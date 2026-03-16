Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 16., hétfő Henrietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
Világsztár

Bill Pullman megmutatta ritkán látott feleségét: 40 éve vette el a gyönyörű Tamarát – Fotó

Világsztár Oscar 2026 Bill Pullman
Horváth Angéla
2026.03.16.
Meglepte a rajongóit Bill Pullman. A színész ritkán látott feleségét, Tamara Hurwitz-ot vitte magával a 2026-os Oscar-gálára. A pár több mint 30 éve mondta ki a boldogító igent.

A 72 éves Bill Pullmant és feleségét ritkán látni együtt a vörös szőnyegen, ezért kapott most különösen nagy figyelmet a megjelenésük. Pullman a 2026-os Oscar-gálán díjátadóként volt jelen. 

Tamara Hurwitz and Bill Pullman a 2026-os Oscar-gálán
Tamara Hurwitz and Bill Pullman a 2026-os Oscar-gálán
Forrás: Getty Images
  • Bill Pullman és Tamara Hurwitz még az egyetemen ismerkedtek meg, és 1987-ben kötöttek házasságot. 
  • Pullman és feleségét legutóbb 2019 áprilisában jelent megnyilvános eseményen. 

Oscar 2026: Bill Pullmant és Tamara Hurwitz-ot ritkán látni együtt

Jövőre 40 éves házassági évfordulóját ünnepli Bill Pullman és Tamara Hurwitz. Kapcsolatuk egészen az egyetemi éveikig nyúlik vissza. A Massachusettsi Egyetem amhersti campusán találkoztak, ahol Pullman képzőművészeti mesterdiplomát szerzett, Hurwitz pedig táncot tanult. A pár 1987-ben kötött házasságot, azóta is kitartanak egymás mellett.

Tamara Hurwitz egy 2017-es interjúban így idézte fel az első találkozásukat: „Billel egy Ed Golden által rendezett darabban, a Molière Impromptu-ban találkoztunk. A rendező férjnek és feleségnek osztott be bennünket a darabban, ezért később meghívtuk őt az esküvőnkre is.”

Bill Pullman és Tamara Hurwitz három gyermeket neveltek fel: a lányukat, Maesát, valamint két fiukat, Jacket és Lewist. Utóbbi színészként dolgozik, többek között a Top Gun: Maverick című filmben szerepelt.

Bill Pullman korábban arról is beszélt, mi segítette őket abban, hogy kapcsolatuk ilyen hosszú ideig tartson. „Szerintem a titok az, hogy sok mindent együtt csinálunk a természetben. Együtt ásunk, ültetünk, sok időt töltünk a szabadban. Sok időt töltünk a tanyán, és ezek a közös tevékenységek segítenek abban, hogy összhangban maradjunk.”

Olvass még többet a 2026-os Oscar-gáláról!

Ritka pillanat: Leonardo DiCaprio most először vitte el fiatal barátnőjét az Oscarra – Fotó

Ritka pillanatnak lehettünk tanúi a 2026-os Oscar-gálán: Leonardo DiCaprio fiatal barátnőjét, Vittoria Cerettit vitte magával a díjátadóra. A világsztár színész és a szupermodell először jelentek meg együtt ilyen rangos rendezvényen.

Autumn Durald Arkapaw történelmet írt a 2026-os Oscar-gálán – Különleges kéréssel fordult a közönséghez

Történelmi pillanatnak lehettek tanúi a nézők a 2026-os Oscar-gálán: Autumn Durald Arkapaw lett az első nő az Akadémia történetében, aki elnyerte a legjobb operatőrnek járó Oscar-díjat. A Bűnösök című film operatőre megható beszéddel vette át a díjat, és egy különleges kéréssel fordult a közönséghez.

Jessie Buckley könnyek között vette át az Oscar-díját: férjétől még 20.000 gyereket kért

Az idei Oscar-gála egyik legszemélyesebb és legérzelmesebb pillanatát Jessie Buckley-nak köszönhetjük. A 36 éves ír színésznő a Hamnet című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat, köszönőbeszédében pedig férjéhez, Freddie-hez intézett különösen megható szavakat.

Oscar 2026: Barbra Streisand tíz év után lépett a gála színpadára, és rögtön mindenkit megríkatott

Barbra Streisand több mint egy évtized után lépett ismét színpadra a 98. Oscar-gálán. Különleges módon emlékezzen meg régi partneréről, Robert Redfordról – szem nem maradt szárazon.

Ismét nem csak a húszéveseké: tündököltek Hollywood nagyjai a 98. Oscar-gála alkalmából

A 2026-os Oscar-gálán több ikonikus színésznő is ragyogott és újra megmutatta, miért váltak generációk kedvenceivé.

Itt vannak a 2026-os Oscar-gála nyertesei: tarolt Leonardo DiCaprio filmje, ő azonban megint üres kézzel távozott

A filmvilág legnagyobb ünnepét idén is hatalmas érdeklődés övezte: március 15-én rendezték meg a 98. Oscar-gálát Los Angelesben, a Dolby Theatre-ben. Az est házigazdája Conan O’Brien volt, a díjátadót pedig élőben közvetítette az ABC és a Hulu.

A 2026‑os Oscar‑gála felért egy komplett gyémántkiállítással

A vörös szőnyeg titokzatos főszereplői a briliánsok is − idén sem volt hiány a beszédtémát adó ékszerekből.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu