Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 16., hétfő Henrietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
"Köszönöm, Emily!" – Anna Wintour Az ördög Pradát visel-poénja mindent vitt a 2026-os Oscar-gálán

Anne Hathaway és Anna Wintour együtt lépett színpadra az Oscar 2026-os gáláján, hogy átadják a legjobb jelmeztervezés díját, miközben megidézték Az ördög Pradát visel világát.

Anne Hathaway és Anna Wintour közös megjelenése és párbeszéde pár óra alatt virális lett. A Vogue volt főszerkesztője és Az ördög Pradát visel színésznőjének közös szereplése az Oscar 2026-os gáláján tökéletes időzítés volt, ugyanis idén húsz éve mutatták be a filmet, és hamarosan érkezik a folytatás is. A szóbeszédet pedig mindenki ismeri, miszerint a mozi alapjául szolgál könyv írója Anna Wintourról formálta Miranda Priestly karakterét. 

Oscar 2026: Anna Wintour és Anne Hathaway együtt léptek színpadra.
Forrás: Getty Images/Penske Media
  • Anna Wintour és Anne Hathaway együtt léptek színpadra a 2026-os Oscar-gálán.
  • A páros humoros utalásokkal idézte meg Az ördög Pradát visel című filmet. 
  • A Miranda Priestlyt alakító Meryl Streep karakterét sokak szerint Anna Wintour ihlette.
  • A film folytatása május 1-jén kerül a mozikba.

Anna Wintour és Anne Hathaway ikonikus pillanata az Oscar 2026-os gáláján

A 98. Oscar-gálán a 76 éves Anna Wintour, a Vogue szerkesztőségi igazgatója és a 43 éves Anne Hathaway közösen adták át a legjobb jelmeztervezés, valamint a legjobb smink és frizura kategóriák díjait. A színpadon elhangzó párbeszéd gyorsan a közösségi médiában is visszhangot keltett, mert több ponton is finoman reflektált a divatvilág egyik legismertebb filmes feldolgozására. Mielőtt Hathaway bejelentette volna, hogy a legjobb jelmeztervezés díját a Kate Hawley kapja a Frankenstein című filmért az Oscar 2026-os gáláján, a színésznő a Vogue legendás vezetőjéhez fordult: „Anna, csak kíváncsi vagyok, mit gondolsz a mai ruhámról?” „A jelöltek pedig…” − reagált Wintour, mint aki nem vesz tudomást Hathawayről. Amikor a legjobb smink és frizura kategória jelöltjeit mutatták be – amelyet végül szintén a Frankenstein nyert –, Hathaway megkérdezte Wintourt, hogy szeretné-e felolvasni a jelölteket. A divatszerkesztő erre egy újabb, filmes utalással reagált: „Köszönöm, Emily” – mondta.

Anna nem erősítette meg soha, hogy magára ismert Mirandában 

Nyílt titok, hogy Az ördög Pradát visel című film alapjául szolgáló regény Miranda Priestlyét Lauren Weisberger főnökéről mintázta meg. Anna Wintour többször beszélt már arról, hogy valóban nem bánt kesztyűs kézzel az alkalmazottaival, ám úgy véli, az, hogy mindig is tudta, mit akar, tett őt azzá, aki. Wintour pár éve David Lettermannek adott interjút, ahol Meryl Streep Miranda Priestly Az ördög Pradát visel-beli karakteréről beszél. Bár azt nem erősítette meg soha (nem is volt rá szükség), hogy biztos benne, az ő személye lenne a regény és a film ihletője, ám saját magáról és vezetési módszeréről szívesen beszélt. „Igyekszem nagyon világos iránymutatást adni azoknak, akikkel együtt dolgozom, és néha sajnos nem azt válaszolják, amit hallani szeretnének. Sosem voltam kedves és simulékony, de nagyra értékelem a csodálatos munkát, a kreatív, tehetséges embereket” − nyilatkozta. és hozzátette, a film megmutatta, milyen kemény munka egy komoly divatmagazin elkészítése. 

Az ördög Pradát visel 2 május 1-jétől kerül a mozikba, ismét Anne Hathaway és Meryl Streep főszereplésével.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Timothée Chalamet-t kigúnyolták az Oscaron: így védte meg Kylie Jenner – Videó

Kellemetlen pillanatokat élt át Timothée Chalamet a 2026-os Oscar-gálán: a műsorvezető és még néhány díjazott a balettről tett korábbi megjegyzései miatt kezdtek viccelődni rajta. Egy testbeszéd-szakértő szerint barátnője, Kylie Jenner igyekezett tompítani a helyzetet.

Oscar 2026: kislányuk születése óta először jelent meg a vörös szőnyegen Chris Evans és Alba Baptista

A sztárpár először vett részt együtt az Oscar-gálán, így azonnal a figyelem középpontjába kerültek – főleg, hogy nemrég lettek szülők. Chris Evans és Alba Baptista kislánya néhány hónapja született meg.

Ritka pillanat: Leonardo DiCaprio most először vitte el fiatal barátnőjét az Oscarra – Fotó

Ritka pillanatnak lehettünk tanúi a 2026-os Oscar-gálán: Leonardo DiCaprio fiatal barátnőjét, Vittoria Cerettit vitte magával a díjátadóra. A világsztár színész és a szupermodell először jelentek meg együtt ilyen rangos rendezvényen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
