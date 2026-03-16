Ritka pillanat: Leonardo DiCaprio most először vitte el fiatal barátnőjét az Oscarra – Fotó

Oscar 2026 Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio
Horváth Angéla
2026.03.16.
Ritka pillanatnak lehettünk tanúi a 2026-os Oscar-gálán: Leonardo DiCaprio fiatal barátnőjét, Vittoria Cerettit vitte magával a díjátadóra. A világsztár színész és a szupermodell először jelentek meg együtt ilyen rangos rendezvényen.

Az 51 éves Leonardo DiCaprio és 27 éves olasz szupermodell barátnője azt nem vállalta be, hogy a vörös szőnyegen is együtt vonulnak, a ceremónia alatt azonban egymás mellett ültek. 

Vittoria Ceretti és Leonardo DiCaprio a 2026-os Oscar-gálán - Egyelőre ez az egy hivatalos fotó elérhető róluk, a szupermodell egy ismerősét köszönti
Forrás: Getty Images
  • Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti március 15-én, vasárnap a 2026-os Oscar-gálán debütáltak párként.
  • Az Egyik csata a másik után című film sztárja és modell barátnője ugyan nem sétáltak végig együtt a vörös szőnyegen, a gálán azért egymás mellé ültek.
  • Leonardo DiCapriót az Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért jelölték Oscarra a legjobb színész kategóriában.

Oscar 2026: Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti először együtt a díjátadón

Leonardo DiCaprio klasszikus fekete szmokingban jelent meg, amihez fekete csokornyakkendőt viselt. Feltűnést azzal keltett, hogy bajuszt növesztett, és magával vitte fiatal barátnőjét, Vittoria Cerettit. A modell bordó estélyit viselt. A pár számára ez különleges alkalom volt ez: kapcsolatuk kezdete óta most először jelentek meg együtt az Oscar-gálán. A színész és a modell 2023 augusztusa óta alkotnak egy párt.

Leonardo DiCaprio egyébként igyekszik távol tartani magánéletét a reflektorfénytől. Korábban a nagy díjátadó eseményekre rendszerint édesanyja, Irmelin Indenbirket kísérte el. A 82 éves asszony ott volt a 2026-os Golden Globe-gálán és a BAFTA-díjátadón is.

DiCaprio filmeje, az Egyik csata a mási után összesen 13 jelölést kapott az idei Oscar-szezonban, és több kategóriában is sikert aratott: elnyerte a legjobb adaptált forgatókönyv díját Paul Thomas Anderson munkájáért, a legjobb férfi mellékszereplő díját Sean Penn kapta, valamint a legjobb casting kategóriában is győzött.

Olvass még többet a 2026-os Oscar-gáláról:

Autumn Durald Arkapaw történelmet írt a 2026-os Oscar-gálán – Különleges kéréssel fordult a közönséghez

Történelmi pillanatnak lehettek tanúi a nézők a 2026-os Oscar-gálán: Autumn Durald Arkapaw lett az első nő az Akadémia történetében, aki elnyerte a legjobb operatőrnek járó Oscar-díjat. A Bűnösök című film operatőre megható beszéddel vette át a díjat, és egy különleges kéréssel fordult a közönséghez.

Jessie Buckley könnyek között vette át az Oscar-díját: férjétől még 20.000 gyereket kért

Az idei Oscar-gála egyik legszemélyesebb és legérzelmesebb pillanatát Jessie Buckley-nak köszönhetjük. A 36 éves ír színésznő a Hamnet című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat, köszönőbeszédében pedig férjéhez, Freddie-hez intézett különösen megható szavakat.

Oscar 2026: Barbra Streisand tíz év után lépett a gála színpadára, és rögtön mindenkit megríkatott

Barbra Streisand több mint egy évtized után lépett ismét színpadra a 98. Oscar-gálán. Különleges módon emlékezzen meg régi partneréről, Robert Redfordról – szem nem maradt szárazon.

Ismét nem csak a húszéveseké: tündököltek Hollywood nagyjai a 98. Oscar-gála alkalmából

A 2026-os Oscar-gálán több ikonikus színésznő is ragyogott és újra megmutatta, miért váltak generációk kedvenceivé.

Itt vannak a 2026-os Oscar-gála nyertesei: tarolt Leonardo DiCaprio filmje, ő azonban megint üres kézzel távozott

A filmvilág legnagyobb ünnepét idén is hatalmas érdeklődés övezte: március 15-én rendezték meg a 98. Oscar-gálát Los Angelesben, a Dolby Theatre-ben. Az est házigazdája Conan O’Brien volt, a díjátadót pedig élőben közvetítette az ABC és a Hulu.

Ezek a hírességek nem jelentek meg a 2026-os Oscar-díjátadón − Nyomós okuk volt rá

Egyesek nem látták értelmét, míg ások mindig tüskék a Filmakadémia szemében.

Hódított a fekete, de volt, aki mert kockáztatni: az Oscar-gála legjobban öltözött férfi sztárjai

Az idei Oscar-gálán a férfiak is legalább annyira kitettek magukért, mint a nők és bár a legtöbben biztosra mentek, így sem akad okunk panaszra a képeik láttán.

Nem volt 5 óra Hollywoodban: kifelejtették a megemlékezésből Eric Dane-t az Oscar-gálán

Bár a díjátadók világa a csillogásról és az örömről szól, néha az ünneplést fájdalmas hiány árnyékolja be. A 2026-os Oscar-gála In Memorian blokkja után sok néző értetlenül állt a képernyő előtt: a rajongók ugyanis hiányolták a közelmúltban elhunyt Eric Dane nevét a megemlékezésből.

Tündöklő színek és visszafogott ragyogás: végre tényleg az elegancia győzött a 2026-os Oscar-gálán

Bár mindenki elsősorban a díjazottakra kiváncsi, azért nem mehetünk el szó nélkül a 2026-os Oscar-gála legjobban sikerült outfitjei mellett sem!

 


 

 

