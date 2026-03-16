Pedro Pascal felismerhetetlen: új külsővel sokkolt az Oscar-gálán – Fotó

Világsztár pedro pascal Oscar 2026
Horváth Angéla
2026.03.16.
A világhírű színész szinte felismerhetetlen! Pedro pascal teljesen új külsővel jelent meg a 2026-os Oscar-gála vörös szőnyegén. Mi is csak második pillantásra jöttünk rá, hogy fotókon a The Last of Us sztárját látjuk.

Az 50 éves Pedro Pascal pályafutása során szinte mindig bajusszal vagy borostával jelent meg a nyilvánosság előtt. Éppen ezért sokakat meglepett, amikor március 15-én a los angelesi Dolby Theatre-ben simára borotvált arccal lépett a vörös szőnyegre.

Pedro Pascal a 2026-os Oscar-gálán
Pedro Pascal a 2026-os Oscar-gálán
Pedro Pascal nem a klasszikus szmokingot választotta az gálára, egy Chanel-összeállításban érkezett: fehér inget viselt magasderekú fekete nadrággal. Öltözetét a nagyméretű selyem- és tollbross tette különlegessé. Bár a Chanel hagyományosan nem tervez férfiruhákat, a divatház időnként kivételt tesz olyan ismert és stílusérzékeny férfiak esetében, mint Pascal.

Oscar 2026: Pedro Pascal bajusz nélkül nem mindenkinek tetszik

A színész a gálán díjátadóként kapott szerepet: ő adta át a legjobb látványtervezés díját a Frankenstein alkotóinak, valamint a legjobb vizuális effektusokért járó Oscart az Avatar 3 stábjának.

A rajongók véleménye erősen megoszlott Pedro Pascal borotvált arcáról. Valaki az X-en így reagált: „Valaki ragassza vissza Pedro pascal borostáját - gyorsan!" Egy másik kommentelő így könyörgött: „Hé, tedd vissza azt a bajuszt!” Volt, aki még ennél is erősebben fogalmazott, és egyenesen ijesztőnek nevezte az új külsőt.

Pedro Pascal maga sem rajong borotvált arcáért

A színész korábban már beszélt arról, hogy nem igazán szereti, ha nincs borostája. Elárulta, hogy csak nagyon ritkán borotválja simára az arcát.

„Elég frucsán nő a szakállam, de ha teljesen leborotválnám… nagyon furcsán néznék ki. Nem igazán szeretem a borotvált arcomat” – mondta, majd hozzátette, utoljára 2020-ban borotválkozott meg teljesen.

Nem kizárt, hogy Pedro Pascal egy új szerep kedvéért vált meg a bajuszától, jelenleg két filmen is dolgozik. Az egyik a De Noche című produkció lehet, amelyet Todd Haynes rendez, de hamarosan a Marvel-univerzumban is láthatják a rajongók: az Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című film december 18-án kerül a mozikba.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu