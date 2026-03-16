Bill Pullman megmutatta ritkán látott feleségét: 40 éve vette el a gyönyörű Tamarát – Fotó

A 72 éves Bill Pullmant és feleségét ritkán látni együtt a vörös szőnyegen, ezért kapott most különösen nagy figyelmet a megjelenésük. Pullman a 2026-os Oscar-gálán díjátadóként volt jelen.

Tamara Hurwitz and Bill Pullman a 2026-os Oscar-gálán

Forrás: Getty Images

Bill Pullman és Tamara Hurwitz még az egyetemen ismerkedtek meg, és 1987-ben kötöttek házasságot.

Pullman és feleségét legutóbb 2019 áprilisában jelent megnyilvános eseményen.

Jövőre 40 éves házassági évfordulóját ünnepli Bill Pullman és Tamara Hurwitz. Kapcsolatuk egészen az egyetemi éveikig nyúlik vissza. A Massachusettsi Egyetem amhersti campusán találkoztak, ahol Pullman képzőművészeti mesterdiplomát szerzett, Hurwitz pedig táncot tanult. A pár 1987-ben kötött házasságot, azóta is kitartanak egymás mellett.

Tamara Hurwitz egy 2017-es interjúban így idézte fel az első találkozásukat: „Billel egy Ed Golden által rendezett darabban, a Molière Impromptu-ban találkoztunk. A rendező férjnek és feleségnek osztott be bennünket a darabban, ezért később meghívtuk őt az esküvőnkre is.”

Bill Pullman és Tamara Hurwitz három gyermeket neveltek fel: a lányukat, Maesát, valamint két fiukat, Jacket és Lewist. Utóbbi színészként dolgozik, többek között a Top Gun: Maverick című filmben szerepelt.

Bill Pullman korábban arról is beszélt, mi segítette őket abban, hogy kapcsolatuk ilyen hosszú ideig tartson. „Szerintem a titok az, hogy sok mindent együtt csinálunk a természetben. Együtt ásunk, ültetünk, sok időt töltünk a szabadban. Sok időt töltünk a tanyán, és ezek a közös tevékenységek segítenek abban, hogy összhangban maradjunk.”

