Ezek a sorozatok indították el Pedro Pascalt a világhír felé – Mellékszerepek alapozták meg karrierjét

Pedro Pascal sem a csúcson kezdte
PA Images - Ian West - PA Images
hírnév pedro pascal mellékszereplő sorozat
Gyüre Bernadett
2025.08.11.
Egy színész, akinek neve mára teljesen összeolvadt Hollywooddal. Kevesen tudják, hogy Pedro Pascal népszerű sorozatokban is feltűnt karrierje kezdetén. Legtöbbször csak egy-egy epizód erejéig, mégis ezek alapozták meg színészi pályáját.

Nincs ember, aki ne tudná, hogy ki az a Pedro Pascal. Legújabb filmje,  A Fantasztikus 4-es: Első lépések most fut a mozikban. Arca olyan karakterekkel fonódott össze, mint Oberyn Martell (Trónok Harca), Joel Miller (The Last of Us) és Din Djarin (A Mandalóri). Karrierje kezdetén is feltűnt egy-egy ma is ismert sorozatban, amelyek már a popkultúra részét képezik. Mutatjuk mely alkotások járultak hozzá, hogy Pedro Pascal a világ egyik legismertebb színésze legyen!

Forrás: WireImage

Mely sorozatokban tűnt fel Pedro Pascal?

Buffy, a vámpírok réme (1997-2003)

A sorozat 4. évadának első epizódjában (The Freshman, 1999) tűnt fel Pedro, ahol egy Eddie nevű egyetemistát játszott. Egyik este a kampusz egy veszélyesebb részén fut össze Buffyval, akivel egyből elkezd beszélgetni. Ugyan mindössze egy részben szerepelt, de a karaktere sorsa szívszorító lehetett a nézők számára.

Pascal meleg szívvel gondol vissza a Buffy sorozaton töltött rövid idejére. Akkoriban anyagilag nehéz helyzetben volt, csupán 7 dollár volt a számláján. Ebből a fizetésből sikerült egy ideig talpon maradnia. A sorozat főszereplőjéről, Sarah Michelle Gellarról is pozitívan nyilatkozott, hiszen a színésznő több jó tanáccsal is ellátta és még fagyit is hozott neki a forgatás szüneteiben.

Pedro Pascal a Buffyban
Pedro Pascal, mint Eddie
Forrás: Profimedia

Pedro egyik jelenete a Buffy, a vámpírok rémében:

Angyali érintés (1994-2003)

Ugyanabban az évben, amikor a Buffyban is szerepelt, újabb mellékszerepet kapott a 9 évadot megélt Angyali érintés című sorozatban. A széria 6. szezonjában bukkant fel, ahol Ricky Hauk karakterét alakíthatta. Ricky egy fiatal benzinkutas srác, aki éppen élete egy nehéz időszakán ment keresztül. Ekkor találkozik az angyali segítséggel, amely átsegíti őt nehézségein. 

Önmagát kereső színész volt még ebben az időszakban és ez a lehetőség előrelendítette, hogy minél több területen próbálhassa ki magát.

Pedro Pascal, mint Ricky Hauk
Forrás: Archív

A férjem védelmében (2009-2016)

Pedro Pascal 6 epizód erejéig játszhatta Nathan Landry ügyészt a díjnyertes jogi dráma 1. és 2. évadában. Egy olyan profi, intelligens jogi szakember bőrébe bújhatott, aki a főszereplővel, Alicia Florrickkal bonyolódott bele egy érzékeny ügyletbe. Az elején még úgy tűnik közös érdekeket képviselnek, de ez később megváltozik.

Ez a szerep már fontosabb volt karrierje szempontjából, mivel itt már nemcsak a háttérben meghúzódó karakter volt, hanem bizonyíthatott profizmusáról és színészi elhivatottságáról.

Pedro Pascal, mint Nathan Landry
Forrás: Archív

A mentalista (2008-2015)

2014-ben tűnt fel Pedro Pascal a híres sorozatban. 6 részben játszhatta Marcus Pike FBI-ügynök szerepét. A karizmatikus, titokzatos, de egyben jól képzett és profi karakter közelebbi viszonyba kerül a széria egyik fontos szereplőjével.

Ez a karakter hasonlított már olyan későbbi szerepeire, mint Joel a The Last of Us-ból vagy Javier a Narcosból. Itt már kialakult benne ez, hogy merre is szeretne indulni karrierjében.

LOS ANGELES - FEBRUARY 27: "Brown Eyed Girls" A chance encounter with a suspicious-looking individual leads Jane and Lisbon to uncover a vast human smuggling ring. Meanwhile, Lisbon remains tempted by Pike's offer to move to D.C. with him, on THE MENTALIST, Sunday, April 27 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. PIctured: Robin Tunney as Teresa Lisbon, Pedro Pascal as Marcus Pike. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)
Pedro Pascal, mint Marcus Pike
Forrás: CBS

Graceland (2013-2015)

A Graceland című sorozat már nagyobb áttörést hozott a színésznek: itt már visszatérő szereplőként tűnhetett fel a sorozat 1. és 2. évadában. Olyan karaktert alakított, akihez hasonló bőrébe már bújt korábban: Juan Badillo szintén FBI-ügynök. A sorozat egy különleges ügynök életét kíséri végig. 

Ez a szerep hozta meg Pedro Pascalnak a hírnevet. Ezen a ponton már bizonyított és kitártultak előtte Hollywood ajtajai.

Pedro Pascal, mint Juan Badillo
Forrás: Archív

A legtöbb A-listás színész karrierje nem egyik napról a másikra indult be. Kemény munka, rengeteg casting és visszautasítás juttatták el őket a sikerhez. Az imént felsorolt szerepek azok, amelyek megalapozták Pedro Pascal karrierjét ahhoz, hogy ma már bárki, aki meghallja a nevét, izgatottan várja legújabb munkáját. 

 

