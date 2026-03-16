Autumn Durald Arkapaw történelmet írt a 2026-os Oscar-gálán – Különleges kéréssel fordult a közönséghez

A 98. Oscar-gálát március 15-én rendezték Los Angelesben, a Dolby Theatre-ben. Amikor Autumn Durald Arkapaw átvette a legjobb operatőri munkáért járó díjat a Bűnösök című filmért, rögtön a közönséghez fordult. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és nagyon szeretném, ha a teremben lévő összes nő felállna” – mondta a beszédében.

Autumn Durald Arkapaw történelmet írt a 2026-os Oscar-gálán

Forrás: Getty Images

Autumn Durald Arkapaw az Oscar-gálán köszönetet mondott minden nőnek

Autumn Durald Arkapaw szerint ez a pillanat nemcsak az övé.

„Úgy érzem, nélkületek nem jutottam volna el idáig” – tette hozzá, majd hangsúlyozta, hogy a díjátadót megelőző időszakban rengeteg támogatást és szeretetet kapott a szakmában dolgozó nőktől. „Ezt tényleg komolyan gondolom. Az egész kampány alatt annyi szeretetet kaptam nőtársaimtól, annyi emberrel találkoztam, úgy érzem, az ilyen pillanatok miattatok is történnek. Szeretnék ezért köszönetet mondani nektek.”

Arkapaw sikeres azért számít mérföldkőnek, mert a legjobb operatőri kategória közel százéves történetében eddig egyetlen nő sem nyert. Korábban mindössze három nő jutott el a jelölésig: Rachel Morrison 2018-ban a Mudbound című filmmel, Ari Wegner 2021-ben A kutya karmai közt című filmmel, valamint Mandy Walker 2022-ben az Elvis című alkotással.

Arkapaw és a Bűnösök ebben a kategóriában olyan filmekkel versenyzett, mint a Frankenstein, a Marty Supreme, az Egyik csata a másik után és Az álmok vágányán.

A Bűnösök egyébként az este egyik legnagyobb nyertese lett. A produkció rekordot jelentő 16 Oscar-jelölést kapott, és több díjat is hazavitt. Az operatőri Oscar mellett elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyv díját, a legjobb eredeti filmzene díját, valamint a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat, amelyet Michael B. Jordan kapott.

