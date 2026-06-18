A Szívek szállodája Roryja mellett ma már elmennél az utcán: friss FOTÓKON a 44 éves Alexis Bledel

A Szívek szállodája színésznője, Alexis Bledel júniusban a Tribeca Filmfesztiválon tette tiszteletét, hogy részt vegyen legújabb filmje, a Ponderosa bemutatóján. A friss fotókat elnézve már nem feltétlenül mindenki vágná rá, hogy ő volt Rory Gilmore, ez persze teljesen normális, hiszen Bledel csupán 19 éves volt, amikor 2000-ben hódító útjára indult a sorozat.

Alexis Bledel így festett az idei Tribeca Filmfesztiválon.

Forrás: Profimedia

Alexis Bledel a Szívek szállodája című sorozattal vált híressé. Ő volt Rory Gilmore.

Sokan azonosítják Emily Malek karakterével is, ugyanis A szolgálólány meséjében is benne volt.

A 44 éves színésznő legújabb filmje, a Ponderosa premierjén járt.

Alexis Bledel így néz ki most

Bledel 18 évesen kezdte forgatni a Szívek szállodáját, de mire az első rész adásba került, már egy évvel idősebb volt. Tinédzserként vált világsztárrá, pont ezért is látványos a változása. Idén szeptemberben már 45 éves lesz, amibe belegondolni is hihetetlen.

Alexis Bledel új filmjét mutatták be a fesztiválon.

Forrás: Profimedia

Bledel számos népszerű produkcióban szerepelt, ilyen volt a Négyen egy gatyában, a Sin City - A bűn városa vagy A szolgálólány meséje. Utóbbiban Emily Malek karakterét alakította, amiért még egy Emmy-díjat is nyert 2017-ben. Szerepéért további három alkalommal jelölték még a rangos elismerésre, azonban akkor már nem hazavinnie az arany szobrot.

A színészet mellett az anyaságra koncentrál

Szerelmi életéről gyakran cikkeztek, amikor 2002 és 2006 között kollégája, Milo Ventimiglia volt a partnere. Igazi álompárnak számítottak, azonban végül tönkrement a kapcsolatuk. Bár privátan kezelték a szakítást, Ventimiglia később bevallotta, hogy nagyon megviselte érzelmileg ez az időszak. 2012-ben Vincent Kartheiser színész csapta a szelet a barna szépségnek, miután megismeredtek a Mad Men - Reklámőrültek forgatásán. Végül 2014-ben össze is házasodtak, de a családalapítással se vártak sokáig, fiuk 2015 őszén született meg. Úgy tűnt, idilli a kapcsolatuk, azonban 2022-ben viharfelhők gyülekeztek föléjük. Sajnos nem tudták megoldani a problémáikat, így abban az évben el is váltak.

Bledel manapság az anyaságra koncentrál elsősorban, a szerepeit is megfontoltan választja ki, csak arra a forgatókönyvre mond igent, aminél úgy érzi, hogy azt megéri elkészíteni, ugyanis arra törekszik, hogy minél kevesebbet legyen távol a fiától.