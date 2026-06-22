Harry herceg így ölelte gyerekeit: a tündéri családi fotót posztolt Meghan

Tegnap volt apák napja, melynek alkalmából Meghan Markle Harry herceget méltatta az Instagram-oldalán. Egy cuki családi fotót is posztolt, amelyen a herceg látható a gyerekeikkel, Archie herceggel és Lilibet Diana hercegnővel.

Harry herceg és Meghan hercegné már évek óta az Egyesült Államokban élnek, ahol a gyerekeiket nevelik.

Forrás: Profimedia

Apák napja alkalmából Meghan egy friss fotót posztolt Harry hercegről és a gyerekeikről.

A herceg mosolyogva ölelte a kis Archie herceget és Lilibet Diana hercegnőt.

Harry a családjával hamarosan Angliába utazik.

Harry herceg gyerekeit ölelte az apák napi fotón

A herceg mosolyogva nézett a kamerába, közben szorosan magához ölelte a kis Archie-t és Lilibetet. Meghan direkt úgy készítette a képet, hogy ne látszódjon a gyerekek arca.

„Olyan szerencsések, hogy te itt vagy nekik, mindnyájan azok vagyunk. Boldog apák napját a mi egyetlenünknek” – fogalmazta a sussexi hercegné a felvétel alatt.

Hihetetlen, hogy rohan az idő: a kisfiú májusban lett hétéves, a kislány pedig júniusban ünnepelte ötödik születésnapját, ezek mellett Harryék már a nyolcadik házassági évfordulójuk alkalmából koccinthattak.

Harry és családja Angliába utaznak

A múlt héten derült ki, hogy a sussexi házaspár és a gyerekeik idén júliusban Angliába utaznak, mivel jövőre rendezik meg Birminghamben az Invictus Games sportrendezvényt. Ennek alkalmából lesz egy előkészítő esemény, amelyen Harry is részt vesz, ugyanis ő alapította a játékokat 2014-ben. Meghanék a gyerekekkel utoljára 2022-ben jártak Angliában, mert akkor ünnepelték a néhai Erzsébet királynő uralkodásának 70. évfordulóját. Az idei látogatásuk azért lehet mérföldkő, mert a gyerekek most találkozhatnak újra nagyapjukkal, Károly királlyal. Sajtóértesülések szerint az uralkodó felajánlotta Harryéknek az egyik királyi rezidenciáját, ez a gesztus egyértelműen a békülés jele. A herceg és apja tavaly szeptemberben beszéltek utoljára egymással.

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