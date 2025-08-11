Ezek a sorozatok indították el Pedro Pascalt a világhír felé – Mellékszerepek alapozták meg karrierjét

Nincs ember, aki ne tudná, hogy ki az a Pedro Pascal. Legújabb filmje, A Fantasztikus 4-es: Első lépések most fut a mozikban. Arca olyan karakterekkel fonódott össze, mint Oberyn Martell (Trónok Harca), Joel Miller (The Last of Us) és Din Djarin (A Mandalóri). Karrierje kezdetén is feltűnt egy-egy ma is ismert sorozatban, amelyek már a popkultúra részét képezik. Mutatjuk mely alkotások járultak hozzá, hogy Pedro Pascal a világ egyik legismertebb színésze legyen!
A sorozat 4. évadának első epizódjában (The Freshman, 1999) tűnt fel Pedro, ahol egy Eddie nevű egyetemistát játszott. Egyik este a kampusz egy veszélyesebb részén fut össze Buffyval, akivel egyből elkezd beszélgetni. Ugyan mindössze egy részben szerepelt, de a karaktere sorsa szívszorító lehetett a nézők számára.
Pascal meleg szívvel gondol vissza a Buffy sorozaton töltött rövid idejére. Akkoriban anyagilag nehéz helyzetben volt, csupán 7 dollár volt a számláján. Ebből a fizetésből sikerült egy ideig talpon maradnia. A sorozat főszereplőjéről, Sarah Michelle Gellarról is pozitívan nyilatkozott, hiszen a színésznő több jó tanáccsal is ellátta és még fagyit is hozott neki a forgatás szüneteiben.
Pedro egyik jelenete a Buffy, a vámpírok rémében:
Ugyanabban az évben, amikor a Buffyban is szerepelt, újabb mellékszerepet kapott a 9 évadot megélt Angyali érintés című sorozatban. A széria 6. szezonjában bukkant fel, ahol Ricky Hauk karakterét alakíthatta. Ricky egy fiatal benzinkutas srác, aki éppen élete egy nehéz időszakán ment keresztül. Ekkor találkozik az angyali segítséggel, amely átsegíti őt nehézségein.
Önmagát kereső színész volt még ebben az időszakban és ez a lehetőség előrelendítette, hogy minél több területen próbálhassa ki magát.
Pedro Pascal 6 epizód erejéig játszhatta Nathan Landry ügyészt a díjnyertes jogi dráma 1. és 2. évadában. Egy olyan profi, intelligens jogi szakember bőrébe bújhatott, aki a főszereplővel, Alicia Florrickkal bonyolódott bele egy érzékeny ügyletbe. Az elején még úgy tűnik közös érdekeket képviselnek, de ez később megváltozik.
Ez a szerep már fontosabb volt karrierje szempontjából, mivel itt már nemcsak a háttérben meghúzódó karakter volt, hanem bizonyíthatott profizmusáról és színészi elhivatottságáról.
2014-ben tűnt fel Pedro Pascal a híres sorozatban. 6 részben játszhatta Marcus Pike FBI-ügynök szerepét. A karizmatikus, titokzatos, de egyben jól képzett és profi karakter közelebbi viszonyba kerül a széria egyik fontos szereplőjével.
Ez a karakter hasonlított már olyan későbbi szerepeire, mint Joel a The Last of Us-ból vagy Javier a Narcosból. Itt már kialakult benne ez, hogy merre is szeretne indulni karrierjében.
A Graceland című sorozat már nagyobb áttörést hozott a színésznek: itt már visszatérő szereplőként tűnhetett fel a sorozat 1. és 2. évadában. Olyan karaktert alakított, akihez hasonló bőrébe már bújt korábban: Juan Badillo szintén FBI-ügynök. A sorozat egy különleges ügynök életét kíséri végig.
Ez a szerep hozta meg Pedro Pascalnak a hírnevet. Ezen a ponton már bizonyított és kitártultak előtte Hollywood ajtajai.
A legtöbb A-listás színész karrierje nem egyik napról a másikra indult be. Kemény munka, rengeteg casting és visszautasítás juttatták el őket a sikerhez. Az imént felsorolt szerepek azok, amelyek megalapozták Pedro Pascal karrierjét ahhoz, hogy ma már bárki, aki meghallja a nevét, izgatottan várja legújabb munkáját.
