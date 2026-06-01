Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 1., hétfő Tünde

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
Régen és ma

A Matilda gyereksztárja maga mögött hagyta Hollywoodot – Így néz ki 38 évesen Mara Wilson

NORTHFOTO - TriStar Pictures
Régen és ma Matilda gyereksztár Mara Wilson
Simon Benedek
2026.06.01.
Mara Wilsont gyerekként a Matilda című filmből ismerhetik a legtöbben. Az akkor 9 éves kislány Hollywood egyik ismert arca lett, felnőttként viszont egészen más utat választott. Így néz ki ma Mara Wilson!

Mara Wilson az 1990-es években még az egyik legkeresettebb gyerekszínész volt Hollywoodban, de ma már keserűen gondol vissza ezekre az időkre. A napjainkban 38 éves egykori gyereksztár őszintén vallott arról, miért nem kért többet a filmvilágból.

Mara Wilson 1996-ban a Matilda film forgatásán.
Mara Wilson 1996-ban a Matilda film forgatásán. 
Forrás: NORTHFOTO
  • Mara Wilson a Matilda és a Mrs. Doubtfire gyereksztárja volt. 
  • Gyerekként már híres színésznő volt Hollywoodban, de a 2000-es évek elején inkább kiszállt a szakmából.
  • Nemrég a People-nek adott interjúban elárulta, miért nem akar visszatérni. 
  • Íme a részletek!

A Matilda és a Mrs. Doubtfire gyereksztárja, Mara Wilson nem kér többet Hollywoodból

Mara Wilsont a legtöbben a Matilda, a kiskorú boszorkány főszereplőjeként ismerik, de szerepelt a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című filmben is, melyben Robin Williams lányát alakította, valamint feltűnt a Csoda New Yorkban című filmben is. Bár egyre nagyobb hírnévre tett szert már gyerekként is Hollywoodban a 2000-es évek elején mégis háttérbe vonult, és hosszú évekre eltűnt a filmszakmából. Később ugyan visszatért, de főleg csak szinkronmunkákat vállalt. 

Ezért hagyta ott Hollywoodot Mara Wilson

A ma 38 éves színésznő korábban elmondta, szerinte nem lehet valaki gyereksztár anélkül, hogy ne lenne valamilyen traumája. Marát elmondása szerint sokszor bántották a sajtóban, ezért önértékelései zavarai voltak, saját bevallása szerint dühös és stresszes volt, ezért az apukája azt mondta neki, bármikor tarthat szünetet, ő pedig így is tett. 

„A film izgalmas lehet, de még gyakrabban unalmas. A hírességek sokszor nevetségesek, a meghallgatások pedig brutálisak és dehumanizálók. Minden alkalommal, amikor meglátok egy csinos, fiatal lányt a metrón, aki felolvas egy meghallgatásra, az egyetlen gondolatom az, hogy »ember, örülök, hogy már nem csinálom ezt«. Soha nem érzek nosztalgiát, csak megkönnyebbülést” – írta 2012-ben egy blogbejegyzésben Mara Wilson.

Az egykori gyereksztár nem is tervez visszatérni Hollywoodba, erről a People magazinnak adott friss interjújában beszélt.

„Nem mindig vannak szerepek olyan korú, kinézetű és hátterű nők számára, mint én. Nagyon sokat kellene változtatnom magamon ahhoz, hogy beleférjek Hollywood elvárásaiba, én pedig ezt nem igazán szeretném” – fogalmazott a 38 éves színésznő, aki így fest napjainkban:

Így fest ma a Matilda sztárja, Mara Wilson.
Így fest ma a Matilda sztárja, Mara Wilson.
Forrás: Getty Images North America

Ezek a régen és ma fotók is érdekelhetnek:

Egykor a világ legszebb nője volt: így néz ki 82 évesen a 70-es évek szupermodellje – Fotó

Lauren Hutton a 70-es évek egyik legismertebb topmodellje volt. Így néz ki napjainkban, 82 évesen az egykori szupermodell!

Az Árva angyal szívtiprójába minden nő szerelmes volt: 45 évesen ilyen dögös pasi William Levy

William Levy dr. Juan Miguelként hódította meg a nézők szívét. Az Árva angyal szépfiúja ma is igazi szívtipró!

Így fest ma az Unortodox sorozat leborotvált hajú főszereplője − A változás megdöbbentő: Fotó

A világ egyik legmegrázóbb sorozatának főszereplője mára teljesen megváltozott.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu