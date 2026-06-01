A Matilda gyereksztárja maga mögött hagyta Hollywoodot – Így néz ki 38 évesen Mara Wilson

Mara Wilson az 1990-es években még az egyik legkeresettebb gyerekszínész volt Hollywoodban, de ma már keserűen gondol vissza ezekre az időkre. A napjainkban 38 éves egykori gyereksztár őszintén vallott arról, miért nem kért többet a filmvilágból.

Mara Wilson a Matilda és a Mrs. Doubtfire gyereksztárja volt.

Gyerekként már híres színésznő volt Hollywoodban, de a 2000-es évek elején inkább kiszállt a szakmából.

Nemrég a People-nek adott interjúban elárulta, miért nem akar visszatérni.

Mara Wilsont a legtöbben a Matilda, a kiskorú boszorkány főszereplőjeként ismerik, de szerepelt a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című filmben is, melyben Robin Williams lányát alakította, valamint feltűnt a Csoda New Yorkban című filmben is. Bár egyre nagyobb hírnévre tett szert már gyerekként is Hollywoodban a 2000-es évek elején mégis háttérbe vonult, és hosszú évekre eltűnt a filmszakmából. Később ugyan visszatért, de főleg csak szinkronmunkákat vállalt.

Ezért hagyta ott Hollywoodot Mara Wilson

A ma 38 éves színésznő korábban elmondta, szerinte nem lehet valaki gyereksztár anélkül, hogy ne lenne valamilyen traumája. Marát elmondása szerint sokszor bántották a sajtóban, ezért önértékelései zavarai voltak, saját bevallása szerint dühös és stresszes volt, ezért az apukája azt mondta neki, bármikor tarthat szünetet, ő pedig így is tett.

„A film izgalmas lehet, de még gyakrabban unalmas. A hírességek sokszor nevetségesek, a meghallgatások pedig brutálisak és dehumanizálók. Minden alkalommal, amikor meglátok egy csinos, fiatal lányt a metrón, aki felolvas egy meghallgatásra, az egyetlen gondolatom az, hogy »ember, örülök, hogy már nem csinálom ezt«. Soha nem érzek nosztalgiát, csak megkönnyebbülést” – írta 2012-ben egy blogbejegyzésben Mara Wilson.

Az egykori gyereksztár nem is tervez visszatérni Hollywoodba, erről a People magazinnak adott friss interjújában beszélt.

„Nem mindig vannak szerepek olyan korú, kinézetű és hátterű nők számára, mint én. Nagyon sokat kellene változtatnom magamon ahhoz, hogy beleférjek Hollywood elvárásaiba, én pedig ezt nem igazán szeretném” – fogalmazott a 38 éves színésznő, aki így fest napjainkban: