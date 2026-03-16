Ritka pillanat: Leonardo DiCaprio most először vitte el fiatal barátnőjét az Oscarra – Fotó

Az 51 éves Leonardo DiCaprio és 27 éves olasz szupermodell barátnője azt nem vállalta be, hogy a vörös szőnyegen is együtt vonulnak, a ceremónia alatt azonban egymás mellett ültek.

Vittoria Ceretti és Leonardo DiCaprio a 2026-os Oscar-gálán

Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti március 15-én, vasárnap a 2026-os Oscar-gálán debütáltak párként.

Az Egyik csata a másik után című film sztárja és modell barátnője ugyan nem sétáltak végig együtt a vörös szőnyegen, a gálán azért egymás mellé ültek.

Leonardo DiCaprio klasszikus fekete szmokingban jelent meg, amihez fekete csokornyakkendőt viselt. Feltűnést azzal keltett, hogy bajuszt növesztett, és magával vitte fiatal barátnőjét, Vittoria Cerettit. A modell bordó estélyit viselt. A pár számára ez különleges alkalom volt ez: kapcsolatuk kezdete óta most először jelentek meg együtt az Oscar-gálán. A színész és a modell 2023 augusztusa óta alkotnak egy párt.

Leonardo DiCaprio egyébként igyekszik távol tartani magánéletét a reflektorfénytől. Korábban a nagy díjátadó eseményekre rendszerint édesanyja, Irmelin Indenbirket kísérte el. A 82 éves asszony ott volt a 2026-os Golden Globe-gálán és a BAFTA-díjátadón is.

DiCaprio filmeje, az Egyik csata a mási után összesen 13 jelölést kapott az idei Oscar-szezonban, és több kategóriában is sikert aratott: elnyerte a legjobb adaptált forgatókönyv díját Paul Thomas Anderson munkájáért, a legjobb férfi mellékszereplő díját Sean Penn kapta, valamint a legjobb casting kategóriában is győzött.

