek, de mi ezt egyáltalán nem bánjuk: ez a káprázatos kivitelezésű sellőszabású estélyi az est egyik legszebb darabja volt. 

Demi Moore at the 98th Annual Oscars held at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images)
Ez a Gucci ruha minden képzeletet felülmúlt. 
Forrás: WWD

Sigourney Weaver

A 76 éves színésznő szettje egyszerre sugárzott eleganciát és magabiztosságot. Az eredmény egy olyan outfit lett, amely bebizonyította: a valódi stílus nem a trendek követéséről, hanem az egyéniségről szól.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Sigourney Weaver attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Arturo Holmes/Getty Images)
Sigourney Weaver ruhája meglepő volt, de működött. 
Forrás: Getty Images North America

Goldie Hawn

Goldie ránézésre is az a személyiség, aki ha belép valahová, a hangult automatikusan boldogabbá válik. Most sem hazudtolta meg magát az elegáns estélyijével és a széles mosolyával. 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Goldie Hawn attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by John Shearer/WireImage)
Goldie Hawn energikus és játékos stílusa a vörös szőnyegen is átjött.
Forrás: WireImage

Fran Drescher

A dadus című sorozat ikonikus főszereplője 68 évesen is irigylésre méltó formában van és ezt nem is fél hangsúlyozni! 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Fran Drescher attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)
Fran Drescher még mindig kirobbanó formában van. 
Forrás: Getty Images North America

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
