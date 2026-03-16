"Köszönöm, Emily!" – Anna Wintour Az ördög Pradát visel-poénja mindent vitt a 2026-os Oscar-gálán

Anne Hathaway és Anna Wintour közös megjelenése és párbeszéde pár óra alatt virális lett. A Vogue volt főszerkesztője és Az ördög Pradát visel színésznőjének közös szereplése az Oscar 2026-os gáláján tökéletes időzítés volt, ugyanis idén húsz éve mutatták be a filmet, és hamarosan érkezik a folytatás is. A szóbeszédet pedig mindenki ismeri, miszerint a mozi alapjául szolgál könyv írója Anna Wintourról formálta Miranda Priestly karakterét.

A 98. Oscar-gálán a 76 éves Anna Wintour, a Vogue szerkesztőségi igazgatója és a 43 éves Anne Hathaway közösen adták át a legjobb jelmeztervezés, valamint a legjobb smink és frizura kategóriák díjait. A színpadon elhangzó párbeszéd gyorsan a közösségi médiában is visszhangot keltett, mert több ponton is finoman reflektált a divatvilág egyik legismertebb filmes feldolgozására. Mielőtt Hathaway bejelentette volna, hogy a legjobb jelmeztervezés díját a Kate Hawley kapja a Frankenstein című filmért az Oscar 2026-os gáláján, a színésznő a Vogue legendás vezetőjéhez fordult: „Anna, csak kíváncsi vagyok, mit gondolsz a mai ruhámról?” „A jelöltek pedig…” − reagált Wintour, mint aki nem vesz tudomást Hathawayről. Amikor a legjobb smink és frizura kategória jelöltjeit mutatták be – amelyet végül szintén a Frankenstein nyert –, Hathaway megkérdezte Wintourt, hogy szeretné-e felolvasni a jelölteket. A divatszerkesztő erre egy újabb, filmes utalással reagált: „Köszönöm, Emily” – mondta.

Anna nem erősítette meg soha, hogy magára ismert Mirandában

Nyílt titok, hogy Az ördög Pradát visel című film alapjául szolgáló regény Miranda Priestlyét Lauren Weisberger főnökéről mintázta meg. Anna Wintour többször beszélt már arról, hogy valóban nem bánt kesztyűs kézzel az alkalmazottaival, ám úgy véli, az, hogy mindig is tudta, mit akar, tett őt azzá, aki. Wintour pár éve David Lettermannek adott interjút, ahol Meryl Streep Miranda Priestly Az ördög Pradát visel-beli karakteréről beszél. Bár azt nem erősítette meg soha (nem is volt rá szükség), hogy biztos benne, az ő személye lenne a regény és a film ihletője, ám saját magáról és vezetési módszeréről szívesen beszélt. „Igyekszem nagyon világos iránymutatást adni azoknak, akikkel együtt dolgozom, és néha sajnos nem azt válaszolják, amit hallani szeretnének. Sosem voltam kedves és simulékony, de nagyra értékelem a csodálatos munkát, a kreatív, tehetséges embereket” − nyilatkozta. és hozzátette, a film megmutatta, milyen kemény munka egy komoly divatmagazin elkészítése.

Az ördög Pradát visel 2 május 1-jétől kerül a mozikba, ismét Anne Hathaway és Meryl Streep főszereplésével.

