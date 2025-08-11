Ezek a sorozatok indították el Pedro Pascalt a világhír felé – Mellékszerepek alapozták meg karrierjét

Nincs ember, aki ne tudná, hogy ki az a Pedro Pascal. Legújabb filmje, A Fantasztikus 4-es: Első lépések most fut a mozikban. Arca olyan karakterekkel fonódott össze, mint Oberyn Martell (Trónok Harca), Joel Miller (The Last of Us) és Din Djarin (A Mandalóri). Karrierje kezdetén is feltűnt egy-egy ma is ismert sorozatban, amelyek már a popkultúra részét képezik. Mutatjuk mely alkotások járultak hozzá, hogy Pedro Pascal a világ egyik legismertebb színésze legyen!

Pedro Pascal sem a csúcson kezdte

Mely sorozatokban tűnt fel Pedro Pascal?

Buffy, a vámpírok réme (1997-2003)

A sorozat 4. évadának első epizódjában (The Freshman, 1999) tűnt fel Pedro, ahol egy Eddie nevű egyetemistát játszott. Egyik este a kampusz egy veszélyesebb részén fut össze Buffyval, akivel egyből elkezd beszélgetni. Ugyan mindössze egy részben szerepelt, de a karaktere sorsa szívszorító lehetett a nézők számára.

Pascal meleg szívvel gondol vissza a Buffy sorozaton töltött rövid idejére. Akkoriban anyagilag nehéz helyzetben volt, csupán 7 dollár volt a számláján. Ebből a fizetésből sikerült egy ideig talpon maradnia. A sorozat főszereplőjéről, Sarah Michelle Gellarról is pozitívan nyilatkozott, hiszen a színésznő több jó tanáccsal is ellátta és még fagyit is hozott neki a forgatás szüneteiben.

Pedro egyik jelenete a Buffy, a vámpírok rémében:

Angyali érintés (1994-2003)

Ugyanabban az évben, amikor a Buffyban is szerepelt, újabb mellékszerepet kapott a 9 évadot megélt Angyali érintés című sorozatban. A széria 6. szezonjában bukkant fel, ahol Ricky Hauk karakterét alakíthatta. Ricky egy fiatal benzinkutas srác, aki éppen élete egy nehéz időszakán ment keresztül. Ekkor találkozik az angyali segítséggel, amely átsegíti őt nehézségein.

Önmagát kereső színész volt még ebben az időszakban és ez a lehetőség előrelendítette, hogy minél több területen próbálhassa ki magát.

A férjem védelmében (2009-2016)

Pedro Pascal 6 epizód erejéig játszhatta Nathan Landry ügyészt a díjnyertes jogi dráma 1. és 2. évadában. Egy olyan profi, intelligens jogi szakember bőrébe bújhatott, aki a főszereplővel, Alicia Florrickkal bonyolódott bele egy érzékeny ügyletbe. Az elején még úgy tűnik közös érdekeket képviselnek, de ez később megváltozik.