Sokkoló videó látott napvilágot A kör elhunyt sztárjáról: nyomornegyedben töltötte utolsó hónapjait

A kör színésznője június 16-án, 35 éves korában hunyt el, miután agyhártyagyulladást és súlyos szepszist diagnosztizáltak nála. Hiába szállították kórházba, már késő volt. Daveigh Chase egykori sztárról most újabb információk kerültek napvilágra, a felvételek szerint a színésznő embertelen körülmények között élt Los Angeles nyomornegyedében.
- Egy, a sajtóhoz eljutott videón Daveigh Chase szörnyű állapotban látható Los Angeles hírhedt nyomornegyedében.
- Menedzsere, John Ryan szerint hónapokig keresték a színésznőt családtagokkal és magánnyomozó segítségével.
- A színésznő halálát agyhártyagyulladás és vérmérgezéshez vezető fertőzés okozta.
- A TMZ információi szerint halála előtt alultápláltság miatt is kórházi kezelésre szorult.
Megrázó videó került elő Daveigh Chase színésznőről
A New York Post által megszerzett videófelvételen Daveigh Chase rossz fizikai állapotban, rendkívül soványan látható egy sátorban vagy lakókocsiban Los Angeles belvárosának úgynevezett Skid Row negyedében. A felvétel a színésznő életének utolsó időszakában készült.
John Ryan, Chase menedzsere azt állította, hogy
a színésznőt hónapokon át keresték mostohatestvérével, Gaia Brownnal és egy magánnyomozóval együtt.
Elmondása szerint csak 2025 végén szereztek tudomást a videóról.
A történethez kapcsolódóan egy adománygyűjtő kampány is indult, amelynek szövegében egy magát Chase barátjaként beállító férfi arról írt, hogy a színésznőnek nehéz gyermekkora volt, és hosszú ideje a biztonságot, illetve a stabilitást kereste Los Angelesben. A bejegyzés szerint kapcsolatuk során igyekezett támogatni és védeni őt.
John Ryan ugyanakkor azt állította, hogy a kampány mögött álló személyt nem ismeri sem a színésznő családja, sem a közeli ismerősei. A menedzser szerint a férfi jogtalanul próbált pénzt gyűjteni Chase nevében. Hozzátette: a színésznő számára korábban létrehoztak egy bizalmi alapot a Screen Actors Guildnél, amely fedezni tudta volna a szükséges költségeket.
A menedzser azt is állította, hogy
Chase gyerekszínészként végzett munkája után jelentős összegű jogdíjra volt jogosult.
Elmondása szerint a színésznővel telefonon is sikerült beszélnie, miután meglátta a videót, és megpróbálta megszervezni a kezelését. Mire azonban a helyszínre érkezett, Chase ismét eltűnt.
John Ryan és a színésznő mostohatestvére, Gaia Brown tervei között szerepelt, hogy Los Angelesben segítenek a színésznő felépülésében, majd egy Costa Ricában működő rehabilitációs intézménybe juttatják. A színésznő halála előtt nem sokkal egy újabb GoFundMe-kampány is indult, amelyet Roy Hernandez hozott létre azzal a céllal, hogy Chase számára kényelmesebb körülményeket biztosítsanak élete utolsó napjaiban. Ryan szerint a színésznő halála után a számára járó, fel nem vett összegek a törvényes örökösökhöz kerülhetnek, jelen esetben az édesapjához.
Daveigh Chase – aki a többi között A kör című horrorfilmben szerepelt – június 16-án hunyt el. A rendelkezésre álló információk szerint agyhártyagyulladást és szepszist diagnosztizáltak nála, amely végül a szervei leállásához vezetett. A TMZ korábbi értesülése szerint a színésznőt halála előtt alultápláltság miatt is kórházba szállították.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: