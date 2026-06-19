Sokkoló videó látott napvilágot A kör elhunyt sztárjáról: nyomornegyedben töltötte utolsó hónapjait

A kör színésznője június 16-án, 35 éves korában hunyt el, miután agyhártyagyulladást és súlyos szepszist diagnosztizáltak nála. Hiába szállították kórházba, már késő volt. Daveigh Chase egykori sztárról most újabb információk kerültek napvilágra, a felvételek szerint a színésznő embertelen körülmények között élt Los Angeles nyomornegyedében.

Daveigh Chase színésznőről megrázó videó került elő.

Forrás: z14 - Northfoto

Egy, a sajtóhoz eljutott videón Daveigh Chase szörnyű állapotban látható Los Angeles hírhedt nyomornegyedében.

Menedzsere, John Ryan szerint hónapokig keresték a színésznőt családtagokkal és magánnyomozó segítségével.

A színésznő halálát agyhártyagyulladás és vérmérgezéshez vezető fertőzés okozta.

A TMZ információi szerint halála előtt alultápláltság miatt is kórházi kezelésre szorult.

Megrázó videó került elő Daveigh Chase színésznőről

A New York Post által megszerzett videófelvételen Daveigh Chase rossz fizikai állapotban, rendkívül soványan látható egy sátorban vagy lakókocsiban Los Angeles belvárosának úgynevezett Skid Row negyedében. A felvétel a színésznő életének utolsó időszakában készült.

John Ryan, Chase menedzsere azt állította, hogy

a színésznőt hónapokon át keresték mostohatestvérével, Gaia Brownnal és egy magánnyomozóval együtt.

Elmondása szerint csak 2025 végén szereztek tudomást a videóról.

A történethez kapcsolódóan egy adománygyűjtő kampány is indult, amelynek szövegében egy magát Chase barátjaként beállító férfi arról írt, hogy a színésznőnek nehéz gyermekkora volt, és hosszú ideje a biztonságot, illetve a stabilitást kereste Los Angelesben. A bejegyzés szerint kapcsolatuk során igyekezett támogatni és védeni őt.

John Ryan ugyanakkor azt állította, hogy a kampány mögött álló személyt nem ismeri sem a színésznő családja, sem a közeli ismerősei. A menedzser szerint a férfi jogtalanul próbált pénzt gyűjteni Chase nevében. Hozzátette: a színésznő számára korábban létrehoztak egy bizalmi alapot a Screen Actors Guildnél, amely fedezni tudta volna a szükséges költségeket.

A menedzser azt is állította, hogy

Chase gyerekszínészként végzett munkája után jelentős összegű jogdíjra volt jogosult.

Elmondása szerint a színésznővel telefonon is sikerült beszélnie, miután meglátta a videót, és megpróbálta megszervezni a kezelését. Mire azonban a helyszínre érkezett, Chase ismét eltűnt.