2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Rá sem ismernél a Jurassic Park cuki gyereksztárjaira: már a 40-es éveikben járnak

2026.05.14.
Harmincegy év telt el azóta, hogy Lex és Tim Murphy reszketve bújtak el a konyhában a raptorok elől. A kisfiú és a kamaszlány azóta a 40-es éveikben jár, és elképesztően megváltoztak. Mutatjuk, hogyan festenek ma a kultuszfilm egykori gyereksztárjai!

A Steven Spielberg által rendezett 1993-as Jurassic Park nemcsak a filmtörténelmet írta át forradalmi trükkjeivel, hanem két gyerekszínészt is azonnal a világhírnévbe repített. Ariana Richards mindössze 13 éves volt, amikor a számítógépes zseni Lex bőrébe bújt, míg filmes öccse, a Timet alakító Joseph Mazzello csupán 9 évesen küzdött meg a dinókkal. De hol vannak ma? 

Bár a dinós kaland után Ariana Richards még feltűnt néhány produkcióban, hamar rájött, hogy az ő valódi szenvedélye nem a színpad, hanem a festészet. Mára elismert, díjnyertes festőművész vált belőle, aki saját galériát vezet, és alkotásait világszerte jegyzik. A most 44 éves sztár megőrizte természetes szépségét és azt a kedves mosolyt, amit a rajongók évtizedekkel ezelőtt megismertek. Bár a filmezéstől visszavonult, a Jurassic-franchise eseményein ma is szívesen megjelenik. 

Ellentétben kolléganőjével, Joseph Mazzello hű maradt Hollywoodhoz. Ő azon ritka kivételek egyike, akinek sikerült felnőttként is befutnia: olyan kasszasikerekben láthattuk viszont, mint a Facebook születését bemutató Social Network – A közösségi háló, vagy a Bohém rapszódia, ahol a Queen basszusgitárosát, John Deacont alakította. 

