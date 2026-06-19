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Hollywood

Sokkoló videó látott napvilágot A kör elhunyt sztárjáról: nyomornegyedben töltötte utolsó hónapjait

Hollywood A kör Los Angeles
Nagy Anna
2026.06.19.
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A 35 évesen elhunyt színésznőről megrázó információk derültek ki. Újonnan nyilvánosságra került felvételek szerint Daveigh Chase, a Lilo és Stitch, a Chihiro Szellemországban és A kör egykori sztárja élete utolsó hónapjaiban Los Angeles nyomornegyedében élt csontsoványra fogyva.

A kör színésznője június 16-án, 35 éves korában hunyt el, miután agyhártyagyulladást és súlyos szepszist diagnosztizáltak nála. Hiába szállították kórházba, már késő volt. Daveigh Chase egykori sztárról most újabb információk kerültek napvilágra, a felvételek szerint a színésznő embertelen körülmények között élt Los Angeles nyomornegyedében. 

Daveigh Chase
Daveigh Chase színésznőről megrázó videó került elő.
Forrás: z14 - Northfoto
  • Egy, a sajtóhoz eljutott videón Daveigh Chase szörnyű állapotban látható Los Angeles hírhedt nyomornegyedében.
  • Menedzsere, John Ryan szerint hónapokig keresték a színésznőt családtagokkal és magánnyomozó segítségével.
  • A színésznő halálát agyhártyagyulladás és vérmérgezéshez vezető fertőzés okozta.
  • A TMZ információi szerint halála előtt alultápláltság miatt is kórházi kezelésre szorult.

Megrázó videó került elő Daveigh Chase színésznőről 

A New York Post által megszerzett videófelvételen Daveigh Chase rossz fizikai állapotban, rendkívül soványan látható egy sátorban vagy lakókocsiban Los Angeles belvárosának úgynevezett Skid Row negyedében. A felvétel a színésznő életének utolsó időszakában készült.

John Ryan, Chase menedzsere azt állította, hogy 

a színésznőt hónapokon át keresték mostohatestvérével, Gaia Brownnal és egy magánnyomozóval együtt. 

Elmondása szerint csak 2025 végén szereztek tudomást a videóról.

A történethez kapcsolódóan egy adománygyűjtő kampány is indult, amelynek szövegében egy magát Chase barátjaként beállító férfi arról írt, hogy a színésznőnek nehéz gyermekkora volt, és hosszú ideje a biztonságot, illetve a stabilitást kereste Los Angelesben. A bejegyzés szerint kapcsolatuk során igyekezett támogatni és védeni őt.

John Ryan ugyanakkor azt állította, hogy a kampány mögött álló személyt nem ismeri sem a színésznő családja, sem a közeli ismerősei. A menedzser szerint a férfi jogtalanul próbált pénzt gyűjteni Chase nevében. Hozzátette: a színésznő számára korábban létrehoztak egy bizalmi alapot a Screen Actors Guildnél, amely fedezni tudta volna a szükséges költségeket.

A menedzser azt is állította, hogy

 Chase gyerekszínészként végzett munkája után jelentős összegű jogdíjra volt jogosult. 

Elmondása szerint a színésznővel telefonon is sikerült beszélnie, miután meglátta a videót, és megpróbálta megszervezni a kezelését. Mire azonban a helyszínre érkezett, Chase ismét eltűnt.

John Ryan és a színésznő mostohatestvére, Gaia Brown tervei között szerepelt, hogy Los Angelesben segítenek a színésznő felépülésében, majd egy Costa Ricában működő rehabilitációs intézménybe juttatják. A színésznő halála előtt nem sokkal egy újabb GoFundMe-kampány is indult, amelyet Roy Hernandez hozott létre azzal a céllal, hogy Chase számára kényelmesebb körülményeket biztosítsanak élete utolsó napjaiban. Ryan szerint a színésznő halála után a számára járó, fel nem vett összegek a törvényes örökösökhöz kerülhetnek, jelen esetben az édesapjához.

Daveigh Chase – aki a többi között A kör című horrorfilmben szerepelt – június 16-án hunyt el. A rendelkezésre álló információk szerint agyhártyagyulladást és szepszist diagnosztizáltak nála, amely végül a szervei leállásához vezetett. A TMZ korábbi értesülése szerint a színésznőt halála előtt alultápláltság miatt is kórházba szállították.

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