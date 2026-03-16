Ismét nem csak a húszéveseké: tündököltek Hollywood nagyjai a 98. Oscar-gála alkalmából

A 2026-os Oscar-gála egyik leginspirálóbb üzenete az volt, hogy a karrier és a stílus is lehet hosszútávú történet. Hollywood ikonikus színésznői magabiztosan és elegánsan léptek a vörös szőnyegre, a közönség pedig imádta minden pillanatát.

Az idei Oscar-gála legjobb outfitjeit az 50 pluszosok villantották Nem csak a fiatalabb generáció tette tiszteletét a 98. Oscar-díjkiosztó gálán.

Az idősebb korosztály is csodás outfitekben mutatkozott.

Többek között Demi Moore, Goldie Hawn és Nicole Kidman is csodálatosan festett.

Képtelenek vagyunk abbahagyni a 2026-os Oscar-díjátadó minden pillanatának kielemzését, hiszen mindig találunk újabb és újabb aspektusokat, amikből elemezhetjük ezt a nagy ívű rendezvényt. Ha már megnézted a legszebb ruhákat, örültél a győzteseknek és sorra vetted azt, hogy kik maradtak inkább otthon, akkor legfőbb ideje, hogy elmerülj egy kicsit az 50 pluszos meghívottak világában is, akik szó szerint lesöpörték a színről a fiatalabb generációt.

Nicole Kidman

A még mindig gyönyörű színésznő díjátadóként jelent meg a rendezvényen ebben a rózsaszínű, tollas, peplumos Chanel estélyiben. A különleges ruhához visszafogott sminket és természetes hatású frizurát választott, az összhatás pedig mint mindig, tökéletes volt.

Demi Moore

Úgy tűnik, valami íratlan szabály volt az, hogy az 50 pluszos csajok tollat viseljenek, de mi ezt egyáltalán nem bánjuk: ez a káprázatos kivitelezésű sellőszabású estélyi az est egyik legszebb darabja volt.

Sigourney Weaver

A 76 éves színésznő szettje egyszerre sugárzott eleganciát és magabiztosságot. Az eredmény egy olyan outfit lett, amely bebizonyította: a valódi stílus nem a trendek követéséről, hanem az egyéniségről szól.

Goldie Hawn

Goldie ránézésre is az a személyiség, aki ha belép valahová, a hangult automatikusan boldogabbá válik. Most sem hazudtolta meg magát az elegáns estélyijével és a széles mosolyával.

Fran Drescher

A dadus című sorozat ikonikus főszereplője 68 évesen is irigylésre méltó formában van és ezt nem is fél hangsúlyozni!