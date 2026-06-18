35 éves korában meghalt Daveigh Chase, A kör című film rémisztő kislánya

Meghalt Daveigh Chase, akit a legtöbben A kör című horrorfilmből, illetve a Lilo & Stitch Disney-animációból ismerhettek. Chase mindössze 35 éves volt.

Daveigh Chase 2011-ben - Az utóbbi években már nem jelent meg a nyilvánosság előtt

Forrás: Northfoto

Daveigh Chase súlyos beteg volt

A színésznő barátja, barátja, Roy Hernandez azt közölte, hogy a színésznő kedden hunyt el. Agyhártyagyulladással küzdött, állapota pedig szepszishez vezetett. A fertőzés olyan súlyos szövődményeket okozott, hogy több szerve is leállt. A TMZ értesülései szerint Chase-t már a hónap elején kórházba vitték Los Angelesben. Akkor alultápláltság miatt szorult orvosi ellátásra.

Daveigh Chase gyerekszínészként vált ismertté: 2002-ben ő adta Lilo hangját a Lilo & Stitch című Disney-filmben, később pedig a történetből készült televíziós sorozatban is visszatért a szerephez. Ugyanebben az időszakban egészen más műfajban is emlékezetes alakítást nyújtott: ő játszotta Samara Morgant A kör című horrorfilmben.

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